Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε διαβεβαιώσεις σχετικά με την αμυντική επάρκεια της χώρας προέβη από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη δήλωση του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης.

«Κανένα κενό δεν έχει δημιουργηθεί στην άμυνα της χώρας, γιατί έχουμε φροντίσει εμείς», τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας, διαβάζοντας ολόκληρο το απόσπασμα της συνέντευξης του πρωθυπουργού. Μάλιστα εξήγησε πως η αναφορά του πρωθυπουργού στις «αδυναμίες των αμυντικών δυνατοτήτων», δεν αφορούσε την Ελλάδα αλλά συνολικά την Ευρώπη.

«Για μαντέψτε εσείς του εξυπνακισμού, γιατί αναφέρεται ειδικά στα βλήματα και τη σημασία τους ο πρωθυπουργός; Για μαντέψτε την εργασία που κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός που τον κατηγορείτε για εσχάτη προδοσία στο εξωτερικό, παλεύοντας να δημιουργήσει ένα συνολικό αμυντικό πλαίσιο που θα δώσει δουλειά και παραγωγή στην αμυντική βιομηχανία και εσείς κάνετε εδώ πλάκα» είπε και πρόσθεσε με δηκτικό ύφος: «γιατί δεν λέτε αλήθειες; αφού δεν θέλετε την ενίσχυση της Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα συντάσσεστε με τα ρωσικά συμφέροντα; Έρχεστε να χυδαιολογείτε, να λασπολογείτε και να διαστρεβλώνετε. Ο λαός ξέρει και έχει εγκρίνει τις πολιτικές μας. Είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας».

Κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού πάντως, η αντιπολίτευση έστρεψε τα βέλη της προς τον πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει: «Είχαμε επισημάνει πολλές φορές την ανησυχία μας. Και τότε είχαμε πάρει απάντηση ότι τίποτα τέτοιο δεν θα συμβεί. Και τώρα μιλάμε για κενά σε δημόσιο χώρο; Η άμυνα είναι σοβαρή υπόθεση και δεν μπορεί η κυβέρνηση να τη διαχειρίζεται με πολιτική σκοπιμότητα». Για «εσχάτη προδοσία» κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο Κυριάκος Βελόπουλος, με τον Αλέξη Χαρίτση από τη Νέα Αριστερά να τονίζει: «Ακούσαμε τον αντ’ αυτού να προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Ο πρωθυπουργός ομολόγησε αυτό που τον κατηγορούσαμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.