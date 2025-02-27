Βουλή: Ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τις ασφαλιστικές εισφορές ζητά το ΚΚΕ

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών κατέθεσε στην ολομέλεια της Βουλής, το ΚΚΕ.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι «με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ένας ενιαίος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και μισθωτών πλήρους απασχόλησης, στις περιπτώσεις νυκτερινής απασχόλησης, υπερεργασίας, υπερωριών και απασχόλησης σε ημέρες αργίας ή Κυριακές. Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη, σε περίπτωση προσαύξησης των αποδοχών αυτών, θα υπολογίζεται επί του ποσού των πάσης φύσεως αποδοχών, χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση αυτή». Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο συζητούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Όπως είχε πει νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, με την τροπολογία κερδισμένοι είναι μόνο οι εργοδότες ενώ θα μειωθούν τα έσοδα των ταμείων. Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί «καραμπινάτη κλοπή», καθώς οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν περισσότερο χωρίς να πληρώνονται τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Πρόκειται για ένα τεράστιο δώρο στους επιχειρηματίες του τουρισμού, του επισιτισμού, των κατασκευαστικών εταιρειών, των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι σε βάρος των συντάξιμων χρόνων και δικαιωμάτων, είχε τονίσει ο κ. Καραθανασόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

