Το Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Βουλή επί της τροπολογίας της κυβέρνησης για την προστασία του μνημείου. Ξεκαθάρισε ότι στο εξής δεν θα γίνονται ανεκτές συγκεντρώσεις ή φθορές στον χώρο.

Το μνημείο είναι ιερός χώρος που δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, κυβέρνηση, οργάνωση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι χώρος συνύπαρξης, όχι αντιπαλότητας.

Μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα με νηφαλιότητα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι καταφατική. Η απόφαση της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι καταφατική. Δεν θα επιτρέπονται διαδηλώσεις άσχετες με την αποστολή τους ούτε θα γίνονται αποδεκτές διαμαρτυρίες όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα ή από το πόσο δίκαιο αισθάνονται ότι έχουν οι εκφραστές των αιτημάτων. Υπάρχουν ορισμένες αλήθειες που κάποιοι θέλουν να αγνοούν.

Η Δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύνολα τους. Υπονομεύονται όμως όταν τα αμφισβητούν. Άλλο η πλατεία των 25 χιλ τ.μ. και άλλο το Μνημείο των 4,5 χιλ τ.μ. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων επισήμανε.



Θα ήταν βεβήλωση ή όχι, αν έγραφαν τα θύματα στο Μάτι στα σκαλιά της Ακρόπολης; διερωτήθηκε.

Το Μνημείο περνά στο ΥΕΘΑ όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη – η Αστυνομία για προστασία του.



Δεν υπάρχουν νεκροί σε μια ή άλλη παράταξη νεκροί που πρέπει να τιμούμε περισσότερο ή λιγότερο, είναι άδικη αυτή η διάκριση.



Το μνημείο των νεκρών της Marfin, διακριτό και λιτό, κατέστρεφαν οι συλλογικότητες κάθε τρεις και λίγο.

Σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο στο εξής δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις ούτε θα γίνονται ανεκτές φθορές, όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα.

Μίλησε για οικειοποίηση πένθους από αδίστακτους πολιτικούς, που παίζουν πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων, αναφέροντας ονομαστικά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι θα δικαστούν για την υπόθεση των Τεμπών 33 με την κατηγορία του κακουργήματος, δύο στελέχη της ΝΔ θα δικαστούν επειδή η κυβέρνηση τους έδωσε τη δυνατότητα να δικαστούν από τον φυσικό τους δικαστή.



Κάποιοι είδαν την εθνική τραγωδία ως τη δική τους ευκαιρία, και έσπευσαν στο μνημείο όχι για να τιμήσουν, αλλά για να δηλητηριάσουν, με στόχο την αναταραχή.



Υπάρχει και κάτι άλλο: Υπάρχει σήμερα ή όχι μνημείο για τα θύματα των Τεμπών κ. Ανδρουλάκη, κ. Φάμελλε; Κοιτάτε τα κινητά σας. Μνημείο υπάρχει για τα Τέμπη, καλαίσθητο μάλιστα, με πρωτοβουλία του δήμαρχου της Αθήνας, απέναντι από την Τεχνόπολη, αμφιβάλλω αν κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους το έχει καν επισκεφθεί.

Τι σημαίνει τελικά δημόσιος χώρος στην Ελλάδα του 2025; Να αφουγκράζονται όσοι διαφωνούν με την τροπολογία και τη γνώμη πολλών πολιτών, τους χιλιάδες Έλληνες και ξένους που συρρέουν για να ζήσουν την συγκινητική τελετή της αλλαγής της Προεδρικής Φρουράς.



Η πλειοψηφία της κοινωνίας, είμαι βέβαιος, θέλει το μνημείο τόπο μνήμης, όχι χώρο διαμαρτυρίας, και μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ζει με κανόνες.

Τεχνητή και απόπειρα διχασμού την υποτιθέμενη αναφορά για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Η μνήμη των νεκρών των Τεμπών θα ζει για πάντα εν είναι θέμα μπογιάς στο έδαφος, αλίμονο αν ήταν.

Οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά των Ευζώνων μας θυμίζουν ευτυχώς, τον προορισμό του μνημείου.



Ο κ. Ανδρουλάκης σπεύδει να ακολουθεί κάθε πολιτική σας, κ. Κωνσταντοπούλου γίνεται ουρά.



Αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος, οι ακραίοι υπερπατριώτες, να μην θέλετε να προστατεύετε ένας χώρος που είναι ταυτισμένος με την εθνική παράδοση; Γιατί άραγε;

Ακατανόητη η στάση σας κ. Ανδρουλάκη να μιλάτε για ψευτοδίλημμα. Δεν περίμενα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει παρακολούθημα των ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε για τα αυτονόητα. Σας καλώ να αναθεωρήσετε τη θέση σας.

Το Μνημείο θέλουμε να ζήσει στον χρόνο ως τόπος τιμής ενότητας και αναστοχασμού κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας που κατατέθηκε τη Δευτέρα το βράδυ για την προστασία και φροντίδα του Μνημείου κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την απόσυρσή της. Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν.

Όπως ανακοινώθηκε, η συζήτηση για το νομοσχέδιο θα συνεχιστεί και κατά την αυριανή (Τετάρτη) ημέρα, οπότε θα διεξαχθεί και η ψηφοφορία.

