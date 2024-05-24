«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να κρυφτεί από την ακρίβεια», τόνισε με αιχμηρό ύφος από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση για την ακρίβεια.

«Ο ελληνικός λαός έχει μία σοφή φράση. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καταφέραμε να σας φέρουμε στη Βουλή λίγο πριν τις ευρωεκλογές για το βασικότερο πρόβλημα του ελληνικού λαού που αφορά στην ακρίβεια» τόνισε ο κ. Φάμελλος στην αρχή της ομιλίας του.

Μάλιστα, ο κ. Φάμελλος «πέταξε το γάντι» στον πρωθυπουργό και για τα Τέμπη, καθώς τον κάλεσε να τοποθετηθεί για το αν η κυβέρνηση θα τολμήσει να συναινέσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής μετά τη μήνυση κατά υπουργών που έφτασε στη Βουλή χθες Πέμπτη (23/5).

«Υποκριτική η επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν»

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την επιστολή του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως «υποκριτική», ενώ παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόζει τα ευρωπαϊκά μέτρα και τους κανόνες της Κομισιόν.

«Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δείχνει ότι δεν είστε επαρκείς εδώ και 5 χρόνια και ζητάτε λύσεις από την Κομισιόν», σημείωσε ο κ. Φάμελλος. «Ο μηχανισμός των πολυεθνικών σάς ήταν γνωστός από την έκθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού», συμπλήρωσε.

«Τα υπερκέρδη των εταιριών τα ανακαλύπτετε μόνο όταν πιέζεστε πολιτικά. Ζητάτε μέτρα από την Ευρώπη όταν η χώρα μας δεν εφαρμόζει τα μέτρα της Κομισιόν», σχολίασε και προσέθεσε:

«Δεν έρχεστε στη Βουλή γιατί δεν έχετε τι να μας πείτε για την μη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

«Μας είπατε ότι το πρόβλημα είναι εξωγενές, μετά μας είπατε ότι θα το λύσουμε με τα καλάθια που συνεχώς ανακοινώνεται, μετά με τις πινακίδες για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα μας λέτε ψέματα ότι αναγνωρίζετε το πρόβλημα. Και το τελευταίο σας πυροτέχνημα είναι η επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε.

