Κίνημα Δημοκρατίας: Συσκέψεις και προετοιμασία για τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Σύσκεψη υπό την προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη, προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα με αντικείμενο την τελική επεξεργασία και παρουσίαση της θέσης και των προτάσεων του κόμματος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, που ξεκινάει αύριο στη Βουλή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές του Κινήματος, Αλέκος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Ραλλία Χρηστίδου, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, καθώς και η Ολυμπία Τελιογορίδου, πρώην Υπουργός και ειδική στα θέματα αγροτικής πολιτικής, μαζί με το επιτελείο των οικονομολόγων και συνεργατών του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναλύθηκαν σε βάθος όλες οι πτυχές του προϋπολογισμού, τόσο επί της αρχής όσο και ανά Υπουργείο.

Ο πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης, στην εισήγησή του επεσήμανε τα εξής οικονομικά στοιχεία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος:

- Φορολογική επιβάρυνση:

- Αύξηση φόρων κατά 43,5% (21 δισ. ευρώ) από το 2021 έως και το 2025.

- Αύξηση εσόδων Γενικής Κυβέρνησης κατά 37 δισ. ευρώ, με αναντίστοιχη αύξηση των δαπανών (μόλις 25 δισ. ευρώ, ήτοι 19%) από το 2022.

- Δημοσιονομικοί Στόχοι 2024-2026:



- Στόχος κυβέρνησης: 7,3% του ΑΕΠ (2,4%, 2,5%, 2,4%)

- Πρόβλεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 9% (2,9%, 2,9%, 3,2%)

- Υπερπλεόνασμα: 1,7% (3,92 δισ. ευρώ)

- Αναπτυξιακοί Δείκτες:



- 21η θέση στην Ευρώπη (2019-2023)

- Συνολική ανάπτυξη 5,8% (1,4% ετησίως)

- 3ο υψηλότερο εμπορικό έλλειμμα στην ΕΕ (14% του ΑΕΠ)

- Τελευταία θέση σε επενδύσεις/ΑΕΠ

- Αποκλίσεις Προϋπολογισμού 2024:



- ΑΕΠ: -0,7%

- Επενδύσεις: -7,7%

- Ανεργία: -1,1%

- Απαιτούμενες δαπάνες για Σύγκλιση:



- Στέγαση: 1,5 δισ. ευρώ (0,7% ΑΕΠ)

- ΕΣΥ: 3,6 δισ. ευρώ (1,6% ΑΕΠ)

- Παιδεία: 2 δισ. ευρώ (0,9% ΑΕΠ).

Σημείωσε δε πως 16 Υπουργεία εμφανίζουν μειωμένη χρηματοδότηση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ σε σχέση με το 2024.

Εξήγησε πως η στόχευση του κόμματος είναι να αναδείξει τις αδυναμίες του κυβερνητικού σχεδιασμού, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις που να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.



