Στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι παραμένει η Έλενα Ακρίτα, διατηρώντας τη θέση της επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Επαναλαμβάνει πάντως ότι έχει σοβαρές αντιρρήσεις για τον τρόπο με την οποίο λειτούργησαν τα όργανα του κόμματος στη σκιά του θυελλώδους συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Έχω επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια κατά των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις μου για τον αντιδημοκρατικό τρόπο που λειτούργησαν τα όργανα του κόμματος, παραμένω επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρει μεταξύ άλλων η κ. Ακρίτα και προσθέτει:

«Στήριξα τον τέως Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη από την πρώτη στιγμή. Η εκτίμησή μου στο πρόσωπό του δεν αλλάζει. Τού εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα».

Η δήλωση αναλυτικά

«Η Ιστορία θα μας κρίνει»

Έχω επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια κατά των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις μου για τον αντιδημοκρατικό τρόπο που λειτούργησαν τα όργανα του κόμματος, παραμένω επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στήριξα τον τέως Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη από την πρώτη στιγμή. Η εκτίμησή μου στο πρόσωπό του δεν αλλάζει. Τού εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα.

Στην πολιτική μπήκα να προσφέρω. Η έδρα ποτέ δεν ήταν το δέλεαρ: είχα ήδη προσφέρει τη δική μου στον Στέφανο Κασσελάκη προκειμένου να εισέλθει στη Βουλή. Ο στόχος είναι -και παραμένει- η μαχητική Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έλενα Ακρίτα



Βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.