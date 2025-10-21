Της Δέσποινας Βλεπάκη

Κατά της τροπολογίας που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή για τον Άγνωστο στρατιώτη αναμένεται να ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού που πραγματοποιήθηκε μέσω zoom χθες, όσοι από τους βουλευτές τοποθετήθηκαν, εμφανίστηκαν αρνητικοί και περίμεναν να μελετήσουν την τροπολογία, η οποία τελικά κατατέθηκε αργά το απόγευμα.

Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ επικράτησε η λογική ότι η Κυβέρνηση θέτει ψευτοδιλήμματα για να διχάσει τον ελληνικό λαό και ότι είναι ένα εσωτερικό θέμα της ΝΔ οι κόντρες με υπουργούς της κυβέρνησης που δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη δημόσια σφαίρα. Τη γραμμή είχε δώσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς στην απάντηση του στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας.Έφτασε στο ύψιστο σημείο ανευθυνότητας να εργαλειοποιήσει ακόμα και τα εθνικά θέματα για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών», σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Δεν έλειψαν και οι φωνές που υπογράμμισαν ότι η τροπολογία, έχει ζητήματα αντισυνταγματικότητας με την απαγόρευση των συναθροίσεων, και είναι πιθανό το θέμα αυτό να φέρει σήμερα στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ που θα λάβει θέση μάχης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ετοιμάζεται για δυναμικό παρών στην Ολομέλεια και εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή του δόρατος την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Πηγή: skai.gr

