Συνεχίζεται η υλοποίηση του πλαισίου της στεγαστικής συνδρομής μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής που πραγματοποίησε στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως είπε, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την υπηρεσία, για το 92% των ολοκληρωμένων φακέλων για ανακατασκευές έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις δικαιούχων για να εκδώσουν άδειες κατασκευής, ενώ για το 89% των άρτιων φακέλων για επισκευές έχουν εκδοθεί άδειες επισκευής. «Για όλες τις άλλες περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι για τις ελλείψεις και τις εκκρεμότητες. Το κρίσιμο, λοιπόν, είναι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης των υποβληθέντων φακέλων ως προς την αρτιότητά τους και να προσκομιστούν στην υπηρεσία τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να προχωρήσει και η έκδοση των αδειών», σημείωσε.

Ο υφυπουργός τόνισε, ότι από την πλευρά τους, έχουν βελτιώσει τις διαδικασίες και ενισχύουν το δυναμικό. Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε, έχει ανοίξει πρόσκληση για μετακίνηση και αποσπάσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών στο ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και προσέθεσε ότι ξεκινάει και προκήρυξη για συμβασιούχους που επίσης θα ενισχύσουν το ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου.

«Στόχος είναι αρχές του 2025 το στελεχιακό δυναμικό στις δύο δομές που ασχολούνται με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου να ανέλθει στα 60 άτομα, ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί και η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου - Κρήτης στην Αθήνα, που με αντίστοιχο και περισσότερο στελεχιακό δυναμικό δύναται να επικουρεί το έργο του ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και του ΤΑΕΦΚ Χανίων.

Το ζητούμενο, όμως, παραμένει η αρτιότητα, η πληρότητα των φακέλων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και από τους ιδιώτες μηχανικούς που συνεργάζονται. Είναι κρίσιμο να βελτιωθεί αυτή η εικόνα στους εκατοντάδες φακέλους που έχουν υποβληθεί και σε όλες τις περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί για τις ελλείψεις και τις εκκρεμότητες. Είναι κάτι για το οποίο ενημερώσαμε τόσο το Σύλλογο Σεισμόπληκτων, όσο και τους εκπροσώπους του ΤΕΕ, καθώς και τη Δημοτική Αρχή και τον Εμπορικό Σύλλογο. Συνάμα, μία σημαντική εξέλιξη, για την βελτίωση της εικόνας των ελλείψεων στους υποβληθέντες φακέλους θα μπορούσε να είναι η καλύτερη κατανομή του έργου μεταξύ των ιδιωτών μηχανικών που έχουν εμπλακεί. Συγκεκριμένα, το 50% των φακέλων που έχουν υποβληθεί έχει προετοιμαστεί και υποβληθεί από 22 ιδιώτες μηχανικούς, ενώ το υπόλοιπο 50% αυτών από 242 ιδιώτες μηχανικούς. Μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατανομή του έργου θα είχε θετική συνεισφορά τόσο στην ποσότητα, όσο και στην ποιότητα των αιτήσεων. Όπως, έχω υπογραμμίσει ξανά, σε αυτό το σκέλος η βοήθεια από το ΤΕΕ εκτιμώ πως μπορεί είναι σημαντική», επισήμανε ο κ. Τριαντόπουλος.

Παράλληλα, όπως ανέφερε αναμένουν από το δήμο Μινώα Πεδιάδος να ολοκληρώσει τις μελέτες για τις αποκαταστάσεις σε κτίρια και υποδομές, ώστε να προχωρήσει η έκτακτη χρηματοδότηση για τα έργα αποκατάστασης και προσέθεσε ότι προτεραιότητα έχουν τα σχολεία. «Σε αυτό το πλαίσιο, προχθές λάβαμε το αίτημα από το δήμο για την αποκατάσταση του σχολείου στο Θραψανό και άμεσα εκκινούν οι διαδικασίες για την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης. Αναμένουμε, μέσα στο 2025 και όσο πιο γρήγορα γίνεται, την ολοκλήρωση των μελετών και την υποβολή των σχετικών αιτημάτων από το Δήμο, για να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης για τα δύο σχολεία στο Αρκαλοχώρι.

Είναι κρίσιμοι παράγοντες η αρτιότητα των υποβληθέντων φακέλων από τους ιδιώτες μηχανικούς και τους δικαιούχους, αλλά και η ολοκλήρωση των μελετών για τα σχολικά κτίρια και η αντίστοιχη υποβολή αιτημάτων από το Δήμο, ώστε να προχωρήσει η κτιριακή αποκατάσταση στο Αρκαλοχώρι. Συνεχίζουμε, συνεπώς, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με όλους, να εργαζόμαστε με τους ίδιους ρυθμούς, τόσο για την αποκατάσταση, όσο και για την ανασυγκρότηση της περιοχής», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κρήτη ο κ. Τριαντόπουλος μετέβη στα γραφεία του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) Ηρακλείου, όπου με την παρουσία του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και τη συμμετοχή των υπηρεσιακών στελεχών του Τομέα, συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών για την αποκατάσταση των κτιρίων από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο υφυπουργός ανακοίνωσε την εκκίνηση της διαδικασίας για την απόσπαση μονίμων μηχανικών καθώς και την πρόσληψη νέων στελεχών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου, με στόχο το στελεχιακό δυναμικό που ασχολείται με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, λαμβάνοντας υπόψη και τα στελέχη του ΤΑΕΦΚ Χανίων που απασχολούνται αποκλειστικά με το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, να ανέλθει στα 60 άτομα κατά τους πρώτους μήνες του 2025. Αντίστοιχη σύσκεψη, με αντικείμενο το έργο που υλοποιείται και εντατικοποιείται για την αποκατάσταση μετά από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, πραγματοποιήθηκε και στα γραφεία του ΤΑΕΦΚ Χανίων.

Επιπλέον ο κ. Τριαντόπουλος επισκέφθηκε το δήμο Μινώα Πεδιάδος και δη το Αρκαλοχώρι, όπου πραγματοποίησε συσκέψεις με το Σύλλογο Σεισμοπλήκτων της περιοχής στα γραφεία του ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου στην περιοχή, με το δήμαρχο και μέλη της δημοτικής Αρχής στο δημαρχείο της πόλης και με τον Εμπορικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου, ενώ ακολούθησε και επίσκεψη στην πόλη.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση με το Σύλλογο Σεισμοπλήκτων, ο υφυπουργός, συνοδευόμενος από την υπηρεσιακή ιεραρχία της ΓΔΑΕΦΚ, παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν γίνει και δρομολογούνται για τη στελεχιακή ενδυνάμωση του ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και ζήτησε από τα μέλη του Συλλόγου να μεταφέρουν στους σεισμόπληκτους πολίτες την ανάγκη εγκαίρως να προχωρήσουν τις ενέργειές τους για την υποβολή άρτιου και ολοκληρωμένου φακέλου αποκατάστασης, «καθώς μόλις 250 είναι οι άρτιοι φάκελοι για έκδοση άδειας επισκευής και 130 είναι οι άρτιοι φάκελοι για την ανακατασκευή των κτιρίων, υπογραμμίζοντας ότι από την πλευρά της υπηρεσίας - σύμφωνα με τα στοιχεία της - έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για το 89% (222 από τους 250) και 92% (120 από τους 130) αυτών των περιπτώσεων αντίστοιχα. Επίσης, ο υφυπουργός υπενθύμισε πως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης στη ΓΔΑΕΦΚ για επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίου είναι η 7η Απριλίου 2025, ζητώντας από το Σύλλογο να ενημερώσει εγκαίρως τα μέλη του ώστε να υποβάλλουν αίτηση, καθώς είναι αρκετές οι περιπτώσεις δικαιούχων που δεν έχουν κάνει ακόμα καν αίτηση».

Στη συνέχεια ακολούθησε η συνάντηση στο δημαρχείο του δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου - μεταξύ άλλων - παρουσιάστηκε από το Δήμαρχο ο σχεδιασμός του δήμου που είναι, στην παρούσα φάση, ακόμα στο στάδιο της μελετητικής προεργασίας και προετοιμασίας από το Δήμο. Από την πλευρά του ο υφυπουργός, σημείωσε πως είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η μελετητική προεργασία από τον δήμο, ώστε να χρηματοδοτηθεί η αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και κτιρίων, όπως τα σχολεία. Και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, σε συνέχεια της υποβολής του αιτήματος από το δήμο Μινώα Πεδιάδας στις 12 Δεκεμβρίου 2024, δρομολογείται άμεσα η έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ προς το δήμο για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, το οποίο και έχει χαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο. Συνεπώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών και η υποβολή των σχετικών αιτημάτων από το Δήμο προς τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να προχωρήσουν και οι ανακατασκευές και στα άλλα δύο σχολεία του Αρκαλοχωρίου.

Επίσης, ο υφυπουργός είχε συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου στο κέντρο της πόλης ενώ επισκέφθηκε και την περιοχή.

Τέλος, ο κ. Τριαντόπουλος, είχε συναντήσεις εργασίας τόσο στο δήμο Μαλεβιζίου, όσο και στο δήμο Αρχανών Αστερουσίων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών μετά τις φυσικές καταστροφές που τις έπληξαν την προηγούμενη περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

