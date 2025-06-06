Λογαριασμός
Αυτιάς: Δικαίωση της Ελλάδας η δημιουργία μόνιμου σώματος συνοριοφυλάκων

Θωρακίζονται επιπροσθέτως τα Ελληνικά σύνορα από το Καστελόριζο έως τον Έβρο και σε όλο μήκος των βορείων συνόρων μας, τονίζει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ

Γιώργος Αυτιάς

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Piotr Serafin, ανακοίνωσε στην Οικονομική επιτροπή της ΕΕ, ότι δημιουργείται μόνιμο Σώμα Συνοριοφυλάκων στα Ευρωπαϊκά σύνορα, που είναι και Ελληνικά. Επίσης τόνισε, ότι η Frontex θα χρηματοδοτηθεί με επιπλέον ποσά για το 2026, από τα συνολικά κονδύλια της μεταναστευτικής πολιτικής.

Η εξέλιξη αυτή, δικαιώνει τις προσπάθειες της Ελλάδας, αλλά και την επιμονή της να διεκδικεί πρόσθετους πόρους για τα σύνορα της χώρας, από τον Έβρο έως το Αιγαίο, όπου η μεταναστευτική πίεση είναι ισχυρή, αναφέρει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς

«Ήδη στην Οικονομική Επιτροπή είχαμε πετύχει, για πρώτη φορά, την έγκριση χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Συνόρων που συμπεριλαμβάνουν και τα Ελληνικά σύνορα. Στη συνέχεια, στις 21/10/2024  η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικύρωσε την απόφαση αυτή», τονίζει ο ευρωβουλευτής.

Και σημειώνει ο κ. Αυτιάς: 

«Το όλο θέμα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις για τη χώρα μας:

  1. Θωρακίζονται επιπροσθέτως τα Ελληνικά σύνορα από το Καστελόριζο έως τον Έβρο και σε όλο μήκος των βορείων συνόρων μας.
  2. Η Frontex θα έχει ενισχυμένη παρουσία στα νησιά του Αιγαίου και τον Έβρο.
  3. Η Ελλάδα επιτυγχάνει και θα εισπράξει πρόσθετα κονδύλια για τη φύλαξη των συνόρων της.

Το τελικό ποσό κατανομής των κονδυλίων ανά χώρα, θα οριστεί προσεχώς».

