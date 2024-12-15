Σκληρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, στο Κοινοβούλιο, αποδομώντας τα επιχειρήματά της. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι και ανεπαρκής και άδικη, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Στις αυλές των καρτέλ ανθίζουν λεφτόδεντρα, τα καλλιεργεί, τα ποτίζει η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Και για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, εργαζομένων, επαγγελματιών, μικρομεσαίων, αγροτών, συνταξιούχων και νέων, πληθαίνουν τα αδιέξοδα εντείνονται οι ανισότητες».

Για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης ανέφερε ότι «αναγκάζεται, σύρεται να παρέμβει, όταν το πρόβλημα στην κοινωνία γίνεται εκρηκτικό, όταν έχει πολιτικό κόστος και όταν εκτίθεται. Η κοινωνία δεν σας πιστεύει πλέον, και αυτό αποτυπώνεται και στις μετρήσεις».

Συνέχισε με κριτική στα στοιχεία του Προυπολογισμού: «Θριαμβολογείτε ότι η ανεργία μειώνεται. Δεν λέτε όμως ότι οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν, τα ωράρια γίνονται λάστιχο, η εκ περιτροπής και η μερική απασχόληση αυξάνονται. Είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη του ωρομίσθιου, τρίτοι από το τέλος στο μέσο μισθό, μας ξεπέρασαν μέσα στη χρονιά και η Πολωνία και η Ρουμανία».

Μίλησε για την ανάπτυξη: "Πέρυσι μας λέγατε για αύξηση επενδύσεων 15,1%, και τελικά προσγειωθήκαμε στο 4%. Φέτος θα φτάσουμε στο 6,7% τελευταίοι στην ΕΕ στο ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ. Και καταρρέει το επιχείρημα χαμηλής φορολογίας μερισμάτων για να έχουμε επενδύσεις. Και ξέρετε ότι και οι άμεσες ξένες επενδύσεις πέφτουν κάθε χρόνο. Για ποια ισορροπία και δημοσιονομική υπευθυνότητα μας μιλάτε, όταν σχεδιάζετε παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων 2,7%, δηλαδή πάνω από τον στόχο; Όταν αντλείτε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια παραπάνω από την ελληνική οικονομία; Για να επιστρέψετε μόνο 150 εκατομμύρια σε ευάλωτους συμπολίτες μας όπως διαβάζουμε...

Αυτά είναι ψίχουλα μπροστά στα 1,6 δισεκατομμύρια κέρδη στις προμήθειες των τραπεζών. Δίνετε στους συνταξιούχος μία κουταλιά από τη σούπα των υπερκερδών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως αναφέρθηκε στην φορολογία: «Μας μιλάτε για μείωση φορολογίας, αλλά αυτό που βλέπουμε στον Προϋπολογισμό είναι 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα από φόρους το 2025, 1,5 δισ. περισσότερα από τον ΦΠΑ, 1 δισ. περισσότερα από το φόρο εισοδήματος σε σχέση με φέτος. Από 49 δισεκατομμύρια το 2021, οι φόροι έφτασαν στα 69 δισεκατομμύρια το 2025. Επιμένετε σε ένα μείγμα άδικης πολιτικής, δεν συζητάτε καν μείωση του ΦΠΑ. Και δεν λέτε κουβέντα για το πως θα μειωθούν οι τιμές. Σας θυμίζουμε ότι σωρευτικά από το 2019, το ελαιόλαδο έχει ανατιμηθεί 127%, τα αυγά και το ψωμί 33%, τα φρούτα 38%, το κρέας 43%».

Μίλησε ακόμη, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες: Αυτές «αυξήθηκαν κατά 700 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας συνολικά - μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου - τα 3,5 δισ. ευρώ! Τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω και η Ευρ. Επιτροπή μας στέλνει δικαστήριο. 2,8 δισ. ευρώ χρωστά το Δημόσιο σε ιδιώτες προμηθευτές».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο θέμα των τραπεζών καταγγέλλοντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έβαλε πλάτη στα υπερκέρδη τους». Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Οι προτάσεις που ετοιμάζετε και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που από τα 800 εκατομμύρια το χρόνο έφτασαν στα 240, είναι χάδι. Δεν λύνουν το πρόβλημα. Απαιτείται ισχυρή φορολόγηση των υπερκερδών, αποτρεπτική για τις επόμενες χρονιές. Και παρεμβάσεις και στις χρεώσεις.

Όμως απαιτείται πιο ισχυρή παρέμβαση της πολιτείας και σχέδιο για να σπάσει επιτέλους το καρτέλ…Μας εκπλήσσει η δικαιολογία ότι δεν μπορεί το Δημόσιο να έχει άποψη και λόγο για την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας που είναι ο μεγαλομέτοχος! Γιατί να μην προτείνει η πολιτεία στην τράπεζα, που είναι μεγαλομέτοχος, η διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων να μειωθεί στα επίπεδα των Ευρωπαϊκών Συστημικών Τραπεζών; Αν δεν σπάσουμε το τραπεζικό καρτέλ, η ολιγοπωλιακή κατάσταση θα παραμείνει ίδια.

Μίλησε για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου: «Καταφέρατε να σπαταλήσετε ένα αναπτυξιακό εργαλείο όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Αντί για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου εφαρμόζετε με ευλάβεια το σχέδιο Πισσαρίδη για αφανισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Απάντησε στα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών: «Το 70% των μισθωτών αμείβεται μέχρι 950 ευρώ καθαρά τον μήνα. Στόχος σας, η κοινωνία των εργαζόμενων φτωχών. Δεν βγαίνει οικογένεια με 2 εργαζόμενους των 950 ευρώ. Οι ελάχιστες αυξήσεις έχουν ισοπεδωθεί από την ακρίβεια. Το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων είναι στο 29% ενώ η Ευρώπη έχει διπλάσιο ποσοστό και στόχο το 80%. Την ίδια στιγμή, λειτουργείτε ως οδοστρωτήρας, και στην υγεία, και στην παιδεία. Δαπάνες για την παιδεία πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εγκαταστάσεις με ελλείψεις. Συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολείων. Κενά εκπαιδευτικών. Αλλά φροντίσατε να νομοθετήσετε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων καταπατώντας τα όνειρα των νέων και το ίδιο το Σύνταγμα».

Ο κ. Φάμελλος έθεσε επίσης το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης «και της στάσης του ΠΑΣΟΚ στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος» ρωτώντας: «Θα αποτελέσει πεδίο συναίνεσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας;».

Ειδικότερα για την υγεία, είπε ότι «ο Προϋπολογισμός του 2025 ευνοεί την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και τη μονοδρόμηση προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου».

Αναφέρθηκε συνολικότερα στις ιδιωτικοποιήσεις: «Και μέσα στα υπόλοιπα αγαθά που ιδιωτικοποιείτε έχετε βάλει στο μάτι και τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης των δήμων. Αφού φροντίσατε να χρεοκοπήσετε τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης με την ενεργειακή κρίση, τώρα για να τις σώσετε, τις δίνετε σε ιδιώτες. Συμπερασματικά, ιδιωτικοποιείτε αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, το νερό».

Για τα ελληνοτουρκικά σημείωσε πως «βλέπουμε οι προτεραιότητές σας να εξαντλούνται σε εσωκομματικές ισορροπίες, με αποτέλεσμα να ακολουθείτε την πολιτική του εκκρεμούς». Επιμένουμε ξεκάθαρα, είπε, πως «πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στη Χάγη. Με καθαρές κόκκινες γραμμές και με διπλή στρατηγική ενίσχυσης της χώρας και διασφάλισης της ειρήνης».

Ως προς τις αμυντικές δαπάνες που θα υπερψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Η θετική ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφορά την στήριξη της εθνικής ασφάλειας και της άμυνας. Αλλά όχι όλων των επιλογών της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Με την ψήφο μας δεν στηρίζουμε τις δικές σας επιλογές, αλλά την εθνική ασφάλεια και άμυνα και τις στρατηγικές επιλογές που έχουμε στηρίξει και στην αρμόδια επιτροπή».

Προανήγγειλε ότι θα ζητήσει «αναλυτική ενημέρωση από τον κύριο Δένδια στην αρχή Ιανουαρίου. Και για τα θέματα που έθεσα, που μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Αλλά και τα προγράμματα που περιέχει ο Προϋπολογισμός. Δεν σας χαρίζουμε τον πατριωτισμό!».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μίλησε ωστόσο και για τις εξελίξεις στο κόμμα του: «Καταφέραμε να βγούμε και δυνατοί και συγκροτημένοι και πιο αποφασισμένοι. Και θα ασκήσουμε τα καθήκοντα, που μας ανέθεσε η ελληνική κοινωνία στις τελευταίες διπλές βουλευτικές εκλογές αλλά και στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κανείς και καμία δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη λαϊκή ετυμηγορία και την ψήφο εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Και θα συμβάλλουμε ώστε να υπάρχει μία εναλλακτική προγραμματική προοδευτική πρόταση για να αλλάξει η σημερινή κυβέρνηση».

Έστρεψε τα βέλη του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη: «Δεν θα γίνουμε ποτέ η βολική ή η συναινετική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει περιθώριο συναίνεσης απέναντι στην ανάλγητη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που κυβερνάει με το ρουσφέτι, τους ημέτερους, την προπαγάνδα. Και σαφώς και πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες και πρωτοβουλίες μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Και θα έλεγα και άμεσα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει και δυναμώνει για να παίξει το ρόλο του καταλύτη. Γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να παίξουν παιχνίδια με κομματική ιδιοτέλεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

