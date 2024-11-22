Ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής η μετακόμιση των γραφείων του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, αφότου έγινε και επισήμως σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης θα στεγάζεται στο γραφείο «69» που βρίσκεται στο ισόγειο του Μεγάρου της Βουλής και στην απέναντι γωνία από την πρωθυπουργική πτέρυγα.Μέχρι και χθες στο συγκεκριμένο γραφείο βρισκόταν ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ θα έχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερου αριθμού συνεργατών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση χθες των Θεοδώρα Τζάκρη και Γιώτα Πούλου. Έτσι το κόμμα έρχεται πλέον στην 3η σε κοινοβουλευτική δύναμη θέση, αλλάζοντας τις ισορροπίες.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες οι πρώτες καρέκλες έχουν ήδη ξεκινήσει να μεταφέρονται ενώ από χθες το απόγευμα είχαν αρχίσει οι βουλευτές να μαζεύουν τα πράγματά τους από τα γραφεία τους.

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει μετά από χρόνια στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβαίνοντας κλίμακα και απολαμβάνοντας τα προνόμια του 2ου σε δύναμη κόμματος στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

