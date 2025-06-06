Στις 13 Ιουνίου ο 8ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας

Την Πέμπτη, 12 Ιουνίου, στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, θα λάβουν χώρα, στην Άγκυρα, συνομιλίες μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Πρέσβεως Mehmet Kemal Bozay.

Την Παρασκευή, 13 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί, στην Άγκυρα, ο 8ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας, μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου, και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Πρέσβεως Mehmet Kemal Bozay.

Πηγή: skai.gr

