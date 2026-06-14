Μαχητικό αεροσκάφος F-18 συνετρίβη το Σάββατο σε βουνό σε δασικές εκτάσεις της πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση ρουτίνας όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέπεσε και συνετρίβη σε μια ορεινή και πυκνά δασώδη περιοχή, κοντά στην κοινότητα Νάτσις της πολιτείας Ουάσιγκτον.

Ο πιλότος εκτοξεύτηκε πριν το μαχητικό αεροσκάφος συντριβεί στο βουνό. Η συντριβή προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ανακοίνωσε η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νάτσες.

Το Πεντάγωνο έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια της πτώσης.

Πηγή: skai.gr

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