Ανησυχία για γενική ανάφλεξη στον Λίβανο

Οι περισσότεροι Λιβανέζοι δεν θέλουν πόλεμο με το Ισραήλ. Όμως η Χεζμπολάχ λειτουργεί ως κράτος εν κράτει, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη χώρα σε έναν καταστροφικό πόλεμο. Για το Ισραήλ ο κύβος ερρίφθη.

Το διευρυμένο υπουργικό συμβούλιο για θέματα ασφαλείας έχει ήδη εξουσιοδοτήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ να αποφασίσουν οι ίδιοι «για τον τρόπο και τον χρόνο» με τον οποίο θα χτυπήσουν τον Λίβανο μετά από την πολύνεκρη πυραυλική επίθεση στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, για την οποία το Ισραήλ κατηγορεί την φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, που δραστηριοποιείται στον νότιο Λίβανο



Η ίδια η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με την επίθεση. Το Ισραήλ επιμένει ότι θέλει να πλήξει τη συγκεκριμένη οργάνωση, χωρίς να προκαλέσει γενικότερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. «Δεν θέλουμε ολοκληρωτικό πόλεμο, δεν μας συμφέρει άλλωστε κάτι τέτοιο» δηλώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

«Σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση»

Μιλώντας στην Deutsche Welle ο Μίχαελ Μπάουερ, διευθυντής του Πολιτικού Ιδρύματος «Κόνραντ Αντενάουερ» στη Βηρυτό, λέει ότι «πράγματι, στον νότιο Λίβανο και στα σύνορα με το Ισραήλ επικρατεί σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Και αλλού εκδηλώνονται επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ. Φυσικά αυτό που φοβούνται οι Λιβανέζοι είναι ότι μπαίνουμε σε νέα φάση αντιπαραθέσεων με μία κλιμάκωση όσον αφορά την επιλογή των στόχων, αλλά και τον όπλων που χρησιμοποιούνται».



Στην παρούσα φάση είναι δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη, αλλά πολλοί Λιβανέζοι ήδη αναζητούν καταφύγιο, όπου μπορούν. Μία νεαρή γυναίκα, που θέλει να μείνει ανώνυμη, λέει στην Deutsche Welle ότι έχει μετακομίσει προσωρινά σε συγγενικό σπίτι, καθώς η συνοικία Ταχίγιε στη Βηρυτό, όπου διαμένει, ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ και ίσως αποτελέσει στόχο για τις ισραηλινές δυνάμεις. «Για δεύτερο βράδυ αποφάσισα να κοιμηθώ σε σπίτι που έχει ένας ξάδελφός μου, λίγο έξω από την πόλη, υπάρχει κάπως μεγαλύτερη ασφάλεια εδώ» λέει η νεαρή. «Δεν φαίνεται βέβαια πολύ πιθανό να βομβαρδίσουν τη Βηρυτό, αλλά προτιμώ να είμαι εδώ και όχι μόνη μου στο σπίτι, τη στιγμή μάλιστα που η υπόλοιπη οικογένειά μου δεν βρίσκεται στον Λίβανο».

Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Εάν κλιμακωθεί η διένεξη, θα είναι ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα για μία χώρα που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε πλήρη ακυβερνησία, αλλά και στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Το δημόσιο χρέος του Λιβάνου φτάνει το 180% του ΑΕΠ και ο πληθωρισμός διατηρείται σε υψηλά διψήφια ποσοστά, αν και μειώθηκε σημαντικά το 2024 (από το 221% στο 83%). Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, τουλάχιστον 4 στους 10 Λιβανέζους ζουν πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας.



«Από το 2019 ο Λίβανος αντιμετωπίζει μία σοβαρή οικονομική κρίση» λέει ο Μίχαελ Μπάουερ. «Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί μέτρα, ούτε γίνεται κάποια διαχείριση της κρίσης. Η πολιτική εξουσία έχει παραλύσει. Το αξίωμα του προέδρου παραμένει κενό, το ίδιο συμβαίνει με πολλά άλλα κορυφαία αξιώματα. Σίγουρα η χώρα αυτή δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μία ακόμα κρίση ή έναν πόλεμο με το Ισραήλ. Και είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι οι περισσότεροι Λιβανέζοι δεν θέλουν αυτόν τον πόλεμο. Εξάλλου στον πόλεμο αυτό δεν εμπλέκεται ο τακτικός στρατός, αλλά η Χεζμπολάχ, η οποία λειτουργεί ως κράτος εν κράτει χωρίς να υφίσταται οποιονδήποτε πολιτικό έλεγχο».



Ο Λίβανος ήδη επιβαρύνεται από εστίες κρίσεις σε γειτονικές χώρες. Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο εκτοπισμένοι από τη Συρία έχουν αναζητήσει καταφύγιο στον Λίβανο, ελπιζοντας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, εδώ και δεκαετίες η χώρα φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Τώρα η διένεξη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομία της χώρας. «Οι πρώτες συνέπειες είναι ήδη ορατές», επισημαίνει ο Μίχαελ Μπάουερ. «Διεθνείς αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις τους από και προς τη Βηρυτό. Πολλές κυβερνήσεις εκδίδουν ταξιδιωτικές οδηγίες ή αυστηροποιούν τις οδηγίες που ήδη υπάρχουν… ».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

