«Καταδικάζουμε απερίφραστα τον βανδαλισμό και την καταστροφή εκθεμάτων από τον Βουλευτή της Νίκης κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Σαγήνη του Αλλόκοτου» στην Εθνική Πινακοθήκη με τη δικαιολογία ότι «προσβάλλουν τη θρησκεία»», δήλωσε η υπεύθυνη πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ Νάγια Γρηγοράκου και πρόσθεσε: «Οι πράξεις βανδαλισμού που στρέφονται κατά της τέχνης, αλλά κυρίως κατά της ελεύθερης έκφρασης δεν μπορεί να είναι ανεκτές σε μια δημοκρατική κοινωνία.



Κάθε ενέργεια που επιχειρεί να φιμώσει, να λογοκρίνει ή να καταστρέψει έργα τέχνης είναι επίθεση στη δημοκρατία, στον πολιτισμό και στην ελευθερία της σκέψης. Σε μια κοινωνία που σέβεται τις αξίες της δημοκρατίας, η διαφορετική άποψη εκφράζεται με διάλογο και όχι με πράξεις μίσους και καταστροφής»

