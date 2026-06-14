Αντζελίνα Τζολί-Μπραντ Πιτ: Η επανασύνδεση που δεν έγινε και οι νέες αποκαλύψεις

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στη μακρόχρονη και φορτισμένη διαμάχη της Αντζελίνα Τζολί με τον Μπραντ Πιτ, με φόντο τη σχέση του ηθοποιού με τα έξι παιδιά τους και τις νέες καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», άνθρωποι από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ υποστηρίζουν ότι ο 62χρονος σταρ θεωρεί πως έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί πλήρως από τα παιδιά του. Η επικείμενη ενηλικίωση των δίδυμων παιδιών του με την Αντζελίνα Τζολί, της Βιβιέν και του Νοξ, φέρεται να αποτελεί για εκείνον ένα ιδιαίτερα οδυνηρό ορόσημο, καθώς τότε θα λήξουν και τυπικά τα δικαιώματα επίσκεψης που διατηρούσε.

Angelina Jolie allegedly tried to get back with Brad Pitt but he REJECTED her... and she launched 'campaign' of revenge: Sensational untold claims about feud and relentless 'parental alienation' plot https://t.co/ahramValfd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 13, 2026

Πηγές κοντά στον ηθοποιό κάνουν λόγο για μια «εκστρατεία γονεϊκής αποξένωσης», υποστηρίζοντας ότι η Αντζελίνα Τζολί κατάφερε σταδιακά να απομακρύνει τα παιδιά από τον πατέρα τους. Οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι ο Πιτ δεν έχει ουσιαστική επαφή μαζί τους εδώ και χρόνια, δεν παρευρίσκεται σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους, όπως αποφοιτήσεις ή σχολικές δραστηριότητες.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι τα δίδυμα φέρονται να ετοιμάζονται να αφαιρέσουν νομικά το επώνυμο «Πιτ» από το όνομά τους, ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγαλύτερων αδελφών τους.

Η σχέση του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του άλλαξε δραματικά μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί, το 2016. Το επεισόδιο σε ιδιωτικό αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Γαλλία προς το Λος Άντζελες, αποτέλεσε σημείο καμπής για την οικογένεια. Η Τζολί είχε καταγγείλει τότε ότι ο Πιτ είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, ενώ ο ίδιος αργότερα αντιμετώπισε το πρόβλημά του με το αλκοόλ και παραμένει, σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός του, νηφάλιος μέχρι σήμερα.

Άνθρωποι κοντά στον Μπραντ Πιτ υποστηρίζουν ότι εκείνος μετάνιωσε βαθιά για τη συμπεριφορά του, ζήτησε συγγνώμη και προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πηγές από την πλευρά του ηθοποιού ισχυρίζονται τώρα ότι η ένταση ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους επιδεινώθηκε επειδή η Αντζελίνα Τζολί φέρεται να προσπάθησε κάποια στιγμή να υπάρξει επανασύνδεση, αλλά ο Πιτ την απέρριψε.

Από την άλλη πλευρά, πρόσωπο με γνώση της κατάστασης αρνείται ότι υπήρξε τέτοια προσπάθεια επανασύνδεσης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Αντζελίνα Τζολί συμμετείχε για χρόνια σε οικογενειακή θεραπεία με τον Μπραντ Πιτ και τα παιδιά, με στόχο να επουλωθούν τα τραύματα που άφησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στο διαζύγιο.

Πηγές από την πλευρά της Αντζελίνα Τζολί απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί «γονεϊκής αποξένωσης» και υποστηρίζουν ότι, αν τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από τον πατέρα τους, αυτό οφείλεται στον πόνο που βίωσαν. «Τα παιδιά είναι πλέον ενήλικα και παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις», αναφέρει πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση.

Παρά τη μεγάλη απόσταση, άνθρωποι κοντά στον Πιτ επιμένουν ότι εκείνος παραμένει οικονομικά παρών στη ζωή των παιδιών του και ότι υπήρξε πάντα γενναιόδωρος απέναντί τους. Το δημοσίευμα αναφέρει, μεταξύ άλλων, την πώληση του μεριδίου της Τζολί στο Chateau Miraval, καθώς και οικονομικές διευκολύνσεις που φέρεται να της παρείχε ο ηθοποιός τα προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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