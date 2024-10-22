Επέμβαση στις φωνητικές του χορδές έκανε ο Παύλος Γερουλάνος, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Facabook.

Λόγω του χειρουργείου θα παραμείνει σε αφωνία για 10 ημέρες, γεγονός που ο ίδιος χαριτολογώντας σχολίασε, η σύζυγός τους δέχθηκε με «ανακούφιση».

«Με μεγάλη ανακούφιση υποδέχθηκε η Λάρα (και όχι μόνο!) το γεγονός ότι για δέκα μέρες πρέπει να μείνω άφωνος… 😂 Ακολουθώντας συμβουλές γιατρού, έκανα σήμερα επέμβαση στις φωνητικές μου χορδές. Όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστούν κάποιες μέρες αφωνίας, προκειμένου η αποθεραπεία να γίνει όπως πρέπει. Ανυπομονώ να αναλάβω πλήρως τα καθήκοντα μου για να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις το Κίνημα. Υπόσχομαι να επανέλθω δριμύτερος…»

Δείτε την ανάρτηση του:

Πηγή: skai.gr

