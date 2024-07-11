Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του για τον Δήμο Χειμάρρας προέβη, σήμερα, ο ομογενής επιχειρηματίας Πέτρος Γκικουρίας, η οποία και αναμένεται να υποστηριχθεί από τα κόμματα της αλβανικής αντιπολίτευσης και τη δημοκρατική ένωση της ελληνικής εθνικής μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ» εν όψει των εκλογών της 4ης Αυγούστου.

Ο ίδιος σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πήρα την απόφαση να κάνω ένα βήμα μπροστά για τον τόπο, να θέσω υποψηφιότητα για Δήμαρχος και να ζητήσω από τα πολιτικά κόμματα, από τους συλλόγους και από κάθε έναν συμπολίτη να στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα για να προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα.

Έχω γεννηθεί στους Δρυμάδες και προέρχομαι από μια οικογένεια που αγωνίστηκε για δύο ιερούς αγώνες: για τον Τόπο μας και για τη Δημοκρατία.

Δούλεψα σκληρά στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, έμαθα πολλά εργαζόμενος στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας. Και όλες αυτές τις γνώσεις και τις εμπειρίες θέλω να της αξιοποιήσω στον τόπο μου, εργαζόμενος μαζί με τους συμπατριώτες μου για την προκοπή και την ανάπτυξή της Χιμάρας σε όλους τους τομείς.

Στις 4 Αυγούστου δεν ψηφίζουμε για Πρωθυπουργό, ψηφίζουμε για Δήμαρχο! Ψηφίζουμε για την επόμενη ημέρα της Χιμάρας!

Η επόμενη ημέρα για τον Δήμο Χειμάρρας δεν θα έχει αποκλεισμούς. Δεν θα έχει παιδιά και αποπαίδια. Μονίμους κατοίκους και αποδήμους. Σοσιαλιστές και Δημοκρατικούς. Δικούς μας και μη δικούς μας.

Δεν θα έχει διαφθορά. Δεν θα έχει ανασφάλεια για την περιουσία του κάθε πολίτη. Δεν θα έχει διορισμένο Δήμαρχο, που εφαρμόζει πιστά τις εντολές όσων θέλουν να σφετεριστούν τις περιουσίες μας. Από όπου κι αν προέρχονται αυτοί.

Είμαστε όλοι δημότες Χιμάρας και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας διχάσει, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Πάνω από όλους και από όλα είναι

Η επόμενη ημέρα για τον Δήμο Χιμάρας έχει πρόγραμμα! Αυτό που υπερψήφισαν οι πολίτες της Χιμάρας πέρσι τον Μάιο.

Η επόμενη μέρα έχει δουλειά. Έχει λύσεις! Έχει επενδύσεις! Έχει Ευρώπη! Έχει Δημοκρατία, την οποία εγγυάται πρώτα από όλους ο Δήμαρχος! Έχει Δήμαρχο που θα έχει πόρτες ανοιχτές στα Τίρανα, στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα, αλλά και στην Ουάσινγκτον για να διεκδικήσει το καλύτερο για την επόμενη ημέρα της Χιμάρας.

Με αυτά τα λόγια ζητώ τη στήριξη και την ψήφο σας».

Ο Πέτρος Γκικουρίας θέτει υποψηφιότητα απέναντι στον εκλεκτό του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Έντι Ράμα, μειονοτικό, πρώην βουλευτή και υπουργό και νυν περιφερειάρχη Αυλώνα, Βαγγέλη Τάβο.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφασή της στις αρχές της εβδομάδας η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή καθαίρεσε και τυπικά από εκλεγμένο δήμαρχο τον Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος παραμένει στη φυλακή και έχει υποβάλει αίτημα για χορήγηση άδειας, προκειμένου να μεταβεί την Τρίτη στο Στρασβούργο και να παραστεί στην εναρκτήρια ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το βιογραφικό του υποψηφίου

Γεννήθηκε τον Αύγουστο 1964 και μεγάλωσε στους Δρυμαδες, Χιμάρας. Αποφοίτησε από το τετραετές γυμνάσιο του Φίερι, όπου είχε εκτοπιστεί η οικογένεια μου από το καθεστώς Χότζα. Παρότι αποφοίτησε με καλούς βαθμούς του απαγορεύτηκε η είσοδος στα πανεπιστήμια της χώρας, λόγω της εναντίωσης της οικογένειάς του στο κομμουνιστικό καθεστώς.

Το 1990, όπως πολλοί Χειμαρριώτες, βρέθηκε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια μαζί με τον αδελφό του μετακόμισε στις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 1991. Παρότι δεν γνώριζαν καν αγγλικά, με σκληρή δουλειά κατάφεραν να επιτύχουν επαγγελματικά. Τα τελευταία 25 χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού, διατηρώντας ξενοδοχειακές μονάδες στο Ocean City του Maryland.

Είναι ιδρυτικό και διοικητικό στέλεχος της Ένωσης Χειμαρριωτών (Himarioton Society) της Αμερικής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής από το 2017. Επίσης, συμμετέχει ενεργά στην ενορία του Αγίου Γεωργίου στο Ocean City από το 1991, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των ενοριτών.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένονται οι ανακοινώσεις στήριξης των κομμάτων της αλβανικής αντιπολίτευσης. Η πρώτη δήλωση στήριξης του Πέτρου Γκικουρία ήλθε από το Κόμμα της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΚΕΑΔ), υπογραμμίζοντας ότι προτείνουν από κοινού με την ΟΜΟΝΟΙΑ την υποψηφιότητα του Πέτρου Γκικουρία για το Δήμο Χειμάρρας στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

