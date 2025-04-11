Ενστάσεις αντισυνταγματικής διαδικασίας έθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της πλειοψηφίας για την παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου, για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με τις εργασίες στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Από την συνεδρίαση, που διεξάγεται σε υψηλούς τόνους αποχώρησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, της Ελληνικής Λύσης και της Νέας Αριστεράς, της Νίκης καθώς και η ανεξάρτητη βουλευτής Αρετή Παπαϊωάννου.

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε να ψηφίσουν οι βουλευτές επί του αιτήματός του να διακοπεί η διαδικασία και να παραπεμφθεί η υπόθεση εκ νέου στην προανακριτική επιτροπή, επικαλούμενος το άρθρο 156 του κανονισμού της Βουλής. Ωστόσο, ο προεδρεύων αρνήθηκε, επισημαίνοντας ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, ενώ έκανε λόγο για «σκηνικό θεατρικής παράστασης».

Πλεύρης: Πέφτουν οι μάσκες της αντιπολίτευσης

«Πέφτουν οι μάσκες για τι ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται για την διαλεύκανση της υπόθεσης και ποιοι θέλουν να έχουν μικροκομματικό όφελος από αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης απορρίπτοντας τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης περί μη νομιμότητας των εργασιών της προανακρτικής.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι «η εντολή της Ολομέλειας στην προανακριτική με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήταν να διερευνηθεί η τυχόν ευθύνη του κ. Τριαντόπουλου για ένα συγκεκριμένο αδίκημα (της παράβασης καθήκοντος -άρθρο 259 ΠΚ). Αυτό εξετάζει η προανακριτή και μόνο. Εάν έβρισκε κάτι άλλο, η υπόθεση θα έπρεπε να επιστρέψει εκ νέου στην Ολομέλεια, άρα δεν μπορούσε να εξετάσει ευθύνες σε άλλο πρόσωπο, παρά μόνο εάν παρεμπίπτοντως το έβρισκε. Επειδή έχουν έρθει φάκελοι για όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα μπορούσατε να ζητήσετε για κάθε ένα πρόσωπο την παραπομπή τους σε Προανακριτική αλλά δεν το πράξατε!».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επισήμανε ότι «η υπόθεση διερεύνησης του κ. Τριαντόπουλου, δεν ήταν κενή αλλά έχει διεξαχθεί προκαταρτική εξέταση από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας που εξέδωσε διάταξη, υπήρξε προσφυγή, νέα διάταξη και τρίτη η οποία κατέληξε στο ότι θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα, διαβιβάζοντας εκ νέου την υπόθεση στην Βουλή για τον κ. Τριαντόπουλο». Η προκαταρτική επιτροπή, είπε ο κ. Πλεύρης και έδειξε «είχε αυτό τον φάκελο της δικογραφίας με πάνω από 30 μαρτυρικές καταθέσεις, πάνω από 3.000 έγγραφα και μια σειρά από ανακριτικές πράξεις που έχουν γίνει, με τα οποία μια εισαγγελέας εφετών κατέληξε σε διάταξη». Συνεπώς, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ «η Επιτροπή εξέτασε όλο το υλικό, τις καταθέσεις των μαρτύρων που έχουν εξεταστεί και λέει αυτό το υλικό ως απλές ενδείξεις που απαιτούνται -στην παρούσα φάση- για την άσκηση ποινικής δίωξης στον πρώην υφυπουργό».

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι στην ποινική διερεύνηση υπάρχουν στάδια, για ξεκινήσει μια προκαταρτική εξέταση αρκεί η υπόνοια. Για να ασκηθεί ποινική δίωξη, χρειάζονται απλές ενδείξεις. Για να παραπεμφθεί κάποιος απαιτούνται αποχρώσεως ενδείξεις και για να καταδικάσεις αποδείξεις και είπε «ο μόνος, που έχει καταλήξει σε απόφαση, συζητώντας με τον εαυτό της είναι η κ. Κωνσταντοπούλου, που λέει ότι θα πρέπει να πάει φυλακή όλος ο κόσμος γιατί έχω αποδείξεις!».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι «όλα θα κριθούν, ακόμα και αυτά που λέτε περί ακυρότητας». Για δε, την πρόταση-αίτημα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να εξαιρεθούν όλα τα μέλη-βουλευτές της ΝΔ από την Προκαταρτική και όλοι οι βουλευτές της ΝΔ από την σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας γιατί έχουν σχέση με τον ελεγχόμενο, αναρωτήθηκε ότι «εάν συμβεί κάτι τέτοιο πώς θα υπάρξουν οι 151 θετικές ψήφοι που απαιτούνται για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου ή όποιων άλλων»!

Ο κ. Πλεύρης, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση είπε «γιατί φοβάστε να πάει η υπόθεση στην Δικαιοσύνη;» και το μόνο που σας ενδιαφέρει «είναι να κάνετε ένα σόου μέσα στην προκαταρτική επιτροπή».

Φάμελλος: Αντισυνταγματικός και παράνομος ο χαρακτήρας της συζήτησης

Πριν από την αποχώρηση, ο κ. Φάμελλος κατήγγειλε ως «αντισυνταγματικό και παράνομο τον χαρακτήρα αυτής της συζήτησης στην Ολομέλεια». Υποστήριξε πως «ο όρκος μας στο Σύνταγμα, αλλά και ο ηθικός όρκος που έχουμε δώσει, να εκπροσωπούμε την ελληνική κοινωνία, μας υποχρεώνουν να ζητήσουμε να διακοπεί αυτή η παράνομη και προσβλητική διαδικασία. Για να προστατέψουμε -εμείς οι βουλευτές- το κράτος δικαίου και την αλήθεια. Για να προστατέψουμε την απόδοση δικαιοσύνης που είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας και της κοινωνίας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στους βουλευτές ανέφερε πως «από την στάση σας σήμερα θα κριθεί αν θα βάλετε την υπογραφή σας σε μία μελανή σελίδα, ένα πραξικόπημα κατά των κανόνων δικαίου που εξελίσσεται με θύτη και της δικαιοσύνης και της αλήθειας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και εντολέα τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη» και επισήμανε πως «η διαδικασία που σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί σήμερα παραβιάζει το Σύνταγμα (άρθρο 86), παραβιάζει το Νόμο περί Ευθύνης Υπουργών(ν. 3126/03), παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 156), παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές της Ποινικής Δικονομίας». Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «επιλέγει, φιμώνοντας το Κοινοβούλιο και τους βουλευτές, να προσπεράσει το πρώτο και βασικό στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, να μην αντιστοιχίσει πραγματικά γεγονότα με αδικήματα και να στείλει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο, τον κ. Τριαντόπουλο, χωρίς εξέταση και κρύβοντας την αλήθεια».

Υπογράμμισε πως με ευθύνη της πλειοψηφίας «τα μέλη της Επιτροπής, κλήθηκαν να καταθέσουν τα πορίσματά τους, χωρίς να εξετάσουν μάρτυρες, παρόλο που καταθέσαμε και σχετικό κατάλογο, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους το σύνολο της σχετικής δικογραφίας από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Εμείς ζητήσαμε πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους και θεσμικούς παράγοντες για να δώσουν πληροφορίες και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Με αυτά τα δεδομένα οποιαδήποτε πορισματική έκθεση μόνο ανεπαρκής, ελλιπής και μη ασφαλής, θα μπορούσε να είναι. Για τον λόγο αυτό ζητάμε να διακοπεί η διαδικασία και να παραπεμφθεί εκ νέου η υπόθεση στην προκαταρκτική επιτροπή, ζητώντας της, να εφαρμοστεί ο Κανονισμός της Βουλής και η προβλεπόμενη διαδικασία της ποινικής δικονομίας. Και έτσι να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και να αποκαλυφθεί το μέγεθος της συγκάλυψης.

Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση μόνο για μία πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος. Γιατί με αυτή τη διαδικασία που ακολουθήσατε, αποκρύψατε και την προσβολή μνήμης νεκρού, και την υπόθαλψη εγκληματία και το κακούργημα της χρηματοδότησης του μπαζώματος. Και ποιος ξέρει ακόμα πόσα άλλα αδικήματα, και πόσους άλλους ενόχους.

Ξέρουμε πολύ καλά γιατί το κάνετε αυτό. Το ξέρει πολύ καλά όλη η ελληνική κοινωνία. Δεν θέλατε να έρθει να καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης αλλά και οι Σκέρτσος και Γεραπετρίτης που ήταν παραλήπτες των email του μπαζώματος. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η συγκάλυψη και να αποκαλυφθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης για το έγκλημα και τη σύγκρουση. Αλλά δεν θέλετε και να αποκαλυφθεί ο εντολέας του μπαζώματος και ποιον εκπροσωπούσε ο κ. Τριαντόπουλος. Όλοι ξέρουν όμως ότι ήταν εκεί με εντολή Μητσοτάκη. Το έγραφε ο ίδιος στα δελτία τύπου και το ομολογούσε στις συνεντεύξεις του. Στήσατε μία κανονική ομερτά, "τον καλύψατε για να σας καλύψει". Αυτά μόνο στις συμμορίες της μαφίας τα βλέπαμε. Και θέλετε να μην ανοίξει στη Βουλή η συζήτηση για τις δικές σας ευθύνες για τη σύγκρουση, γιατί η κυβέρνηση ευθύνεται για τη σύγκρουση και την κατάρρευση στη δική σας διακυβέρνηση κάθε συστήματος ελέγχου και ασφάλειας. Κάτι, το δεύτερο, που έχει επιβεβαιώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με υπογραφή Τζιτζικώστα τον Δεκέμβριο. Και κάτι που ισχύει και σήμερα, αφού δια στόματος πρωθυπουργού παραδεχτήκατε ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρχε ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές, αναμένουμε το 2027 και βλέπουμε. Και τώρα που η κοινωνία ζητάει απαντήσεις και έχει ξεσηκωθεί, έρχεστε να την προδώσετε ακόμα μία φορά».

Ο κ. Φάμελλος είπε πως «στο έγκλημα των Τεμπών παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Μετά την εξεταστική επιτροπή παρωδία, ακολούθησε η προκαταρκτική παρωδία, που έληξε πριν καν ξεκινήσει. Με τρεις συνεδριάσεις στο πόδι και μία προσβλητική επιστολή Τριαντόπουλου. Και σε ποιο συμπέρασμα κατέληξαν τα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας; Ότι ο κ. Τριαντόπουλος δεν είναι ένοχος, αλλά παραπέμπτεται γιατί είναι ένοχος. Πρωτοφανές και αυτό. Και είναι και δεν είναι ένοχος λοιπόν. Το απόλυτο παράλογο, φαρισαϊσμός».

Ο πρόεδρος τους ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε πως «αυτό το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί, δεν θα ξεχαστεί, δεν θα κουκουλωθεί. Καμία προπαγάνδα δεν πρόκειται να σας σώσει. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδράσει από τις ευθύνες της. Τα κόμματα σήμερα καλούνται να πάρουν σαφή θέση και να μη νομιμοποιήσουν αυτή την παράνομη διαδικασία, αυτή την κοροϊδία, αυτή την παρωδία» και πρόσθεσε «η πιθανή συναίνεσή σας σε αυτή την διαδικασία σημαίνει ότι νομιμοποιείτε την παραβίαση του Συντάγματος, του Κανονισμού της Βουλής και της ποινικής διαδικασίας. Ότι μοιράζεστε την ευθύνη με την κυβέρνηση για την παραπομπή Τριαντόπουλου, με περιορισμένο κατηγορητήριο, με ελλιπή αποδεικτικά στοιχεία, με φίμωση μαρτύρων και με στοιχεία ακυρότητας και άρα την πιθανή αθώωση του», γι' αυτό «ζητάμε να σταματήσει αυτή η παράνομη διαδικασία και να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεπλύνει τον Χρ. Τριαντόπουλο με λαθροχειρίες

Την διακοπή της συνεδρίασης ζήτησε με παρέμβασή της και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η διαδικασία που επιχειρείται να εισαχθεί σήμερα δεν έχει καμία εγκυρότητα. Δεν συνεδρίασε καν η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής για να προσδιοριστεί ότι θα συζητηθεί το πόρισμα… Για να προγραμματιστεί συζήτηση στην Ολομέλεια χρειάζεται απόφαση της διάσκεψης των προέδρων η οποία δεν έλαβε χώρα ποτέ. Με λαθροχειρία επιχειρείται να γίνει σήμερα η συζήτηση για να ξεπλυθούν άρον άρον οι ευθύνες Τριαντόπουλου», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «τη Δευτέρα 7 Απριλίου, οι βουλευτές της ΝΔ, μόνοι σας, κλείσατε βίαια τις εργασίες της προανακριτικής πριν καν ξεκινήσουν» και συμπλήρωσε: «ενεργήσατε με συμφέρον να καλύψετε τους ομοτράπεζούς σας βουλευτές και τον αρχηγό σας... Η κ. Μπακογιάννη ομολόγησε ότι αποφάσισε η ΝΔ και όχι η προανακριτική επιτροπή να εκχωρήσει το δικαίωμά της… ως κατηγορουμένης. Εμφανίζεστε και πράττετε με την ιδιότητα του κατηγορουμένου και για αυτό τον λόγο θα έπρεπε να έχετε εξαιρεθεί από τη διαδικασία».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι το κόμμα της αμφισβητεί «την εγκυρότητα του κλεισίματος της προανακριτικής επιτροπής» και «τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να τοποθετηθούν. Είχαν δικαίωμα να παρίστανται και να πάρουν απόφαση για τον Τριαντόπουλο τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ; Εμείς λέμε όχι. Έπρεπε να εξαιρεθούν. Μπορούσε να κλείσει η προανακριτική χωρίς καν να ανοίξει, χωρίς να διενεργήσει έρευνα; Εμείς λέμε όχι. Είναι βαρύτατη παράβαση του ποινικού κώδικα, κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση του Συντάγματος και του ποινικού κώδικα. Σφετερισμός της κοινοβουλευτικής και δικαστικής λειτουργίας, που έχει η Βουλή».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, «το υποτιθέμενο πόρισμα της ΝΔ, που αναμένεται να υιοθετηθεί από τους βουλευτές της ΝΔ, λέει η ένσταση που καταθέσαμε, αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση απόπειρα συγκάλυψης ποινικών ευθυνών σε βαθμό κακουργήματος, γιατί κλείνετε άρον άρον για να περιορίσετε σε πλημμέλημα, όχι μόνο του κ. Τριαντόπουλου αλλά και του κ. Μητσοτάκη και συνολικότερα όλων των εμπλεκομένων υπουργών, βουλευτών και μελών της ΝΔ, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, που εξακολουθείτε να τον προστατεύετε».

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι «εμείς δεν συναινούμε στο βίαιο κλείσιμο των εργασιών της επιτροπής ούτε και στις μεθοδεύσεις της συγκάλυψης του εγκλήματος και εν γένει των ποινικών ευθυνών. Η ψήφος για κλείσιμο των εργασιών της επιτροπής πριν καν αυτές ξεκινήσουν, αποτελεί αυτοτελή αξιόποινη πράξη, που θα πρέπει να διωχθεί αυτοτελώς, ενώ δεν διαφεύγει της προσοχής μας, η συντονισμένη γκεμπελική προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας, με πρόκληση σύγχυσης, επίθεση στους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων, απαξίωση του αγώνα τους και αντιμετάθεση της ευθύνης».

Παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι και θα είναι εδώ για να δίνει τη μάχη απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που έχει καταρρεύσει κοινωνικά, ηθικά, πολιτικά, δημοκρατικά. Εμείς δεν αποχωρούμε από τη συζήτηση και θα δώσουμε την μάχη μέχρι τέλους για την αλήθεια, την δικαιοσύνη και την δικαίωση των θυμάτων σας».

Χαρίτσης: Σήμερα είναι μια μέρα ντροπής για τον κοινοβουλευτισμό

«Σήμερα είναι μια μέρα ντροπής για τον κοινοβουλευτισμό, για το κράτος δικαίου, για την δημοκρατία μας», είπε από το βήμα της Βουλής ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμα θλιβερό επεισόδιο στην επιχείρηση συγκάλυψης».

«Όσα τεχνάσματα και αν χρησιμοποιήσετε, δεν θα καταφέρει ο κ. Μητσοτάκης να ξεφύγει από την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Δύο τρένα κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση», τόνισε.

«Όσο και αν εργαλειοποιήσει τους θεσμούς και με την συνδρομή της πάντα πρόθυμης εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Το μόνο που καταφέρνει είναι να πέφτει συνέχεια στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Η πλειοψηφία δεν ψηφίζει για την ποινική δίωξη τριαντόπουλου αλλά για την απαλλαγή Μητσοτάκη. Εμείς δεν πρόκειται να την νομιμοποιήσουμε. Για αυτό θα απέχουμε από την ψηφοφορία», κατέληξε.

Αποχώρησαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας

Την αποχώρησή τους από τη συζήτηση ανακοίνωσαν και οι έξι ανεξάρτητοι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας: «Οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας αποχωρούμε από τη σημερινή κοινοβουλευτική διαδικασία, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη Δημοκρατία και τους πολίτες» αναφέρουν και προσθέτουν: «Η διαδικασία που ακολουθήθηκε υπήρξε προσχηματική και ανεπαρκής. Δεν απέβλεψε στη διαλεύκανση της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά στην αποσπασματική και επιλεκτική απόδοση ευθυνών, μακριά από τον πυρήνα της πολιτικής λογοδοσίας. Το κατηγορητήριο περιορίζεται σε ένα μόνο πρόσωπο, αγνοώντας συστηματικά το συνολικό πλαίσιο και τις ευθύνες εκείνων που διαχειρίστηκαν ή απέκρυψαν κρίσιμα στοιχεία. Αντί για διερεύνηση, παρακολουθούμε μια οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης. Μια παρωδία θεσμικής διαδικασίας, που προσβάλλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα και υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών».

Τονίζουν, δε, ότι: «Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε αυτό το αφήγημα. Η συγκάλυψη δεν αποτελεί θεσμική στάση, ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή ως λύση. Το Κίνημα Δημοκρατίας απαιτεί πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και ουσιαστική απόδοση ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα και για αυτό έχει συντάξει ένα διευρυμένο κατηγορητήριο καλώντας τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να το υπογράψουν».

Αποχώρησε το ΚΚΕ

Ανακοινώνοντας την αποχώρηση του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε: «Το ΚΚΕ ζητά την οριστική κατάργηση του άρθρου 86. Ζητήσαμε να μπει σε ψηφοφορία το γεγονός ότι πρέπει να παραπεμφθεί το πόρισμα στην προανακριτική. Επειδή ακριβώς όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει στοιχεία ακυρότητας, για αυτό δεν καταθέσαμε πόρισμα και για αυτό και αποχωρούμε από την διαδικασία. Αποχωρεί η ΚΟ του ΚΚΕ από την διαδικασία».

Θέμα αντισυνταγματικής διαδικασίας έθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ - Οι τοποθετήσεις Μάτζου - Παφίλη

Παράλληλα, αντισυνταγματικές και παράνομες τις εργασίες της προκαταρκτικής χαρακτήρισαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και του ΚΚΕ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος ανέφερε ότι θα πρέπει «να επιστρέψουμε και να θυμηθούμε γιατί είμαστε εδώ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνη η Κοινοβουλευτική Ομάδα που πήρε την πρωτοβουλία για την σύσταση και συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του κ. Τριαντόπουλου. Εάν δεν είχε συμβεί αυτό, ο κ. Τριαντόπουλος όχι δεν θα ήταν ελεγχόμενος αλλά θα ήταν υπουργός και θα μας έκανε μαθήματα».

Η καταστρατήγηση του Συντάγματος έχει ήδη συντελεστεί είπε ο κ. Μάντζος, «καθώς η ΝΔ έχει υπογράψει στην Προανακριτική Επιτροπή» και αυτό το έχουν διαγνώσει και καταθέσει εγγράφως τα τρία μέλη του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στην Επιτροπή. Ανέφερε επίσης πως «η συνέπεια των παραλήψεων της Επιτροπής και η αντισυνταγματική μεθόδευση που έγινε από τους συναδέλφους της ΝΔ είναι πως η Δικαιοσύνη δυσχεραίνεται στο έργο της από αυτή την επιλογή των βουλευτών της ΝΔ. Διότι ο ανακριτής του δικαστικού συμβουλίου έχει ακόμα πιο δύσκολο έργο επειδή η Βουλή δεν έκανε όσα απαιτεί το Σύνταγμα». Όπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, «απαιτούμε και αξιώνουμε να γίνουν πολλά περισσότερα από όσα έκανε η Βουλή και η πλειοψηφία της ΝΔ» και κατέληξε λέγοντας «εμείς ως ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, δύναμη ευθύνης και υπεράσπισης του Συντάγματος θα μείνουμε μέχρι τέλους προσηλωμένοι στην ανάγκη να λογοδοτήσουν τόσο ο κ. Τριαντόπουλος, όσο και όλοι οι υπόλοιποι υπεύθυνοι για να μην ξαναζήσουμε ποτέ πάλι Τέμπη».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, ανέφερε πως «το ΚΚΕ έχει καταγγείλει και καταγγέλλει και σήμερα αυτή την άθλια κυριολεκτικά μεθόδευση από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό και δεν πήραμε μέρος. Αποχωρήσαμε κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας στην Προανακριτική Επιτροπή και γι' αυτό επίσης τον λόγο δεν καταθέσαμε πόρισμα».

Ο κ. Παφίλης σημείωσε πως «είχαμε καταθέσει αναλυτικά προτάσεις για κλήσεις μαρτύρων μεταξύ των οποίων και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση τα αγνόησε όλα αυτά. Κατά τη γνώμη μας, αυτό που αποδεικνύεται είναι πως υπήρξε μεθόδευση από πριν, μπροστά στον τρόμο που έπαθε η κυβέρνηση και που αισθάνθηκε με αυτές τις τεράστιες λαϊκές κινητοποιήσεις και έκανε έναν ελιγμό και συμφώνησε στη συγκρότηση της σύστασης της Προανακριτικής Επιτροπής, αποδεικνύοντας ότι είχε αποφασίσει και για το πως θα ξεμπερδεύει και πως θα την καταργήσει» και τόνισε «αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα αλλά εάν νομίζετε ότι με τις διαδικασίες αυτές θα γλιτώσετε, με τέτοια νομικίστικα κόλπα δεν θα γλιτώσετε. Εμείς λέμε ότι η υπόθεση θα πρέπει κανονικά να επιστρέψει στην Προκαταρκτική Επιτροπή, να κληθούν μάρτυρες, με όσο χρόνο χρειαστεί και να διερευνηθούν οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στην σύγκρουση. Επικρατεί σιγή ιχθύος και έχει πέσει ένα πέπλο σιωπής. Εμείς γι' αυτό θα κάνουμε τα πάντα στα περιθώρια που έχουμε».

Επιστολή Τριαντόπουλου σε Κακλαμάνη

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία επιβεβαιώνει το υπόμνημα που κατέθεσε στην προκαταρκτική επιτροπή, απέστειλε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Χρήστος Τριαντόπουλος, στην ολομέλεια του κοινοβουλίου.

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στις 11-4-2025 συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, ως μοναδικό θέμα της Ειδικής Ημερήσιας Διάταξης, το πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόμενη τέλεση, από εμένα ως τότε Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) για το διάστημα από 3-3-2023 έως 6-3-2023, και θα ληφθεί απόφαση με μυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της ως άνω Επιτροπής για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μου για την λόγω πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντ, 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και του ν. 3126/2023 περί ποινικής ευθύνης υπουργών, όπως ισχύουν.

Επί του θέματος αυτού έχω τοποθετηθεί με την από 18-3-2025 επιστολή μου προς τον Πρόεδρο της ως άνω Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Παναγή Καππάτο, και το από 28-3-2025 προς αυτήν (Επιτροπή) υπόμνημά μου, το περιεχόμενο των οποίων καθ' ολοκληρίαν επιβεβαιώνω και δια της παρούσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.