Βουλή: Καταγγελίες Βελόπουλου κατά Κακλαμάνη – Η απάντηση του προέδρου

Αντιθεσμική παρέμβαση στον πρόεδρο της Βουλής καταλόγισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζοντας ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Χήτα να μεσολαβήσει προκειμένου ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος να αποσύρει τη μήνυση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης ξεκαθάρισε πως ρόλος του προέδρου της Βουλής, είναι να ενώνει και όχι να διχάζει

Σε όσα του καταμαρτύρησε από βήματος ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε ο Νικήτας Κακλαμάνης, εξηγώντας ότι ως πρόεδρος της Βουλής έχει όφελος να ενώνει και όχι να διχάζει. «Δεν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία. Ήρθε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος στο γραφείο μου και μου δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Βασίλη Γραμμένο, που έχουν τη γνωστή αντιδικία. Εγώ του είπα πως θα το μεταφέρω στην Ελληνική Λύση. Δια ζώσης συναντήθηκα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χήτα και μου είπε “ξέχασέ το, γιατί υπάρχει και βεντέτα μεταξύ οικογένειας Φλώρου και Κυριάκου Βελόπουλου”», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κακλαμάνης, παραπέμποντας μάλιστα σε υβριστικές αναρτήσεις από στελέχη του κόμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για την εφαρμογή του "κόφτη", τόνισε πως ήδη έχει στείλει στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες όλες τις προτεινόμενες αλλαγές και θα εφαρμοστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Όπως επισήμανε θα υπάρχει ανοχή 25% οριζόντια σε όλους τους ομιλητές, πριν από την αυτόματη διακοπή. Οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί δεν θα μπορούν να παρέμβουν σε συζήτηση νομοσχεδίου περισσότερες από τρεις φορές την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δύο ιδιοτήτων προκειμένου να ζητηθεί ο λόγος.

