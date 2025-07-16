Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία υπογράφουν 60 βουλευτές.

Η πρόταση της ΝΔ ζητά τη διαχρονική διερεύνηση ευθυνών από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 1998, μέχρι σήμερα, με στόχο να εντοπισθούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες και να εξασφαλισθεί ότι θα λαμβάνουν τις ενισχύσεις οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Νωρίτερα σήμερα, κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική, προκειμένου να διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν επίσης χθες από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς.

Τι προβλέπει η πρόταση της ΝΔ για την εξεταστική επιτροπή

Συγκεκριμένα, στην πρόταση της ΝΔ προβλέπονται έλεγχοι σε 7 καίρια σημεία της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνολικά του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση των διαχρονικών προβλημάτων του Οργανισμού.

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που κατατέθηκε στη Βουλή, υπογεγραμμένη από τον απαιτούμενο αριθμό των 60 βουλευτών, αφού κάνει αναφορά στο ιστορικό ίδρυσης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), επιμένει στο διαχρονικό πρόβλημα των προστίμων για αγροτικές επιδοτήσεις σημειώνοντας ότι την περίοδο 1998-2004 η Ελλάδα πλήρωσε πρόστιμα άνω των 860 εκατομμυρίων ευρώ ενώ από το 1996 ο «λογαριασμός» έχει ανέλθει στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ΝΔ αποκρούει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί «κινδύνου παραγραφής» τονίζοντας ότι ήδη «με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 καταργήθηκε η ειδική αποσβεστική προθεσμία για τα αδικήματα των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και η σχετική συνταγματική διάταξη εφαρμόζεται απευθείας».

Στην πρόταση του κυβερνώντος κόμματος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην «τεχνική λύση» και το πώς αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε από επιτήδειους για να παίρνουν παράνομες ενισχύσεις ενώ τονίζεται η αλλαγή που έγινε επί Σύριζα για επιδοτήσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα.

Σε σχέση με την ποινική δικογραφία αναφέρεται ότι από το περιεχόμενο των συνομιλιών, φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις εκτεταμένης διαφθοράς εντός του Οργανισμού, με συνεχείς συνομιλίες υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεταξύ τους, με ισχυρούς γεωργοκτηνοτρόφους αλλά και με όσους εκμεταλλεύονται Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, με σκοπό την παράνομη λήψη επιδοτήσεων.

Σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της εξεταστικής τονίζεται ότι η επιτροπή πρέπει να διερευνήσει όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται, μεταξύ άλλων:

Πρώτον , να αποσαφηνισθεί το εύρος των παθογενειών στη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

, να αποσαφηνισθεί το εύρος των παθογενειών στη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δεύτερον , να εξετασθεί γιατί επελέγη και παρέμεινε σε ισχύ επί σημαντικό χρονικό διάστημα η λεγόμενη «τεχνική λύση» για τον καθορισμό των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους σε συνδυασμό και με την καθυστέρηση στην υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

, να εξετασθεί γιατί επελέγη και παρέμεινε σε ισχύ επί σημαντικό χρονικό διάστημα η λεγόμενη «τεχνική λύση» για τον καθορισμό των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους σε συνδυασμό και με την καθυστέρηση στην υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Τρίτον , να διερευνηθεί πώς αξιοποιούνται τα νέα ψηφιακά εργαλεία, το δασολόγιο και το κτηματολόγιο στο ελεγκτικό έργο.

, να διερευνηθεί πώς αξιοποιούνται τα νέα ψηφιακά εργαλεία, το δασολόγιο και το κτηματολόγιο στο ελεγκτικό έργο. Τέταρτον , να εξετασθούν τα πεπραγμένα των εκάστοτε διοικήσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και πολιτικών ηγεσιών του αρμόδιου Υπουργείου για την αντιμετώπιση των παθογενειών αυτών, τη λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη διαβίβαση υποθέσεων απάτης στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

, να εξετασθούν τα πεπραγμένα των εκάστοτε διοικήσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και πολιτικών ηγεσιών του αρμόδιου Υπουργείου για την αντιμετώπιση των παθογενειών αυτών, τη λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη διαβίβαση υποθέσεων απάτης στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Πέμπτον , να ελεγχθεί ποιοι ζήτησαν και έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους, πόσοι τέτοιοι έλεγχοι έγιναν και ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους και η διάρκειά τους, όπως επίσης ποιο ήταν το σύστημα επιλογής ελέγχων και αν εφαρμοζόταν με συνέπεια.

, να ελεγχθεί ποιοι ζήτησαν και έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους, πόσοι τέτοιοι έλεγχοι έγιναν και ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους και η διάρκειά τους, όπως επίσης ποιο ήταν το σύστημα επιλογής ελέγχων και αν εφαρμοζόταν με συνέπεια. Έκτον , να εξετασθεί η σχέση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τον Τεχνικό Σύμβουλο και οι αιτίες της σχέσης αυτής, οι ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν για να μπορέσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να λειτουργήσει με μεγαλύτερη αυτάρκεια καθώς και η τυχόν ύπαρξη οικονομικών ή άλλων συμφερόντων που διεκδικούν συμμετοχή στη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ασκούν διαχρονικά αθέμιτη επιρροή σε αυτή.

, να εξετασθεί η σχέση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τον Τεχνικό Σύμβουλο και οι αιτίες της σχέσης αυτής, οι ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν για να μπορέσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να λειτουργήσει με μεγαλύτερη αυτάρκεια καθώς και η τυχόν ύπαρξη οικονομικών ή άλλων συμφερόντων που διεκδικούν συμμετοχή στη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ασκούν διαχρονικά αθέμιτη επιρροή σε αυτή. Έβδομον, να διερευνηθούν τα αίτια για την επιβολή των δημοσιονομικών διορθώσεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για τα πρόστιμα των 2,7 δισ. που έχουν επιβληθεί από το 1996 στην πρόταση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «από το ύψος και τη συχνότητα της επιβολής κυρώσεων με διαφορετικές κυβερνήσεις και διοικήσεις, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται μια ενδελεχής έρευνα για την ανάδειξη των συστημικών και διαρθρωτικών αστοχιών γύρω από τη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου τα φαινόμενα αυτά να εξαλειφθούν στο μέλλον».

Η ΝΔ επισημαίνει ότι η εντολή που έλαβαν από το 2019 όλοι οι διατελέσαντες υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον πρωθυπουργό ήταν να θωρακίσουν θεσμικά το κράτος απέναντι στις παρατυπίες και να προχωρήσουν σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Το μήνυμα της μηδενικής ανοχής αποτυπώθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων στα ΑΦΜ για τον εντοπισμό παράνομων πληρωμών που οδήγησαν χιλιάδες υποθέσεις στις διωκτικές αρχές ή στις δικαστικές αίθουσες. Συνολικά ελέγχονται πάνω από 5.200 φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, και σε πολλές περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις ή οι υποθέσεις τους βρίσκονται στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΝΔ, βασικό ζητούμενο παραμένει η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να συνιστά έναν αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας.

