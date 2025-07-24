Επικοινωνία Μητσοτάκη με τα χρυσά κορίτσια του πόλο: «Μας γέμισαν υπερηφάνεια και χαρά»

Τα συγχαρητήριά του στα χρυσά κορίτσια της εθνικής πόλο έδωσε και τηλεφωνικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη μεγάλη τους νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Μίλησα με τα χρυσά μας κορίτσια και μοιράστηκα μαζί τους την υπερηφάνεια και τη χαρά που μας γέμισαν με την συγκλονιστική τους παρουσία, μέσα και έξω από την πισίνα! Σας ευχαριστούμε για όλα!».

Πηγή: skai.gr

