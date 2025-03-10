«Η Νέα Δημοκρατία δεν απάντησε σε τίποτα και όποιος παρακολούθησε τη Βουλή καταλαβαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αμετανόητο και αδίστακτο Πρωθυπουργό», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αποτιμώντας την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΜEGA ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για το γεγονός ότι κορόιδευε τον κόσμο επί δύο χρόνια λέγοντας ψέματα σχετικά με το τι προκάλεσε την ανάφλεξη από την οποία έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι, για το γεγονός ότι υποστήριζαν ότι ο κ. Τριαντόπουλος ήταν παρατηρητής, δεν έχει ευθύνες αλλά εμφανίζεται ένα e-mail προς το Μαξίμου που δείχνει ότι τελικά είναι ο συντονιστής και αυτός που καθορίζει το πως και από που θα πληρωθούν, άρα ο ρόλος του είναι κεντρικός στην υπόθεση του μπαζώματος».

Αναφέρθηκε στην απόπειρα του πρωθυπουργού να επιμεριστούν ευθύνες στους αρχηγούς των κομμάτων που βρέθηκαν τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, για την παράνομη αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος που αποφασίστηκε στις 3 Μαρτίου 2023 σε σύσκεψη χωρίς πρακτικά παρόντος του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ αλλά απόντων των εισαγγελικών αρχών.

«Το ότι πήγαμε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί την επόμενη ημέρα στον τόπο της τραγωδίας, δεν μας κάνει συνυπεύθυνους ούτε για την τραγωδία αυτή καθαυτή ούτε για το μπάζωμα, το οποίο αποφάσισαν τρεις μέρες μετά χωρίς την απόφαση εισαγγελέα. Δηλαδή όσοι πήγαμε στο πεδίο από αίσθηση καθήκοντος και γνήσια αγωνία να δούμε τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους, είμαστε συνυπεύθυνοι που μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος τρεις μέρες μετά;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Σχετικά με τη δημόσια συζήτηση για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «δεν μπαίνουμε σε παζάρια για θέματα, που η χώρα έχει ανάγκη να αλλάξουμε. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός: "πάρτε δύο διατάξεις για αναθεώρηση, δώστε μας δύο διατάξεις", νομίζω ότι είναι μη σοβαρά πράγματα».

Έκανε εκτενή αναφορά στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, δυο θεσμικές πρωτοβουλίες που ο ίδιος έθεσε πρώτος στον δημόσιο διάλογο και στις οποίες προσχώρησε εν τέλει ο Πρωθυπουργός.

«Διερωτώμαι, πως ξαφνικά ενώ μου έλεγε ότι κακώς λέω ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τώρα το αποδέχεται; Μάλλον γιατί μαζί μου συμφωνούν 8 στους 10 Έλληνες και πριν από ένα χρόνο τα ίδια είπε και ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής. Εμείς θα έχουμε πρόταση για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, με σοβαρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς μιλάμε για ένα πακέτο αλλαγών».

Επαναλαμβάνοντας τη δημόσια διατυπωμένη θέση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 16, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε:

«Το έχω πει πολλές φορές ότι, για να πάμε στην ουσία του άρθρου 16, εμείς συζητάμε μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Δεν θα δώσω λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τον καθορισμό της διατύπωσης του άρθρου. Νομίζω ότι έχουμε πλέον επιβεβαιωθεί. Ο υπουργός Παιδείας σας έλεγε ότι έρχεται η Σορβόννη και τελικά, αντί να έρθει η Σορβόννη που είναι 4η στην κατάταξη των Πανεπιστημίων στη Γαλλία, ήρθε η “Σορβόννη” που είναι στην 44η θέση. Το παιχνίδι εμπορευματοποίησης της παιδείας νομίζω έχει αποκαλυφθεί στην κοινωνία».

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέφερε το δημόσιο ερώτημα ποιος έκανε το ρουσφέτι στον σταθμάρχη: «Ο σταθμάρχης έκανε αίτηση πριν καθοριστούν τα ηλικιακά όρια και μετά την αίτηση του – “μαγικά” – καθορίστηκαν τα ηλικιακά όρια που τον βόλευαν. Ρώτησα τον Πρωθυπουργό στη Βουλή τόσες φορές, απάντησε;»

Και επέμεινε για τη σύμβαση 717, που προέβλεπε την εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο: «η τριμελής επιτροπή που διόρισε ο κ. Γεραπετρίτης λέει ότι αν είχαμε τηλεδιοίκηση, δεν θα συγκρούονταν τα τρένα ακόμα και με ανθρώπινο λάθος. Το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αναφέρει πουθενά το ΠΑΣΟΚ; Λέει ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, άρα κ. Σπίρτζης και κ. Καραμανλής, για τον οποίο μάλιστα περιγράφει απολύτως συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Άρα, γιατί δεν έκαναν προανακριτική όπως προτείναμε εμείς; Γιατί δεν ήθελαν να τον οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη. Χωρίς προανακριτική δεν μπορεί κανένας υπουργός να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε: «Το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μόνο κόμμα που έχει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και μπορεί στη μάχη αυτή, -που είναι μια δύσκολη μάχη-, να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όσο φτάνουμε στις εκλογές, όλο και περισσότεροι Έλληνες θα το καταλαβαίνουν ότι ο μόνος τρόπος για να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι με νίκη του ΠΑΣΟΚ. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να φτιάξει “μπαμπούλες”, να πει ότι θα έρθουν αυτοί που έκαναν ζημιά στη χώρα. Ζημιά στη χώρα κάνει ο ίδιος, η παρέα του Μαξίμου και οι σιωπηλοί υπουργοί. Οι ‘’υπάλληλοι’’ του Μαξίμου. Γιατί προσωπικά δεν έχω δει σε άλλη χώρα να παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και το μισό υπουργικό του συμβούλιο και να μη μιλάει κανείς. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα εξουσίας.

Προφανέστατα επιμένουμε στην αυτόνομη πορεία. Εμείς έχουμε έναν στόχο, να έχουμε ένα πρόγραμμα που θα λύνει τα προβλήματα της χώρας, θα δίνει ελπίδα και προοπτική, σοβαρά, τεχνοκρατικά, προοδευτικά».

