ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός απόψε ως αυτόκλητος δικαστής αθώωσε τους δύο υπουργούς του

Κριτική στον πρωθυπουργό για τη στάση του στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι λειτούργησε ως «αυτόκλητος δικαστής», επιχειρώντας να αθωώσει τους υπουργούς του, παρότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε σχετική δικογραφία στη Βουλή, και τον κάλεσε να στηρίξει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, «αν του έχει μείνει έστω μια σταγόνα θεσμικής ευθύνης».

Ολόκληρη η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

Ο Πρωθυπουργός απόψε ως αυτόκλητος δικαστής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αθώωσε σε πανελλήνιο δίκτυο τους δύο υπουργούς του, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε τη σχετική δικογραφία στη Βουλή.

Διαφώνησε ανοιχτά με τον εαυτό του, που λίγο καιρό πριν δήλωνε πως «όταν έρχεται δικογραφία που αφορά πολιτικά πρόσωπα, η κυβέρνηση δεν θα μπαίνει εμπόδιο στη δικαιοσύνη».

Μάλιστα την ώρα που ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους ενός δισεκατομμυρίου, επιλέγει να μπει εμπόδιο στη δικαστική έρευνα και με θράσος ζήτησε από την αξιωματική αντιπολίτευση να αποσύρει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Ψάχνει συνενόχους στην παραγραφή των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων και την αμνήστευση των εμπλεκόμενων υπουργών.

Φοβάται μήπως τη μυστική ψηφοφορία στην κάλπη;

Ως την επόμενη εβδομάδα και τις σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ας διαβάσει το πολυσέλιδο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αξιολογεί και συσχετίζει ευθέως τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη με κακουργηματικές πράξεις.

Έχει μια τελευταία ευκαιρία να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και να υπερψηφίσει την προανακριτική, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Κατά τα λοιπά, ο κ. Μητσοτάκης, φανερά εκνευρισμένος από την εσωκομματική κριτική στους χειρισμούς του στην εξωτερική πολιτική, επιτέθηκε στον πρωην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και ταυτόχρονα κατακεραύνωσε και την Ντόρα Μπακογιάννη ως υπουργό Εξωτερικών ή καταλάβαμε λάθος;

Δεν έδωσε καμία απάντηση για την πόρτα που άνοιξε για να συμμετέχουν τουρκικές ιδιωτικές εταιρείες στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας, για τα μπρος-πίσω της Λιβύης και για το χρονοδιάγραμμα της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου ανοικτά της Κάσου.

Εγκλωβισμένος στις αντιφάσεις που ο ίδιος δημιούργησε με τη συνεχή αλλαγή γραμμής, όμηρος των σκανδάλων που εξέθρεψε, γυμνός από επιχειρήματα, προσπαθεί να γαντζωθεί στην εξουσία πετώντας λάσπη.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνά: Μετά την ύβρη, πάντα έρχεται η νέμεσις.



