Αννα Διαμαντοπούλου- Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Αποτυπώθηκε μια νέα ανθρωπογεωγραφία

Η 'Αννα Διαμαντοπούλου μετά την ολοκλήρωση των διαδοχικών συναντήσεων με τον Χάρη Δούκα και τον Νίκο Ανδρουλάκη δήλωσε, μεταξύ άλλων, πώς ήταν πολύ σημαντική για την επόμενη ημέρα και το κίνημα η συνάντηση με τους δύο.
«Αποτυπώθηκε την Κυριακή μια νέα ανθρωπογεωγραφία, χρειάζεται συνέδριο ανασυγκρότησης. Δεν θα δώσω κατεύθυνση στους πολίτες, ο καθένας θα κρίνει. Προσωπικά έχω καταθέσει τις θέσεις μου. Πάμε ξανά κάλπες, να ψηφίσουν ότι θέλουν οι πολίτες», υπογράμμισε η κ. Διαμαντοπούλου.
Διέψευσε κατηγορηματικά αν συζήτησε με τους δύο διεκδικητές της ηγεσίας κάποιο ρόλο της στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ την επόμενη μέρα των εσωκομματικών εκλογών.Όπως τόνισε «κανένας ρόλος, καμία τέτοια συζήτηση. Θα είμαι εδώ».
