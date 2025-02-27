Βουλή - Κουτσούμπας: Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας του ελληνικού λαού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του αγροτικού νομοσχεδίου σημείωσε ότι «μέρος του διογκούμενου λαϊκού ρεύματος είναι και οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που έγιναν, που ότι και να λέτε σας στρίμωξαν για τα καλά, γιατί όλος ο λαός ξέρει πως οι βιοπαλαιστές αγρότες έχουν το δίκιο με το μέρος τους».

Είπε ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτών που «δίνουν μεγάλο αγώνα για να μείνουν στον τόπο τους, ενάντια στο τσάκισμα του εισοδήματός τους από τις χαμηλές τιμές που επιβάλουν οι εμποροβιομήχανοι, κόντρα στην ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής με τις άφαντες κρατικές υπηρεσίες, τις πολιτικές της δημοσιονομικής πειθαρχίας».

Είπε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να «σπρώξει τον αγρότη στο άρμα των μονοπωλίων, των μεγάλων καθετοποιημένων αγροτικών επιχειρήσεων» και για όσουν «δεν αντέξουν αυτή την καπιταλιστική εξέλιξη των πραγμάτων» οι όμιλοι «θα εξακολουθούν να τους εκμεταλλεύονται, να τους ξεριζώνουν με άλλον τρόπο, ως εργατοϋπαλλήλους της πόλης ή ακόμα και ως άνεργους ή υποαπασχολούμενους».

Σημείωσε ότι στην προοπτική συγκέντρωσης της αγροτικής παραγωγής σε λίγα χέρια, «τα δίνουν όλοι ...όλα. Πρώτη και καλύτερη η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που έχετε ψηφίσει, υποστηρίξει, υπερασπιστεί ή ακόμα και παρουσιάσει ως "αναγκαίο κακό" την ΚΑΠ της ΕΕ».

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι οι κυβερνήσεις του «εξάντλησαν όλο το μενού της κρατικής καταστολής κι αυτό δεν το ξεχνάει ο αγροτικός κόσμος».

Χαρακτήρισε τις διατάξεις για τα αγροτικά δάνεια «πραγματικά μια απάτη», τονίζοντας ότι «εδώ και τώρα σας καλούμε όλες και όλους εδώ μέσα να στηρίξετε την τροπολογία που κατέθεσε σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να την υπερψηφίσουν, στο σχέδιο νόμου, για τη δραστική μείωση των χρεών γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων και των συνεταιρισμών τους, που στην πλειοψηφία τους δεν μπορούν να αποπληρωθούν και έχουν οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους».

Σημειώνοντας ότι «ένα σημαντικό τμήμα τις αγροτιάς, που περιλαμβάνει και πολλούς νέους ανθρώπους, έχει πειστεί από την πείρα του ότι το δίκιο θα κριθεί στον δρόμο του αγώνα» πρόσθεσε ότι «εμείς εγγυόμαστε ότι με όλες μας τις δυνάμεις θα δώσουμε τη μάχη ώστε η συσσωρευμένη πείρα των αγροτών, να βαθύνει ακόμα παραπάνω, να αγκαλιάσει συνολικά τα στρώματα της μικρομεσαίας αγροτιάς, να γίνει κοινή διεκδίκηση με τους εργάτες, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα που και αυτά θα κατασταλάζουν στον δρόμο του αγώνα με βάση τη δική τους πείρα από τον κλάδο τους από τον χώρο τους.

Μια διεκδίκηση που θα βάζει στο στόχαστρο συνολικά το σάπιο σύστημά σας με βασικό επίδικο τα κλειδιά της οικονομίας που σήμερα είναι υπερώριμο πλέον να περάσουν στα χέρια των πολλών».

«Και είναι βέβαιο ότι αυτή η πείρα, παρά τις οποίες οπισθοχωρήσεις, δυσκολίες, εμπόδια, οδηγεί σε συστράτευση, σε ενίσχυση της πάλης για μια διαφορετική οργάνωση της παραγωγής, όχι με κριτήριο το κέρδος των λίγων αλλά τις ανάγκες των πολλών.

Οδηγεί δηλαδή σε μια άλλη διακυβέρνηση, μια άλλη εξουσία, σε ένα άλλο κράτος, εργατικό το λέμε εμείς, όπου και οι αγρότες θα συμμετέχουν, όχι με την ψήφο μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια, όπως στη δική σας δημοκρατία, που στην πραγματικότητα είναι δικτατορία μιας μειοψηφίας, αλλά καθημερινά στις αποφάσεις για το τι, το πώς, το πού θα παραχθεί, για να μπορέσουν επιτέλους να πάρουν σάρκα και οστά οι αντικειμενικές δυνατότητες της εποχής τον 21ο αιώνα για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών» τόνισε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο πώς θα λειτουργεί σε αυτή τη διαφορετική οργάνωση παραγωγής με κριτήριο τις ανάγκες των πολλών και όχι το κέρδος ο «εθελοντικός παραγωγικός συνεταιρισμός εδραιωμένος πάνω στην κοινωνικοποιημένη παραγωγή στη βιομηχανία, με κεντρικό σχεδιασμό με λαϊκό πραγματικά κράτος».

Ανέφερε ότι τα μονοπώλια «θέλουν μια αγροτική παραγωγή χωρίς πολλούς αγρότες, αλλά με πολλές καπιταλιστικές αγροτικές μονάδες παραγωγής» και η κυβέρνηση με την πολιτική της, μέσω της ΚΑΠ, προωθεί την υλοποίηση αυτών των επδιώξεων.

Επισήμανε ότι «παράπλευρη απώλεια αυτής της πολιτικής είναι η εγκατάλειψη αγροτικής γης», προσθέτοντας τις περαιτέρω δυσχέρειες εφεξής καθώς η ΕΕ «δεν τα πολυκατάφερε με την "πράσινη μετάβαση" και τώρα σχεδιάζει να ρίξει τα πάντα στην πολεμική οικονομία».

Επισήμανε τις συνέπειες, «πανάκριβα διατροφικά προϊόντα και ελλειμματική παραγωγή σε βασικά τρόφιμα που μπορούμε να παράγουμε στη χώρα μας», της πολιτικής της «εξωστρέφειας».

«Αν οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής μέχρι σήμερα είναι δυνατό να αντισταθμίζονται, ως ένα βαθμό, από τις αθρόες εισαγωγές φθηνότερων, λιγότερο όμως ποιοτικών προϊόντων που προορίζονται για λαϊκή κατανάλωση, αύριο, σε περίπτωση βαθύτερης εμπλοκής στους ανταγωνισμούς και με τη μορφή πολέμου, όλο αυτό μπορεί να γίνει ο χειρότερος εφιάλτης» προειδοποίησε ο Δ. Κουτσούμπας.

Τόνισε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι και αγώνας του ελληνικού λαού για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη διατροφή του, τη δική του και των παιδιών του.

«Είμαστε σίγουροι, ότι οι ελπιδοφόροι αγώνες των εργατοϋπαλλήλων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, της νεολαίας, αργά ή γρήγορα, θα συνενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι σύγκρουσης με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημά σας έως την οριστική ανατροπή του.

Αύριο και οι αγρότες μαζί με όλο τον εργαζόμενο λαό στα πάνω από 100 συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, θα βρίσκονται στα συλλαλητήρια αυτά του αγώνα, στα συλλαλητήρια μνήμης και δικαίωσης των θυμάτων των Τεμπών» υπογράμμισε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

