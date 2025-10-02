«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ για να μείνει, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού», υπογράμμισε η Λάουρα Κοβέσι το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τα ζητήματα που σχετίζονται με έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και την επιχείρηση «Καλυψώ» και το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος σχετικά με την ποινική δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης.

H κυρία Κοβέσι αναφέρθηκε στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας, τις συναντήσεις που είχε χθες με υπουργούς και παράγοντες της Δικαιοσύνης, ενώ απάντησε σε σειρά ερωτήσεων.

Υπογράμμισε τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, περιέγραψε τη λειτουργία της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

«Προειδοποιώ όποιον σκοπεύει να παρέμβει στη δουλειά μας, να το ξανασκεφτεί», τόνισε. «Είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά του γραφείου στην Ελλάδα».

Αναφέρθηκε ακόμη στη συνεργασία με τους Έλληνες εισαγγελείς: «Έχουμε και Έλληνες συναδέλφους, οι οποίοι είναι πολύ καλοί – οι καλύτεροι εξ αυτών ήρθαν στην ομάδα μας».

«Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τις ευρωπαϊκές αρχές» επισήμανε.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Μιλώντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Εισαγγελέας ανέφερε πως για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα, που «έπρεπε να βοηθούν τίμιους αγρότες για να καλλιεργούν την υπέροχη αυτή χώρα, όχι για βίλες και ακριβά αμάξια».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε το ακρωνύμιο του νεποτισμούς της διαφοράς και του αναποτελεσματικού κράτους. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι η υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. «Δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις. Υπάρχει διαφθορά με αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη μέλη. Γι’ αυτό έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σημείωσε, δίνοντας μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένα – εξ όσων γνωρίζω, η κοκαΐνη δεν έρχεται από τον ουρανό, μπαίνει από τα λιμάνια».

Η κυρία Κοβέσι προχώρησε ακόμη πιο πέρα, λέγοντας ότι «υφιστάμεθα εισβολή από εγκληματικές οργανώσεις από την Κίνα» και προειδοποίησε ότι χρειάζονται άμεσες και συντονισμένες δράσεις: «Πρέπει να κάνουμε κάτι όχι μόνο στον Πειραιά αλλά σε όλα τα λιμάνια».

Για τα Τέμπη και για το νόμο περί ευθύνης υπουργών

Μιλώντας για την υπόθεση των Τεμπών, η κυρία Κοβέσι ανέφερε: «Υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις, δε θα εξειδικεύσω, είστε ενήμεροι για τα μέλη της κυβέρνησης που βρέθηκαν στη δικογραφία. Ας μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να εκφράσω τα βαθειά που συλλυπητήρια. Δεν είμαι χαρούμενη για το νόμο περί ευθύνης υπουργών (αρθρο 86). Όπως είπα δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα για ένα μέρος της έρευνας, όμως, υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί…. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτήν την πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη».

Σε ερώτηση για τη συνάντησή της με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε ευθέως στο άρθρο 86 του Συντάγματος. «Έχουμε δύο περιπτώσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, όπου το άρθρο 86 εμπόδισε την έρευνά μας. Ο μόνος τρόπος είναι να το αλλάξουμε», τόνισε, προσθέτοντας: «Από τη χθεσινή συνάντηση κατάλαβα ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή, διότι διαφορετικά και σε μελλοντικές έρευνες θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το ελληνικό Σύνταγμα».

«Τα άσχημα νέα είναι ότι όπως και στην υπόθεση των Τεμπών η έρευνα δεν έφτασε ως εκεί που μπορούσε λόγω συντάγματος. Τα καλά νέα ότι το κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος και καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέληση να προχωρήσει αυτή η διαδικασία» είπε.

«Δεν είναι ένα ριάλιτι σόου, μη βάζετε τους μάρτυρες να μιλούν στην τηλεόραση για να ακούν οι ένοχοι αυτά που δεν πρέπει να ξέρουν! Το γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν είναι ένα ξένος φορέας. Είμαστε εδώ για να μείνουμε παρά τις προσπάθειες εκφοβισμό. Προειδοποιώ τους πάντες, όποιος έχει σκοπό να παρέμβει στη δουλειά μας».

Η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις τόσο στην υπόθεση των Τεμπών όσο και σε αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, σε ερώτηση που αφορούσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη και τα όσα έχουν ακουστεί για το φορτίο που είχε πάνω της, η κυρία Κοβέσι εμφανίστηκε συγκρατημένη.

«Δεν θέλω να πω πολλά, διότι υπήρχαν φήμες για πιθανότητα λαθρεμπορίου. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πληροφορίες που να μας επιτρέπουν να ανοίξουμε έρευνα», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν μόνο κομμάτια πληροφοριών, τα οποία δεν επαρκούν για να κινηθούμε σε υπόθεση λαθρεμπορίου».

Η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνική

Με αιχμηρές αναφορές στη διαφθορά και τις συνέπειές της, η Ευρωπαία Εισαγγελέας τόνισε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των εισαγγελέων.

«Όταν μιλάμε για τη διαφθορά, δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να τη λύσουν. Δεν θα εξαφανιστεί χωρίς πρόληψη. Επηρεάζει τις ζωές όλων μας, γιατί υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη διαφθορά και τη φτώχεια», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τα Τέμπη: «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσουν – τα Τέμπη είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα».

«Δικό μας καθήκον ως εισαγγελείς είναι να εξασφαλίσουμε μια αντικειμενική έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας υπήρξαν εμπόδια λόγω μιας συνταγματικής διάταξης», ανέφερε.

«Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα, δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει κράτος που να μην υπάρχει διαφθορά. Αυτό που βλέπουμε εδώ το βλέπουμε και σε άλλα μέλη. Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη μέλη», σχολίασε και επισήμανε: «Το θέμα της διαφθοράς δεν είναι μόνο ελληνικό».

«Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η οικονομική διαφθορά μπορεί να σκοτώσει, τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα», σημείωσε ενώ σχολίασε πως «όποιος λέει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη, αυτό είναι fake news».

Για την υπόθεση «Καλυψώ»

Όσον αφορά την υπόθεση «Καλυψώ» ανέφερε ότι «είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, πρέπει να τη μετατρέψουμε σε πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας. Αυτός ήταν ο λόγος της επίσκεψής μου. Το πιο σημαντικό είναι μέσω της ενίσχυσης του ελληνικού παραρτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των απωλειών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», ανέφερε αρχικά η Ευρωπαία εισαγγελέας για τα 2.534 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά αξίας 250 εκατ. ευρώ και επισήμανε:

«Στόχος είναι ό,τι γίνεται εδώ, να γίνεται παντού. Μιλάμε για έναν άλλο κόσμο, η απάτη ΦΠΑ και η ταμειακή απάτη έχει εξελιχθεί στην πιο επικερδή εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ο νόμος πρέπει να ισχύει για όλους».

«Δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Πρωθυπουργό»

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι ανέφερε ακόμη πως δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενη στις συναντήσεις της με υπουργούς, σημείωσε ότι χθες συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη: «Με εντυπωσίασε διότι κατάλαβε αμέσως τι κάνουμε».

Για τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη εξήγησε ότι έχουν συναντηθεί «τρεις-τέσσερις φορές» και πως «οι τελευταίες συναντήσεις πάνε καλύτερα»

Τέλος, χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη χθεσινή πρώτη συνάντησή της με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

