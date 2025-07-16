Μήνυμα Ιμάμογλου σε Παπανδρέου: «Ο αυταρχισμός μπορεί να είναι εκκωφαντικός, αλλά ποτέ δεν είναι μόνιμος»

Από τις φυλακές της Συληβρίας, όπου κρατείται από τις 19 Μαρτίου, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, έστειλε μήνυμα στον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τους συμμετέχοντες στο 27ο Συμπόσιο της Σύμης, που πραγματοποιείται στη Σκιάθο.

Στην επιστολή που το συνοδεύει ο εκλεγμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «φέτος δεν είμαι μαζί σας στο νησί, αλλά σας απευθύνομαι μέσα από ένα κελί φυλακής, όπου κρατούμαι από τις 19 Μαρτίου — όχι επειδή παραβίασα κάποιον νόμο, αλλά επειδή εκπροσώπησα τη δημοκρατική βούληση του λαού της Κωνσταντινούπολης και της Τουρκίας». «Αυτή η βούληση είναι σαφής: η απαίτηση για δικαιοσύνη, για πλουραλισμό και δημοκρατική αλλαγή», συμπληρώνει ο κ. Ιμάμογλου.

Επισημαίνει ότι οι προσπάθειες να τον φιμώσουν συνεχίζονται, καθώς οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανασταλεί, όπως έχει απαγορευτεί και η πρόσβαση επισκεπτών.

«Γιώργο, όταν ήρθες στην Τουρκία και ζήτησες να με επισκεφθείς στο Σιλιβρί, σου το αρνήθηκαν. Όμως δεν σταμάτησες εκεί. Πήγες στην Άγκυρα, συνάντησες τον πρόεδρο του κόμματός μου, τον κ. Özgür Özel, και στάθηκες — όπως πάντα — στο πλευρό των δημοκρατικών αξιών, όταν αυτό έχει πραγματική σημασία. Αυτού του είδους η αλληλεγγύη έχει σημασία πολύ πέρα από την πολιτική. Σηματοδοτεί ηθική διαύγεια και θάρρος σε περιόδους σύγχυσης», υπογραμμίζει ο κ. Ιμάμογλου στην επιστολή του προς τον Γιώργο Παπανδρέου.

Στο μήνυμά του τονίζει πως το πιο θεμελιώδες ζήτημα κάθε προοδευτικής πρότασης είναι η Δικαιοσύνη και κανένα δημοκρατικό σύστημα δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, όταν η Δικαιοσύνη μετατρέπεται σε όπλο, όπως κανένα μοντέλο διακυβέρνησης δεν μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη χωρίς διαφάνεια.

«Ξυπνάμε σχεδόν κάθε μέρα μπροστά σε μια νέα κρίση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρόκειται για χάος, αλλά για μεθοδευμένη στρατηγική. Είναι οι συνέπειες αυταρχικών καθεστώτων, των οποίων η δίψα για έλεγχο και επιβίωση τους οδηγεί να παράγουν πόλωση, συγκρούσεις και πολέμους — τόσο ενάντια στους ίδιους τους λαούς τους όσο και πέρα από τα σύνορα», σημειώνει ο Εκρέμ Ιμάμογλου ενώ υπογραμμίζει πως η ιστορία μας διδάσκει ότι ο αυταρχισμός μπορεί να είναι εκκωφαντικός, αλλά ποτέ δεν είναι μόνιμος.

Σε αυτή την εποχή, πρέπει να διαλέξουμε: θα αποστρέψουμε το βλέμμα ή θα σταθούμε απέναντι σε εκείνους που κυβερνούν με τον φόβο; Θα έρθουν καλύτερες μέρες — εφόσον παραμείνουμε πιστοί στις κοινές μας αξίες και δεν φοβηθούμε να τις υπερασπιστούμε», καταλήγει στο μήνυμά του ο εκλεγμένος και φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

