Αυτιάς: Δικαίωση της Ελλάδας η δημιουργία μόνιμου σώματος συνοριοφυλάκων

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Piotr Serafin, ανακοίνωσε στην Οικονομική επιτροπή της ΕΕ, ότι δημιουργείται μόνιμο Σώμα Συνοριοφυλάκων στα Ευρωπαϊκά σύνορα, που είναι και Ελληνικά. Επίσης τόνισε, ότι η Frontex θα χρηματοδοτηθεί με επιπλέον ποσά για το 2026, από τα συνολικά κονδύλια της μεταναστευτικής πολιτικής.
Η εξέλιξη αυτή, δικαιώνει τις προσπάθειες της Ελλάδας, αλλά και την επιμονή της να διεκδικεί πρόσθετους πόρους για τα σύνορα της χώρας, από τον Έβρο έως το Αιγαίο, όπου η μεταναστευτική πίεση είναι ισχυρή, αναφέρει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.
«Ήδη στην Οικονομική Επιτροπή είχαμε πετύχει, για πρώτη φορά, την έγκριση χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Συνόρων που συμπεριλαμβάνουν και τα Ελληνικά σύνορα. Στη συνέχεια, στις 21/10/2024 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικύρωσε την απόφαση αυτή», τονίζει ο ευρωβουλευτής.
Και σημειώνει ο κ. Αυτιάς:
«Το όλο θέμα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις για τη χώρα μας:
- Θωρακίζονται επιπροσθέτως τα Ελληνικά σύνορα από το Καστελόριζο έως τον Έβρο και σε όλο μήκος των βορείων συνόρων μας.
- Η Frontex θα έχει ενισχυμένη παρουσία στα νησιά του Αιγαίου και τον Έβρο.
- Η Ελλάδα επιτυγχάνει και θα εισπράξει πρόσθετα κονδύλια για τη φύλαξη των συνόρων της.
Το τελικό ποσό κατανομής των κονδυλίων ανά χώρα, θα οριστεί προσεχώς».
