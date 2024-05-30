Κασσελάκης: Οι πολίτες να δώσουν μήνυμα στις 9 Ιουνίου ότι μπαίνει τέλος στο 41%

"Η αξιοπρέπεια, η αξιοσύνη, η αξιοκρατία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η υπερηφάνεια, η ειρήνη, είναι όλες και όλα στο χέρι σας. Στις 9 Ιουνίου μπορείτε να δώσε ένα μήνυμα ότι μπαίνει ένα τέλος στο 41%."τόνισε μεταξύ άλλων σε ομιλία του σήμερα το βράδυ στην πόλη της Ρόδου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα στην ομιλία του προς μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης τόνισε τα εξής

"Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, στην πανέμορφη Ρόδο, στο νησί των Ιπποτών, αυτό το νησί που θα έπρεπε να έχει τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο, με τέτοιο πολιτισμό με τέτοια φύση, τέτοιες ομορφιές, έπρεπε να έχει ένα νησί που να είναι στελεχωμένο και να μπορεί να καλύπτει και τον τοπικό πληθυσμό, και φυσικά όλους τους επισκέπτες, αλλά πάνω απ' όλα εσείς έπρεπε να μπορούσατε να ζήσετε σε μία κοινωνία η οποία να μη σας ταλάνιζε μία ακρίβεια-επιλογή του πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο κέρδος, που επιλέγει τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους αντί να δώσει μια ανάσα στον απλό κόσμο, μία μείωση στο ΦΠΑ, που δεν βάζει καν πρόστιμα στις εταιρείες για αισχροκέρδεια, ούτε καν ένα Τειρεσία δεν κάνει για να μην μπορούν αυτές οι εταιρείες να συνδιαλλάσσονται με το κράτος.

Συγχρόνως, ζητάνε και τα ρέστα δυστυχώς από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν την «καραμέλα», «λεφτόδεντρα», "lifestyle", αντί να συνειδητοποιήσουν ότι έχουμε προτάσεις, ότι ο κόσμος αγκομαχά, τους λέει «μου θυμίζει τους αγανακτισμένους». Ελάτε κύριε πρωθυπουργέ. Ελάτε εδώ στον κόσμο μέσα, ελάτε αφιλτράριστα να του μιλήσετε, να μας πείτε εσείς αν ο κόσμος ζει το όνειρό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει δικαιοσύνη μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, αν μπορεί ο άλλος να αισθανθεί ότι ζει σε μια σύγχρονη χώρα και δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, που τώρα μαθαίνουμε για μυστικές συναντήσεις μεταξύ του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Και δεν σχολιάζουν τίποτα.

Δυστυχώς έχουμε γίνει μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, γι' αυτό πρέπει ν' αλλάξει. Υπάρχουν λύσεις για την ακρίβεια, υπάρχουν λύσεις για τη φορολογία, για να μειωθεί η φορολογία με τόσους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που συζήτησα στη βόλτα που έκανα σήμερα τρεις ώρες σχεδόν. Όλοι μου λένε το ίδιο. Μου λένε ότι είναι άσχημα τα πράγματα, πιέζονται, κάθε χρόνο και χειρότερα, θέματα με το ΕΦΚΑ, θέματα με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, με τη φορολογία. Συγχρόνως οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν από τα υψηλότερα κέρδη που έχουν δει ποτέ.

Εμείς λοιπόν δεν είμαστε με ρεκόρ κερδών σε τεράστιες εταιρείες όσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα πέρα. Εμείς είμαστε με τη μεριά των πολλών, εμείς θέλουμε να έχουμε στο φορολογικό μας σύστημα μια αναδιανομή η οποία να μπορέσει να φέρει φορολογική δικαιοσύνη. Να έχουμε ένα κράτος δικαίου, να έχουμε ανοιχτές αγορές ρυθμισμένες, εργασιακά δικαιώματα, ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που να είναι στελεχωμένο ώστε να μπορεί να περιθάλψει τον κόσμο, όχι σαν την κυρία που γνώρισα πριν που έχασε 43 χρονών παιδί και δεν μπορεί να βρει το δίκιο της, που δεν της λέει κανείς γιατί το έχασε, παρά μόνο εάν είναι κάποιος πατέρας βουλευτή μπορεί αυτό να βγει στις ειδήσεις.

Υπάρχουν πολλοί ανώνυμοι Έλληνες και Ελληνίδες που αναζητούν δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Το 41% και αυτή η αλαζονεία πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Έχουμε φτάσει στα όριά μας και μας κουνάνε το δάχτυλο στα πάντα. Δεν ντρέπεστε για τον σιδηρόδρομο; Δεν ντρέπεστε να το λέτε αυτό;

Έρχεται η αδερφή των θυμάτων των Τεμπών η κ. Πλακιά και την αγνοεί ο πρωθυπουργός. Και οι αστυνομικοί του τι κάνουν; Την τραμπουκίζουν! Εκεί έχουμε καταντήσει. Έρχεται μια ηλικιωμένη γυναίκα, του λέει παίρνω 340 ευρώ σύνταξη το μήνα, δεν αντέχω, ζω στο ενοίκιο, 300 ευρώ το ενοίκιο και της λέει «α ναι με ενοίκιο δεν βγαίνει». Και του λέει «μα πεινάω» και της λέει «η εκκλησία δεν σου δίνει τίποτα;». Δηλαδή η απάντηση του πρωθυπουργού σε μία γυναίκα που πεινάει είναι η εκκλησία. Σαν να λέει ότι δεν υπάρχει πολιτεία.

Ο πρωθυπουργός της χώρας παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πολιτεία. Ε λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θα αλλάξει τα πράγματα, και θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας. Λιγότερη πείνα, λιγότεροι άστεγοι, πιο φθηνά ενοίκια, να γυρίσουν οι απόδημοι, τα παιδιά που έχουν φύγει έξω και να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Και ξέρετε τι είπε ο πρωθυπουργός εν κατακλείδι σε εκείνη τη γυναίκα; Της λέει ευχαριστώ που ήρθατε. Αυτή η γυναίκα δεν θα φάει «ευχαριστώ που ήρθατε» για πρωινό. Χρειάζεται επιτέλους ο άνθρωπος να μπει στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Και το ίδιο ισχύει και στην Παλαιστίνη, όπου δεν μπορούμε άλλο να κάνουμε τα στραβά μάτια ως Ευρώπη, σε μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε μία αναπτυγμένη χώρα, της οποίας η ακροδεξιά κυβέρνηση σκοπίμως δολοφονεί γυναίκες και παιδιά στη λωρίδα της Γάζας, 2 εκατ. άνθρωποι σε μία λωρίδα που είναι μικρότερη από τη Ρόδο.

Και τι κάνει η Ευρώπη; Δεν μπορεί να πάρει μία στάση. Η Ελλάδα πρέπει άμεσα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας, και να αναγνωρίζει άμεσα και να αναγνωρίζει άμεσα, τώρα, το κράτος της Παλαιστίνης. Εάν όχι τώρα, πότε; Όταν δεν θα υπάρχει η δυτική όχθη; Η Γάζα; Πότε;

Η αξιοπρέπεια, η αξιοσύνη, η αξιοκρατία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η υπερηφάνεια, η ειρήνη, είναι όλες και όλα στο χέρι σας. Στις 9 Ιουνίου μπορείτε να δώσε ένα μήνυμα ότι μπαίνει ένα τέλος στο 41%. Παίρνουμε το μέρος των αδύναμων συμπολιτών μας, του περιβάλλοντος, της φιλοζωίας, της ειρήνης, και παίρνουμε το μέρος της δικαιοσύνης στη χώρα μας διότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι άδικο προς τις νέες γενιές. Είναι άδικο προς αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν σε μία χώρα που δεν μπορούν να ονειρεύονται, που αν έχεις γεννηθεί με το λάθος επίθετο ή στη λάθος συνοικία είσαι καταδικασμένος για μια ζωή. Αυτά είναι πολιτικές επιλογές, θα τις αλλάξουμε, και το πρώτο βήμα θα γίνει την άλλη Κυριακή."

