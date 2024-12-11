Βουλή: Ξεκινάει η «μάχη» του προϋπολογισμού – Το εκρηκτικό κοινοβουλευτικό σκηνικό

Του Γιάννη Ανυφαντή

Το ΠΑΣΟΚ σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εννέα κοινοβουλευτικές ομάδες συν μία εν δυνάμει. 24 ανεξάρτητοι βουλευτές. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κοινοβουλευτικό σκηνικό, απόρροια των ραγδαίων μεταβολών των τελευταίων μηνών, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα κληθούν να συνυπάρξουν από σήμερα και για πέντε ημέρες κατά την συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 που ξεκινάει στις 11.00 στην Ολομέλεια.

Το τοπίο σε σύγκριση με το 2023 είναι καθ’ όλα διαφορετικό, με το δίπολο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ να αναβιώνει μετά από 15 χρόνια και τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναλαμβάνει χρέη αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για πρώτη φορά μετά το 2008, όταν στην αντίστοιχη θέση βρισκόταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Το στοίχημα για την Χαριλάου Τρικούπη είναι μεγάλο, με τον ΠΑΣΟΚ να καλείται να αποδείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος, μετά και την εκθρόνιση του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά από το 2012.

Η μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης της Κουμουνδούρου μέσα σε ένα χρόνο είναι δηλωτική των τραγικών εξελίξεων στο κόμμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει 10 βουλευτές και την κοινοβουλευτική ομάδα να μετρά πλέον 26 μέλη. Τελευταία «εγκατέλειψε το πλοίο» μόλις πριν από ένα εικοσιτετράωρο η Ράνια Θρασκιά, αποφεύγοντας να αποκαλύψει αν σκοπεύει να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα. Ο Σωκράτης Φάμελλος θα βρεθεί ξανά στο βήμα ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, με τη διαφοροποίηση ότι φέτος αποτελεί εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος.

Μέσα σε αυτό το άκρως ρευστοποιημένο πολιτικό περιβάλλον, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να καταδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη σοβαρή δύναμη διακυβέρνησης, μακριά από πειράματα. Μάλιστα, αναμένεται να προτάξει τον προϋπολογισμό του νέου έτους που σύμφωνα με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δείχνει πως η κυβέρνηση καταφέρνει να ισορροπήσει αποτελεσματικά τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την οικονομική ανάπτυξη.

Η πενθήμερη διαδικασία

Η συζήτηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ξεκινήσει σήμερα στις 11 το πρωί και θα κορυφωθεί με την ψηφοφορία του κρατικού προϋπολογισμού την Κυριακή το βράδυ, που ως είθισται, λαμβάνει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί στις 21.00. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως και αυτή τη χρονιά αναμένεται να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό καθώς σύμφωνα με τις θέσεις τους στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επιφύλαξη εξέφρασαν μόνο Νίκη και Σπαρτιάτες. «Κατά», πλην των αμυντικών δαπανών, ψήφισε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ο κύκλος της συζήτησης θα ανοίξει με τους γενικούς εισηγητές των κομμάτων, θα ακολουθήσει ο υπουργός Οικονομικών με τις απαντήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, ενώ μετά την έναρξη της λίστας ομιλητών θα μπορεί ανά μία ώρα να παρεμβάλεται η τοποθέτηση ενός Υπουργού. Οι πολιτικοί αρχηγοί αναμένεται να μιλήσουν την Κυριακή, μετά τη 13.00 το μεσημέρι, με βάση την αντίστροφη σε κοινοβουλευτική δύναμη σειρά. Τη συζήτηση θα κλείσει με την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός, με την παρέμβασή του Κωστή Χατζηδάκη να παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

