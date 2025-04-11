Ένα νέο εργασιακό νομοσχέδιο προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Βίδου, στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Υπουργείο επεξεργάζεται ένα νέο εργασιακό νομοσχέδιο για την απλοποίηση πολλών διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, όπως, για παράδειγμα, από το πώς κάνεις μια πρόσληψη. Αυτό που θέλουμε στο Υπουργείο είναι να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στα διαδικαστικά, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να άρουμε εμπόδια σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας».

Για τον κατώτατο μισθό

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι χρέος του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης είναι να αυξάνονται οι απολαβές των εργαζομένων και να μειώνονται τα βάρη. Όπως είπε, «έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια τα τελευταία 5,5 χρόνια, με αποτέλεσμα ο κατώτατος μισθός να έχει αυξηθεί κατά 35% σχέση με το 2019. Γίνονται σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση που έχει θέσει η κυβέρνηση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ το 2027».

«Αυτή είναι η μία όψη, η άλλη παράλληλη όψη είναι πώς επιδρά αυτό και στην αύξηση του μέσου μισθού, διότι τον κατώτατο μισθό τον καθορίζει η κυβέρνηση, τον μέσο μισθό, όμως, τον καθορίζει η ίδια η αγορά, προκύπτει μέσα από την προσφορά και τη ζήτηση.

Παρατηρείται επίσης παράλληλη αύξηση του μέσου μισθού και, ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια για μείωση βαρών. Αυτή η κυβέρνηση έχει καταργήσει ή μειώσει πάνω από 72 φόρους, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και επίκειται και νέα μείωση το 2027» σημείωσε η υπουργός Εργασίας.

Επισήμανε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ, που ισχύει από την 1η Απριλίου 2025, δεν ήταν η πρόταση των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης από 3% έως 5%, αλλά της κυβέρνησης, που αποφάσισε αύξηση 6%, «με απόλυτη ενσυναίσθηση απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι συνολικά οι εργαζόμενοι».

Σύμφωνα με την υπουργό, στόχος είναι να ενισχύεται διαρκώς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αντοχές των επιχειρήσεων και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους.

Μάλιστα, τόνισε ότι, για πρώτη φορά εφέτος, ο κατώτατος μισθός προστατεύει και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

«Θέλουμε να υπάρχει ένας νομοθετικά κατοχυρωμένος κατώτατος μισθός ως ασπίδα προστασίας και ως ένα "κατώφλι", ώστε κανείς στη χώρα να μην αμείβεται κάτω από αυτό το ποσό, από εκεί και πάνω, όμως, οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών είναι ελεύθεροι να συμφωνήσουν σε καλύτερες απολαβές» υπογράμμισε η κυρία Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στους κλάδους του τουρισμού και των τραπεζών που προβλέπουν κατώτατο μισθό πιο υψηλό από τον νομοθετικά κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό.

«Το σχήμα αυτό λειτουργεί και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ενισχύσουμε περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Επιδιώκουμε μεγαλύτερη κάλυψη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και θέλουμε να ενισχύσουμε τη σύναψή τους.

Ωστόσο, πρέπει και οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να έρθουν σε μια συμφωνία» προσέθεσε η υπουργός.

Για την ανεργία

Σε ερώτηση για την ανεργία, η κυρία Κεραμέως απάντησε ότι, όταν η κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, η ανεργία ήταν σχεδόν στο 18%, ενώ, σήμερα, ανέρχεται στο 8,6%, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας 17ετίας.

Όπως σημείωσε, «αυτήν τη στιγμή, η Ελλάδα έχει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Ισπανία». «Πλέον, προσεγγίζουμε τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας και πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρουν το προσωπικό, το οποίο αναζητούν. Η μεγάλη πρόκληση σήμερα στην αγορά εργασίας δεν είναι η ανεργία, αλλά η εύρεση ανθρώπινου δυναμικού από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ειδικά σε κλάδους, όπως ο τουρισμός και η εστίαση» προσέθεσε.

«Η ανεργία στη χώρα μας έχει μειωθεί πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε. Το αντίθετο. Εστιάζουμε πλέον με ακόμα πιο στοχευμένες πολιτικές σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, που υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι, οι πιο ηλικιωμένοι και τα Άτομα με Αναπηρία» υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας και αναφέρθηκε στους ανέργους, ηλικίας 55 ετών και άνω.

«Είναι γεγονός ότι, αν χάσεις τη δουλειά σου στην ηλικία αυτή, είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά απ' ό,τι αν είσαι πιο νέος» διαπίστωσε η κυρία Κεραμέως και τόνισε ότι ένα πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης απευθύνεται σε ανέργους 55 ετών και άνω, που συχνά τους λείπουν λίγα ένσημα, για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης και τους στηρίζει, επιδοτώντας ένα μέρος της απασχόλησης.

«Είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν την πολύτιμη εργασιακή εμπειρία τους σε δήμους, περιφέρειες και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Έως σήμερα, έχουν ωφεληθεί πάνω από 33.000 συμπολίτες μας, ηλικίας 55 ετών και άνω» δήλωσε η υπουργός.

Για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, «που είναι ένα εργαλείο, το οποίο καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας, για να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι θα αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και του υγιούς ανταγωνισμού» και επισήμανε: «Στους κλάδους που έχει ήδη εφαρμοστεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καταγράφηκαν 815.000 παραπάνω υπερωρίες».

«Ωστόσο, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας από μόνη της δεν αρκεί, αλλά συνδυάζεται με εντατικούς ελέγχους, που έχουν αυστηροποιηθεί και ενισχυθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Έχουμε αύξηση των ελέγχων, που αγγίζει το 8%. Με τον τρόπο αυτό, δίνουμε έμφαση στην πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και του υγιούς ανταγωνισμού» επανέλαβε η κυρία Κεραμέως.

Νέα ρύθμιση για υπερωρίες

Επιπλέον, η υπουργός Εργασίας ανέλυσε και μια ακόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών υπερεργασίας, υπερωριών, νυκτερινής απασχόλησης και απασχόλησης σε ημέρες αργίας ή Κυριακές των μισθωτών πλήρους απασχόλησης, γίνεται επί του ωρομισθίου που αντιστοιχεί στην οκτάωρη εργασία, χωρίς, δηλαδή, την προσαύξηση που αντιστοιχεί σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις χρόνου απασχόλησης.

Η ρύθμιση δεν θίγει την προσαύξηση στην αμοιβή των εργαζομένων για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή απασχόληση και απασχόληση σε αργίες και Κυριακές, που συνεχίζει να καταβάλλεται, ως έχει, επηρεάζει μόνο τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτησης

Επίσης, η κυρία Κεραμέως έδωσε έμφαση και στα προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, ενώ υπογράμμισε τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία γίνεται με τη δράση "Rebrain Greece", ώστε να έρθουν πίσω τα λαμπρά μυαλά, που έφυγαν τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης για άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς αναζήτηση μιας καλύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας.

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Εργασίας αποτελεί τη "γέφυρα" μεταξύ συμπολιτών μας, που ψάχνουν εργασία στην Ελλάδα και επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν προσωπικό. Έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις του "Rebrain Greece" στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στην Αγγλία, ενώ η επόμενη εκδήλωση προγραμματίζεται να γίνει στην Αμερική, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιχειρήσεων.

«Χρέος μας είναι να αναδείξουμε λαμπρές επαγγελματικές ευκαιρίες, που υπάρχουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουμε περισσότερα κίνητρα, ώστε να προσελκύσουμε τους Έλληνες του εξωτερικού και να επιστρέψουν» σχολίασε η υπουργός Εργασίας, λέγοντας ότι το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλό σε σχέση με άλλες χώρες και έχουν θεσπιστεί σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Όπως είπε, «αυτήν τη στιγμή, η Αγγλία έχει ρυθμό ανάπτυξης 0,8%, ενώ η Ελλάδα έχει 2,3%. Σε μια χώρα που αναπτύσσεται με σημαντικούς ρυθμούς, οι επαγγελματικές ευκαιρίες μπορεί να είναι και μεγαλύτερες».

Μάλιστα, προσέθεσε ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται και εντός της χώρας μας με τη διοργάνωση των "Ημερών Καριέρας". Πάνω από 42 "Ημέρες Καριέρας" έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε 17 πόλεις της Ελλάδας και πάνω από 9.000 πολίτες έχουν βρει δουλειά μέσα από τις "Ημέρες Καριέρας".

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κυρία Κεραμέως σημείωσε ότι η πολιτική του Υπουργείου συνοψίζεται στη φράση «Ενίσχυση της απασχόλησης και μείωση των ανισοτήτων», αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι, πλέον, οι πολίτες με αναπηρία μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξη αναπηρίας και να εργάζονται, εφόσον το επιθυμούν.

Επίσης, η υπουργός τόνισε ότι τους δίνεται υποστήριξη στην απασχόληση, καθώς «"τρέχει" ένα πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 Ατόμων με Αναπηρία σε δήμους, περιφέρειες και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου», ενώ έδωσε έμφαση και στο θέμα της εξυπηρέτησης.

Όπως σημείωσε, τους τελευταίους μήνες, έχουν υπερδιπλασιαστεί οι γιατροί στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, από περίπου 520 γιατρούς, σήμερα, έχουμε πάνω από 1.200 και ανοίγουν νέες δομές πλήρως προσβάσιμες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.