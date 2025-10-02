Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών προέβη το ελληνικό κοινοβούλιο, για την άμεση επιστροφή του 27μελούς πληρώματος του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που συμμετέχει στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

«Επειδή όπως ξέρετε στο καράβι βρίσκεται η κυρία Πέρκα, επικοινωνήσαμε με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ όπου θα φτάσει σε λίγο», είπε ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης, εξηγώντας πως η ελληνική αποστολή μέχρι το μεσημέρι θα έχει φτάσει σε νότιο λιμάνι της χώρας.

«Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καράβι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα αρχίσει από αύριο», ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, ενώ σχετική ενημέρωση θα υπάρχει αργότερα και ενώπιον της Ολομέλειας.

Είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια που ζητούσαν να υπάρξει άμεση ενημέρωση για την τοποθεσία που βρίσκονται τα μέλη της αποστολής του πλοίου «Οξυγόνο». «Έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, έχουν απαχθεί, δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Στο “Οξυγόνο” συμμετείχε και η γραμματέας της Κοινοβουλευτική μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Μέλος της Βουλής έχει απαχθεί. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταδικάσετε;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, με τον Παύλο Χρηστίδη από το ΠΑΣΟΚ να μιλά από την πλευρά του για προφανή ευθύνη της κυβέρνησης να ενημερώσει για το τι συμβαίνει στο πλήρωμα

Για «κυνική» αναχαίτιση πολιτών που προσπαθούν απλώς να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ να μιλά για «μια πειρατική επίθεση», καταγγέλλοντας «το ρεσάλτο στο στολίσκο αλληλεγγύης».

Πηγή: skai.gr

