Χάος με ατάκες για δολοφόνους, Μάρθα Βούρτση, ακόμα και για τρυφερά καρότα επικράτησε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, λίγη ώρα πριν τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας για την παραπομπή του Χρ. Τριαντόπουλου στο δικαστικό συμβούλιο.

«Τους σκοτώσατε τους πήρατε τις ζωές» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στους βουλευτές της πλειοψηφίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση από τα έδρανα της ΝΔ. Ακολούθησε ένας έντονος διάλογος μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής να παρεμβαίνει, καλώντας την κα Κωνσταντοπούλου να μην απειλεί τους βουλευτές. Το κλίμα στην αίθουσα συνέχισε να είναι εκρηκτικό, με την κα Κωνσταντοπούλου να ανταπαντά στο προεδρείο και τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τα έδρανα της πλειοψηφίας να φωνάζει «το πρωί είσαι μοιρολογίστρα και το βράδυ είσαι party animal».

Ενδεικτικός του κλίματος που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ :Αισθάνεται απειλούμενος όποιος είναι ένοχος.

⁠ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ : Έχετε βγάλει απόφαση, φέρτε και ένα εκτελεστικό απόσπασμα να τελειώνουμε.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Το πρωί είσαι μοιρολογίστρα και το βράδυ είσαι party animal .Πάει το πρωί και κλαίει και το βράδυ χορεύει στη Ζουγανέλη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟY: Ναι είναι τα θύματά σας, δεν θα με κάνετε να σιγήσω με τον φασισμό σας κύριοι. Δεν θα μου κλείσετε το στόμα κύριοι.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ούτε εμένα θα με λέτε δολοφόνο, καταλάβατε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε έχετε τεράστια ευθύνη για αυτό. Όλοι ξέρουν τον φασισμό σας.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Πείτε την άποψή σας όπως τη λένε όλοι οι άλλοι. Φασισμός είναι να νομίζει κάποιος πως μόνο αυτός έχει δίκιο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είπατε κ. Φλωρίδη πριν για μουσολινικές απόψεις. Αυτόν εδώ τον ακούσατε;

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Πείτε μας για το μικρό τρυφερό καρότο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Σας εγγυώμαι προσωπικά ότι όλη σας η χυδαιότητα όλα αυτά που λέτε θα προβληθούν στη δίκη.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:Να κάνετε και Πρόεδρο τον πατέρα σας.

ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Η Μάρθα Βούρτση στις παλιές ελληνικές ταινίες είχε και μια αυθεντικότητα. Εδώ έχουμε το κακέκτυπο. Όπως είπε και ο κ. Λαζαρίδης το πρωί κλάμα και το βράδυ μπουζούκια.

