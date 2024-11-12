Στα άκρα η κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: «Δεν θα έρχεστε εδώ να κάνετε περίπατο» λέει ο Μάντζος – «Πουλάτε Συριζαϊκό λαϊκισμό» απαντά ο Γεωργιάδης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Φουντώνει η αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στα κοινοβουλευτικά έδρανα, με Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Μάντζο να βρίσκονται στα χαρακώματα, με αφορμή τις τροπολογίες που έχει καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη για τον κατώτατο μισθό αλλά και για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

«Έχουν 23 φορές καταθέσει την τροπολογία για τα βαρέα. Τόσοι συνεργάτες δεν βρήκαν να σας πουν ότι την έχουμε καταθέσει τόσες φορές παρά μόνο είπατε για ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ;», διερωτήθηκε ο κ. Μάντζος απαντώντας στις αναφορές του πρωθυπουργού προσθέτοντας: «οι πολίτες ξέρουν και δεν κρίνουν με το μη χείρον βέλτιστο. Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι έχετε μείνει σε άλλη εποχή. Έχετε μπλέξει τη Βουλή με τον εθνικό κήπο, νομίζετε ότι έρχεστε εδώ να κάνετε περίπατο».

«Για να χαϊδέψετε αυτιά, λέτε στο κόσμο να μείνει χωρίς γιατρούς», απάντησε ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι «κακώς πιστέψαμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει έστω και ένα βήμα σοβαρότητας γιατί δυστυχώς δεν μπορείτε».

«Ψεύδεστε κύριε (Μουλκιώτη). Μαζί ψηφίσαμε το νόμο Βρούτση καταργήσαμε συλλογική διαπραγμάτευση και φτιάξαμε μηχανισμό. Άρα δεν είναι η πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ. Αν έγινε τώρα - που είστε μικρό κόμμα - η πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ ενώ όταν ήσασταν μεγάλο ψηφίσατε το ανάποδο σημαίνει ότι προτιμάτε να είστε μικρό! Τα μεγάλα κόμματα αναλαμβάνουν και ευθύνες εσείς με τη στρατηγική σας στερείτε την Ελλάδα από εναλλακτική πρόταση», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τον κατώτατο μισθό. «Πουλάτε συριζαϊκό λαϊκισμό και κατηγορείτε του άλλους; δεν ντρέπεστε;», κατέληξε ο Υπουργός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.