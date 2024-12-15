Για έναν προϋπολογισμό που δεν παράγει και στηρίζεται στα έσοδα από την αισχροκέρδεια μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνκής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής, στις τελικές αγορεύσεις πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2025.

Πιο αναλυτικά η ομιλία του κ. Βελόπουλου:

Πριν από λίγη ώρα είχαμε πάλι επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Μενίδι με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Τα θύματα ήταν Αλβανικής καταγωγής. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Άνθρωπος με το παιδί του να γαζώνεται μέρα μεσημέρι. Και διαβάζω πρωτοσέλιδο: Στην Ελλάδα δρουν 30 παραρτήματα ξένων μαφιών δρουν ασύδοτα στην χώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών

Και για να πάμε στην οικονομία, θα πω αυτό που γνωρίζει ο καθένας: αν δεν παράγεις είσαι πάντα χρεωμένος. Και ρωτώ: τι παράγουμε εμείς; Έχετε φέρει έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν παράγει πλούτο, αλλά έχει ως πηγή εσόδων την αισχροκέρδεια.

Ο προϋπολογισμός αυτός προβλέπει για την επόμενη χρονιά αυξημένα φορολογικό έσοδα, με έμμεση φορολογία, από τον ΦΠΑ που εισπράττετε μέσω της αισχροκέρδειας. Δηλ. ληστεύετε τον κόσμο!

Το μόνο που πετύχατε όλοι εδώ μέσα είναι η Ελλάδα να μην ανήκει στους Έλληνες πλέον. Η πρώτη φάση του αφελληνισμού εξελίχθηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ: τα αεροδρόμια τα δώσατε στους ξένους, τα λιμάνια τα δώσατε στους ξένους, τα τραίνα τα δώσατε στους ξένους, την ενέργεια την δώσατε τους ξένους, τις οπτικές ίνες του ίντερνετ τις δώσατε στους ξένους, τον τουρισμό τον δώσατε στους ξένους. Όταν λοιπόν οι δημόσιες υποδομές έχουν εκχωρηθεί σε ξένους, οι τουριστικές επιχειρήσεις εκχωρούνται σε ξένους, τότε ευλόγως τίθεται το ερώτημα: ανήκει η Ελλάδα στους Έλληνες; Η απάντηση είναι πλέον, όχι! Και πρέπει να δοθεί μεγάλη μάχη για την ανάκτησή της. Πρέπει να δοθεί η μάχη για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας, γιατί η Ελλάδα δεν έχει πλέον περιουσιακά στοιχεία. Εμείς αυτή τη μάχη θα την δώσουμε.

Και κρύβετε την λεηλασία της χώρας με την βοήθεια των ΜΜΕ! Διαβάζουμε για τις δαπάνες της κυβέρνησης στον προϋπολογισμό και αναφέρεται ότι προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ για κρατική διαφήμιση για την πληρωμή 2.249 υπαλλήλων που εργάζονται στην επικοινωνία (αυτά είναι δημοσιογραφικά εξτραδάκια – δημοσιογράφοι που βολεύονται στα υπουργεία σε εφημερίδες, site, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα).

Όσον αφορά το θέμα των τραπεζών, κατηγορούμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι στην υπηρεσία των τραπεζών. Δήθεν διαφωνείτε με τη ΝΔ, δήθεν τους καταγγέλλετε και τους περιφρονείτε, αλλά ψήφισαν μέτρα υπέρ των τραπεζών.

Τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ υπέρ των τραπεζών;

-1) ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με εγγύηση του πολίτες

-2) το Ν.4050/2012 για το επαίσχυντο PSI. Δηλ. ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με εγγύηση ανθρώπους!

-3) το Ν.4592/2019 για την λήξη της ρητής προστασίας της πρώτης κατοικίας δυνάμει του ν. Κατσέλη.

-4) το Ν.4637/2019 για κατάργηση της αυτεπάγγελτης δίωξης των τραπεζικών στελεχών για απιστία.

Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ των τραπεζών. Τα ίδια ψήφισε!

-1) το Ν.4354/2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αγορά τους δανείων από τα FUNDS, δηλ. τα κοράκια.

-2) το Ν.4512/2018 για την υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για όλους -3) το Ν.4592/2019 για την λήξη της ρητής προστασίας της πρώτης κατοικίας δυνάμει του ν. Κατσέλη.

Πάμε και στην κατάντια της χώρας. Έχω μια φωτογραφία, στην μια πλευρά είναι οκος Τσίπρας με το καπελάκι του που έχει επισκεφθεί το μετρό Θες/νίκης και στην άλλη είναι ο κος Μητσοτάκης μέσα στον συρμό του μετρό, περιχαρής. Μουσαμάδες εναντίων βλαβών, σημειώσατε Χ. (δείχνει φωτο από το μετρό Θεσ/νίκης με Τσίπρα και με Μητσοτάκη). Και βγαίνει ο άνθρωπος της κυβέρνησης και λέει ότι ήταν ψυχολογικοί οι λόγοι της βλάβης. Δηλ. το μετρό είχε τα ψυχολογικά του. Και δεν τον μαζεύετε αυτόν τον άνθρωπο. Λέει ο καθένας την αρλούμπα του και δεν δίνετε σημασία.

Ζούμε στην χώρα της ΝΔ, όπου τα πράγματα δεν συμβαίνουν (!), αλλά εμείς νομίζουμε ότι συμβαίνουν (!), όπως λένε η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ. Δεν είμαστε φτωχοί, νομίζουμε ότι είμαστε φτωχοί. Δεν καίγονται τα δάση μας, νομίζουμε ότι καίγονται τα δάση μας. Δεν έχουμε εισροή λαθρομεταναστών, νομίζουμε ότι έχουμε. Δεν είναι άσχημη η οικονομία, νομίζουμε ότι είναι άσχημη. Είναι ζάχαρη!! Δεν έχουμε ακριβή ενέργεια, νομίζουμε ότι έχουμε. Δεν παραχωρούμε τίποτα στην Τουρκία, νομίζουμε ότι παραχωρούμε. Δεν έχουμε woke ατζέντα, νομίζουμε ότι έχουμε. Εμείς δεν νομίζουμε. Όσο υπάρχει η Ελληνική Λύση, κανένας Έλληνας δεν θα νομίζει.

Τα χρήματα από τα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης έγιναν ντουβάρια και σκάφη αναψυχής. πήγαν σε χρηματοδοτήσεις sites και λεωφορείων, έγιναν είσοδος σε γνωστό μουσείο σε ανεμογεννήτριες. Είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη έτσι; Είναι αυτό ανάπτυξη; Αυτό που κάνετε είναι ανάπτυξη για πλούσιους και αεριτζήδες και όχι για τους Έλληνες που πεινούν.

Θέλετε προτάσεις; Ακούστε: μπορείτε να επαναφέρετε τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας. Το κόστος θα είναι 2,1 δις ευρώ. Πώς θα βγουν αυτά τα χρήματα; Κατ’ αρχήν περίπου 1 δις στοιχίζουν οι ανεξάρτητες αρχές, για τις οποίες το ΣτΕ ορίζει πρέπει να είναι 5 ενώ εμείς έχουμε πάνω από 30. Επίσης 5 δις στοιχίζει το λαθρεμπόριο καυσίμων. Αλλά πού να πάτε στα διυλιστήρια να κάνετε έλεγχο; Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να το κάνει, αλλά γρήγορα το ξέχασε. Άλλη μία πρότασή μας αφορά τα χρέη της ΝΔ, που χρωστάει 500 εκατ. ευρώ. Ας σώσει πρώτα τον εαυτό της και μετά σώζει την Ελλάδα. Προτείνουμε λοιπόν να πληρώνονται οι βουλευτές της ΝΔ με 830 ευρώ / μήνα. Το ίδιο και οι 3.000 μετακλητοί σας. Αν το κάνετε αυτό, σε 8 χρόνια δεν θα χρωστάτε ούτε ένα ευρώ!

Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και απόδειξη είναι:

-1) το πρόγραμμα «εξοικονομώ» 2021. Έχουν περάσει 18 μήνες από τότε που οι πολίτες ολοκλήρωσαν τις εγκεκριμένες παρεμβάσεις του προγράμματος και παραμένουν ανεξόφλητοι οι προμηθευτές, οι ιδιώτες, μηχανικοί, σύμβουλοι του έργου κλπ. Μια πραγματική τρέλλα. Αυτό συμβαίνει από το 2021 και είμαστε στα τέλη του 2024. Το 40% παραμένει ανεξόφλητο. Ρωτήστε την αγορά που έχει καταβάλει το ΦΠΑ εδώ και δύο χρόνια και το έχει εισπράξει ακόμα.

-2) είπατε ψέμματα για το ρεύμα. Το νέο μεικτό τιμολόγιο ρεύματος θα έχει 2 ζώνες. Αντί για τις 11 π.μ. με 4 μ.μ. που μας λέγατε, δηλ. 5 ώρες το μεσημέρι, το κάνατε 3 ώρες, από 12 μ.μ. έως 3 μ.μ. Μα αυτές τις ώρες οι άνθρωποι θα είναι στις δουλειές τους! Επίσης το βράδυ κάνατε από τις 2 π.μ. έως τις 5 π.μ. Μα τι θα κάνουν οι άνθρωποι μέσα στη νύχτα; Τα βαμπίρ;

-3) κοροϊδεύετε και τους αγρότες με το πετρέλαιο. Παράδειγμα, για καλλιέργεια 16 στρεμμάτων, στις 2/4/2024 πήραν την α’ δόση: 18,38 ευρώ από την επιστροφή του πετρελαίου και στις 13/12/2024 την β’ δόση: άλλα 18,38 ευρώ. Σύνολο 36,76 ευρώ / χρόνο! Δηλαδή αυτό είναι βοήθημα; Επιπλέον καταστρέψατε τους αγρότες, καταστρέψατε τους κτηνοτρόφους, καταστρέψατε τους αλιείς.

Αλλά δεν σας νοιάζει γιατί αυτοί είναι πλέμπα. Όταν όμως πρόκειται για φίλους σας κάνετε εξυπηρετήσεις. Και αναφέρομαι στο 1,35 δις που οφείλει η ΤΕΡΝΑ για την ΕΓΝΑΤΙΑ από το 2023. Αρχικά το ποσό μεταφέρθηκε για το 2024 και τώρα μεταφέρθηκε για το 2025! Όλα γίνονται με εγγύηση των φορολογουμένων.

Δεν σας εμπιστευόμαστε. Απόδειξη του ότι έχουμε δίκιο που δεν σας εμπιστευόμαστε είναι η υπόθεση με την επένδυση των Καταριανών στην Ζάκυνθο. Και αναφέρομαι στο δημοσίευμα του Documento. Φωνάζατε, λοιπόν, τότε ότι ήσαστε «υπέρ» της επένδυσης. Στις 18/11/2016 ο Χάρης Θεοχάρης είχε πει: «…ο εμίρης θα φτιάξει υποδομές που θα μοιάζουν με το νησί ‘Μαργαριτάρι’ του Κατάρ!». Στις 10/1/2017 ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε πει: «…είμαστε σοβαροί; Δεν θα κάνει επένδυση ο εμίρης στην Ελλάδα, επειδή του ενός του πονάει και του άλλου του βρωμάει;». Ο κος Μητσοτάκης στις 10/12/2016 ξιφουλκούσε υπέρ της επένδυσης. Σήμερα, τελικώς, αποκαλύπτεται ότι οι δήθεν επενδυτές φέρονται ότι ήταν χρηματοδότες της Αλ Κάϊντα και των Τζιχαντιστών στην Συρία! Για να μην θυμηθώ την επένδυση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που τελικά η επένδυση πήγε στα Σκόπια. Δεν γίνονται έτσι οι επενδύσεις.

Και είστε προκλητικοί. Είστε υβριστές των Ελλήνων! Πείτε μας, τελικά τι είμαστε φτωχοί ή μίζεροι; Γιατί ο κος Γεωργιάδης είπε πως «….στην Ελλάδα τουλάχιστον 2 στους 3 λένε και αισθάνονται ότι είναι φτωχοί. Δεν είναι! Οι περισσότεροι από εμάς που λέμε ότι είμαστε φτωχοί, σύμφωνα με την Eurostat, δεν είμαστε!». Αυτός ο άνθρωπος έχει το θράσος να μιλά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και να εξισώνει με τον εαυτό του τον εργαζόμενο που βγάζει 400 και 500 ευρώ. Και συνεχίζει να προκαλεί ανερυθρίαστα: «…θέλετε να βγάλετε τη μιζέρια. Βγάλτε την»!

Πρόταση δική μας, εδώ και χρόνια, είναι οι εξορύξεις. Είναι η μόνη λύση για τη χώρα. Κάθε φορά που είχαμε εκλογές έβγαιναν οι πολιτικοί σας και μιλούσαν για εξορύξει. Τελικά εξορύξεις δεν έχουμε δει. Όταν έχεις φθηνή ενέργεια, παράγεις φθηνά και ανταγωνιστικά. Δίνεις καλούς μισθούς, δίνεις καλές συντάξεις. Όχι ψίχουλα. Εσείς επιβάλατε κυρώσεις στην Ρωσία, δεν μπορούμε να πάρουμε από εκεί φθηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εκτός από τους φίλους σας εφοπλιστές, που συνεχίζουν να κάνουν δουλειές με την Ρωσία και να πλουτίζουν. Αυτοί είστε. Θυσιάζετε τον φτωχό Έλληνα για να πάρει ο πλούσιος τα λεφτά. Η Ελληνική Λύση διεκδικεί την υλοποίηση του προγράμματος των εξορύξεων για το μέλλον των φτωχών. Και θα τις κάνουμε τις εξορύξεις. Η Ελληνική Λύση είναι το κόμμα της ελπίδας των φτωχών Ελλήνων πολιτών.

Υπάρχει τεράστιο κοίτασμα χρυσού και χαλκού 720.000 τόνων στην Κεντρική Μακεδονία. Το λέει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δική σας εφημερίδα είναι! Το κοίτασμα αυτό βρίσκεται τους πρόποδες των Κρουσσίων Ορέων. Εσείς όμως επιμένετε στις ανεμογεννήτριες και κάνετε έγκλημα, γιατί όπως λέει το Bloomberg το αφήγημα αυτό καταρρέει.

Για εμάς η δημοκρατία είναι το ζητούμενο. Και είναι η δημοκρτία που έλεγε ο Θαλής ο Μιλήσιος, η οποία δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους, ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες. Εσάς σας ενδιαφέρει να είναι πλούσιοι οι λίγοι πλούσιοι φίλοι σας.

Και πάμε στην Τουρκία. Θέλω να μας πεί ο πρωθυπουργός τι εννοεί όταν μιλά για φιλία με την Τουρκία, την Αλβανία και τα Σκόπια. Ποια φιλία επέδειξαν αυτές οι χώρες; Τήρησαν ποτέ τους όρους των συμφωνιών; Τήρησαν τα Σκόπια τους όρους της Συμφωνίας των Πρεσπών; Τήρησε η Αλβανία τη συμφωνία για την Β.Ήπειρο; Όχι!

Χρειάστηκαν 5 χρόνια για να καταλάβει ο πρωθυπουργός ότι η Τουρκία δεν είναι φίλη. Και μόλις χθες ο κος Μητσοτάκης μας είπε: «Δεν βλέπω προοπτική ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία»! Δεν του έχει πει κανείς ότι αυτά είναι μονομερή δικαιώματα; Μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η νησιωτική υφαλοκρηπίδα.

Όλοι εδώ μέσα είστε στο κόλπο της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Ο κος Ανδρουλάκης μιλάει για προσφυγή στην Χάγη. Ο κος Τσίπρας μιλάει για προσφυγή στην Χάγη. Η Χάγη χωρίς τα 12 ναυτικά μίλια και χωρίς ανακήρυξη ΑΟΖ είναι προδοσία. Πήγαν και στην Χάγη η Κίνα με τις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες δικαιώθηκαν, αλλά η Κίνα δεν υπάκουσε τις επιταγές του δικαστηρίου. Το ίδιο θα γίνει και με την Τουρκία, η οποία δεν τήρησε ποτέ την υπογραφή της.

Ο δε κος Ανδρουλάκης αποθεώνει το Ελσίνκι! Τι ήταν το Ελσίνκι; Αναγνώρισε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο σε αντίθεση με το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το Ελσίνκι άνοιξε την κερκόπορτα στο Αιγαίο και τον πακτωλό χρημάτων που λαμβάνει η Τουρκία από την ΕΕ.

Ο μεγάλος δάσκαλος, Μιχάλης Χαραλαμπίδης, αναρωτιόταν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα και έδωσε την απάντηση ο ίδιος: «δεν υπάρχει πρόβλημα Αιγαίου, δεν υπάρχει πρόβλημα νησιών, δεν υπάρχει κουρδικό πρόβλημα (εννοώντας ότι υπάρχει έθνος που χρειάζεται κράτος), δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα. Ένα είναι το πρόβλημα: η Τουρκία». Εσείς θεωρείτε ότι το πρόβλημα με την Τουρκία θα λυθεί. Δεν πρόκειται να λυθεί. Είδατε τι έγινε με την Συρία. Επικράτησαν οι εκδοροσφαγείς. Και η Δύση σε όλο αυτό δεν έκανε τίποτα. Αντίθετα, τώρα θα αρχίσει να συνομιλεί με αυτούς.

Για εμάς, κύριοι, ισχύει το δόγμα του Βενιζέλου, μετά την Μικρασιατική καταστροφή: φίλοι όλων, σύμμαχοι κανενός!

Από το 2019 φωνάζουμε για τα εξοπλιστικά, ότι κάνετε λάθη! Η Ελλάδα χρειάζεται έξυπνα όπλα. Αν είχαμε στρατιωτικά drones θα είχαμε στρατηγικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Όταν το έλεγα τότε δεν ακούγατε και τώρα που αποφασίσατε ότι χρειάζονται, αντί να τα κατασκευάσουμε εμείς θα πάτε να αγοράσετε.

Εμείς προτείνουμε τη δημιουργία έξυπνων και φθηνών όπλων και λύσεων από ελληνικά μυαλά για τον ελληνικό στρατό. Υπάρχουν ελληνικά αμυντικά προγράμματα που τα χρησιμοποιούν οι ξένοι στρατοί και δεν τα χρησιμοποιεί ο ελληνικός:

-1) ελληνική εταιρεία, η HACK THE BOX, εκπαιδεύει το αμερικανικό υπουργείο άμυνας και άλλους στρατούς του ΝΑΤΟ σε θέματα επιθετικής κυβερνοασφάλειας.

-2) ελληνική εταιρεία, η VELOS ROTORS, από το Ξυλόκαστρο! Πουλάει ηλεκτρικά ελικόπτερα σε ΗΠΑ, Νότια Κορέα. Κανείς υπουργός δεν την έχει επισκεφθεί.

-3) ελληνική εταιρεία η DELIAN ALLIANCE INDUSTRIES. Οι ιδρυτές της με θητεία σε εταιρείες όπως η APPLE και η PALANTIR, επέστρεψαν στην Ελλάδα για να χτίσουν μια εταιρεία άμυνας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα στοιχεία τα έχω στο γραφείο μου. Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει και θα του τα δώσω.

Δεν θέλετε την ΕΑΒ και την ΕΑΣ και τις ξεπουλάτε. Εμείς θα αλλάξουμε στην πράξη και με ακαριαίο τρόπο τον τομέα της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας, δημιουργώντας ελληνικής κατασκευής συστήματα. Δεν σας βολεύει να τα κατασκευάσουμε εμείς. Εσείς αποφασίζετε να προχωρήσετε σε αγορές γιατί εκεί υπάρχει μίζα.

Ο Κων/νος Λάσκαρης στις ΗΠΑ είναι αυτός που σχεδιάζει τους κινητήρες ΤΕΣΛΑ! Εσείς ούτε καν τον γνωρίζετε!

Έχω εδώ μία νέα «μαύρη» έκθεση του κογκρέσου για τα F – 35. Μία έκθεση 381 σελίδων, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα αεροσκάφη αυτά μόνο αόρατα δεν είναι. Αναφέρει σειρά αστοχιών και προβλημάτων, στα χαρακτηριστικά STEALTH του αεροσκάφους και αλλού. Την καταθέτω στα πρακτικά. Προσέξτε με τα F-35! Έχουν προβλήματα. Δεν είναι Stealth. Το υστέρημα του Έλληνα, το ευρώ του Έλληνα πρέπει να το εκτιμάτε, πρέπει να το αγαπάτε.

Χάρηκα που είπε ο πρωθυπουργός ότι θα προστατεύσει τους Έλληνες ορθοδόξους της Συρίας. Μακάρι να το πράξει.

Επειδή εμείς εδώ έχουμε έρθει με προτάσεις. Θα πω ότι η Ελληνική Λύση έχει καταθέσει προτάσεις νόμων που κανείς σας δεν ψήφισε. Αυτό θα πρέπει να το μάθουν οι Έλληνες.

-την χριστιανοφοβία, την καθύβριση των Θείων και την υποκίνηση πράξεων βίας ή μίσους κατά Χριστιανών και όχι μόνον κατά Ισλαμιστών. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την οπλοκατοχή στα σπίτια, για την ασφάλεια και την ετοιμότητα του λαού. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την κήρυξη ΑΟΖ. Την μονομερή ανακήρυξή της σε όλη την επικράτεια. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την απαγόρευση εγκατάστασης ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε καμμένα δάση & δασικές εκτάσεις, σε περιοχές NATURA. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την πρόταση νόμων από τους πολίτες. Αυτό είναι η επιτομή της άμεσης δημοκρατίας! Κανείς δεν το ψήφισε.

-τους περιορισμούς των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και τη διαγραφή του χρέους. Ο οφειλέτης να πληρώνει ό,τι πληρώνει και το fund για την απόσβεση του δανείου του. Κανείς δεν το ψήφισε.

-τον αποκλεισμό από τις εκλογές κομμάτων, για οφειλές σε τράπεζες, εργαζομένους, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία. Σιγά μην το ψηφίσουν!!

-την σύνταξη σε γονείς παιδιών ΑμΕΑ με αναπηρία 67% και άνω. Κανείς δεν το ψήφισε.

-το δικαίωμα των γονέων και κηδεμόνων να ζητούν εξαίρεση των ανηλίκων μαθητών από το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την κατάργηση του 923 κώδικα πολιτικής δικονομίας, που αφορά στην διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την κατάργηση των διατάξεων για την ταυτότητα και την αλλαγή φύλου και την κατάργηση του γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων. Κανείς δεν το ψήφισε.

Και επειδή μας ρωτούν αν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε θα καταθέσω στα πρακτικά της βουλής τις μελέτες που έχουμε κάνει.

-μελέτη για την λύση του ενεργειακού ζητήματος στην Ελλάδα μέσα από στοχευμένες πολιτικές. Οι προτάσεις μας αφορούν:

-στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας,

-στην αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής,

-στις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου,

-στην παραγωγή βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού,

-στην ενεργειακή αναβάθμιση και αποδοτικότητα των κτηρίων,

-στην προστασία του περιβάλλοντος,

-στην κατασκευή πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

-στην γεωθερμία,

-στην ανάκληση των επενδυτικών σχεδίων για νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα,

-στην αξιοποίηση των θαλασσίων κυμμάτων για την παραγωγή ενέργειας,

Επίσης έχουμε καταθέσει μελέτες για:

-την διαχείριση των υδάτινων πόρων στον αγροτικό τομέα,

-την αντιπυρική προστασία,

-τους προσεισμικούς ελέγχους,

-εξοπλιστικά προγράμματα και την αμυντική βιομηχανία,

-την προσωρινή φιλοξενία των λαθρομεταναστών σε ακατοίκητα νησιά και στην συνέχεια την προώθησή τους στις χώρες προέλευσης,

-την κατασκευή φράχτη στη συνοριακή γραμμή του Έβρου, με την τεχνολογία της αμερικανικής εταιρείας HESCO,

-την κατασκευή διαδρόμων κυκλοφορίας ΑμΕΑ στην Ακρόπολη,

-την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,

-την αναβάθμιση του εθνικού σχεδίου πολιτικής προστασίας,

-την επίλυση του δημογραφικού,

-την δικαιοσύνη.

Εδώ είναι όλες. Τις καταθέτω στα πρακτικά.

Κλείνοντας και επειδή έχετε μάθει στην καραμέλα του λαϊκισμού, ας δούμε τι είναι λαϊκισμός και ποιος είναι ο λαϊκιστής.

Λαϊκισμός είναι να παραδίδεις ένα έργο, που δεν έχει γίνει σωστά, μόνο και μόνο για να σε δείξουν οι κάμερες και μετά να βγαίνουν οι άνθρωποι σαν τους αρουραίους από τα βαγόνια.

Λαϊκισμός είναι να παραδίδεται ένα τραίνο στο Πήλιο και να εκτροχιάζεται μέσα στις γιορτές.

Λαϊκισμός είναι να νομοθετείς υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και μετά να λες ότι «αν μπορούσα δεν θα το έκανα»!

Λαϊκισμός είναι να συζητάς επί ενάμιση χρόνο με τους Τούρκους, βάζοντας στο τραπέζι ακόμα και εθνική κυριαρχία και στο τέλος να ανακοινώνεις ότι δεν γίνεται τίποτα, φοβούμενος τις αντιδράσεις.

Λαϊκισμός είναι να δίνεις τις τράπεζες δισ. ευρώ και να έρχεσαι σήμερα και να λες ότι θα βάλει τέλη στις προμήθειες.

Λαϊκισμός είναι να γεμίζεις την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στο Λονδίνο να λες ότι η πράσινη ανάπτυξη αποδυναμώνει την βιομηχανία

Λαϊκισμός είναι ένα ανακοινώνεις επενδύσεις, να προειδοποιούμε ως Ελληνική Λύση ότι η επένδυση που ανακοινώνεις είναι απάτη, να μας λες λαϊκιστές και εντέλει η επένδυση να πηγαίνει στα Σκόπια (ηλεκτρικά αυτοκίνητα)

Λαϊκισμός είναι πριν τις εκλογές να δίνεις επιδόματα στους αστυνομικούς και όχι πραγματικούς μισθούς με τα νόμιμα δώρα, αλλά επίδομα, για το πάρεις πίσω όποτε θέλεις.

Εμείς διεκδικούμε το αυτονόητο. Διεκδικούμε το αύριο για την πατρίδα μας. Διεκδικούμε το αύριο για τα παιδιά μας. Διεκδικούμε τη ζωή μας.

Και επειδή πέρυσι ο πρωθυπουργός είπε πέρυσι χρόνια πολλά, φέτος που βγήκε ο Τραμπ στις ΗΠΑ θα κάνει κυβίστηση και θα πει «καλά Χριστούγεννα». Να λέτε «καλά Χριστούγεννα». Ο Χριστός γεννιέται. Δεν έχετε γενέθλια ούτε ονομαστική εορτή.

Πηγή: skai.gr

