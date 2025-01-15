Αναστολή της χορήγησης της κρατικής χρηματοδότησης προς το πολιτικό κόμμα «Σπαρτιάτες» αναμένεται να αποφασίσει σήμερα (15/1) η Ολομέλεια της Βουλής.

Την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης στους «Σπαρτιάτες», εισηγείται με συντριπτική πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σε εφαρμογή πρόσφατης διάταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατατέθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή, στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, με δεδομένο ότι το κόμμα αυτό έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο ότι υποκαθιστά τη δράση της «Χρυσής Αυγής» και έχει ως πραγματικό αρχηγό τον καταδικασθέντα Ηλία Κασιδιάρη.

Κρίσιμης σημασίας για τη σημερινή εξέλιξη υπήρξε η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου όπου κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανακήρυξης του συνδυασμού «Σπαρτιάτες» στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες και εν τέλει διενεργήθηκαν στις 9 Ιουνίου 2024 χωρίς τη συμμετοχή του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος.

Για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης ελήφθη υπόψη και η 2644/22-10-2020 απόφαση του Α’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία ο Ηλίας Κασιδιάρης, είχε κριθεί ένοχος των εγκλημάτων: α) της ένταξης και της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης «Λαϊκός Συναγερμός - Χρυσή Αυγή» και β) της παράνομης οπλοκατοχής πυροβόλου όπλου και καταδικαστεί σε συνολική ποινή καθείρξεως δεκατριών (13) ετών και έξι (6) μηνών, την οποία εκτίει. Ωστόσο στις διατάξεις της τροπολογίας δεν γίνεται ονομαστική αναφορά στους «Σπαρτιάτες», με το σκεπτικό ότι μια διάταξη πρέπει να είναι γενική ώστε να καλύπτει και τυχόν περιπτώσεις που θα ανακύψουν στο μέλλον.

Την 16η Δεκεμβρίου 2024 ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας αναφέρονται ως στόχοι η «θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος». Με την τροπολογία:

Προβλέφθηκε επιστροφή της κρατικής χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε περίπτωση μη συμμετοχής ενός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων στην εκλογική διαδικασία, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αποκλεισμού τους, σε συνέχεια ελέγχου του Αρείου Πάγου, εφόσον η οργάνωση και η δράση του κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος). Τα κόμματα αυτά ή οι συνασπισμοί αυτών των κομμάτων υποχρεούνται να επιστρέψουν, στο ακέραιο εντός τασσόμενης προθεσμίας, το ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης, το οποίο συμψηφίζεται και παρακρατείται με τυχόν επικείμενη Τακτική έκτακτη εκλογική κρατική χρηματοδότηση προς το εν λόγω κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρακράτηση και δεν πραγματοποιηθεί η καταβολή, παρακρατείται το τριπλάσιο του ποσού της εκλογικής χρηματοδότησης, από την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της ανωτέρω τιθέμενης προθεσμίας.

Διευρύνονται οι περιπτώσεις αναστολής κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, εφόσον έχει εκκινήσει προβλεπόμενη ενώπιον της Βουλής διαδικασία και έχει ληφθεί απόφαση της Ολομέλειας εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Προβλέπεται δηλαδή ότι σε περίπτωση άσκησης δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός πέμπτου (1/5) των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση μετά από απόφαση της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηψία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η αναστολή μπορεί να επιβληθεί εφόσον οι πράξεις των ως άνω φυσικών προσώπων τελέσθηκαν πλαίσιο δράσης του κόμματος στο οποίο ανήκουν ή όνομα αυτού.

Το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νίκο Ανδρουλάκη είχε καταθέσει, από τον περασμένο Οκτώβριο, τροπολογία, η οποία απέβλεπε στη συμπλήρωση του υφιστάμενου, έως τότε θεσμικού πλαισίου, ώστε να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης διοχέτευσης της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων για τη στήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το κόμμα-κέλυφος στο πλαίσιο του οποίου συντελέστηκαν οι εν λόγω εγκληματικές πράξεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος έχει ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία ότι, από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, δεν έχει δοθεί καμία χρηματική ενίσχυση στα κόμματα. Την τροπολογία είχαν υπερψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ελληνική Λύση και Νέα Αριστερά. «Παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. «Όχι» δήλωσαν «Νίκη» και «Σπαρτιάτες». Οι επιφυλάξεις που είχαν προβάλει το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας συνδέονταν με το άρθρο 187α «Τρομοκρατικές πράξεις – Τρομοκρατική οργάνωση» του Ποινικού Κώδικα, γιατί, όπως είπαν, ενδεχομένως να ποινικοποιεί ριζοσπαστική δράση και σκέψη ή να δώσει το δικαίωμα σε μια οποιαδήποτε πλειοψηφία να θέσει εκτός νόμου όποιο κόμμα δεν της αρέσει.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία (15 υπέρ και 2 κατά) να εισηγηθεί την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης στους «Σπαρτιάτες». Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας μειοψήφησαν οι εκπρόσωποι των «Σπαρτιατών» και της «Νίκης».

Απόφαση για την αναστολή κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης προς κόμματα λαμβάνεται από την Ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, κατά το άρθρο 83Α του Κανονισμού της Βουλής.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια μετέχουν μόνο οι εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και οι βουλευτές που διατυπώνουν αντιρρήσεις στη γνώμη της Επιτροπής για πέντε (5) λεπτά της ώρας καθένας, τηρουμένου πάντοτε του δικαιώματος ακροάσεως εκπροσώπου του κόμματος στο οποίο αφορά η υπόθεση. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης αίρεται αυτοδικαίως η αναστολή χρηματοδότησης.

Ο αποκλεισμός από τις ευρωεκλογές

Με την απόφαση 1/2024 του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι:

«Στις εθνικές εκλογές της 25 Ιουνίου 2023 υπέβαλε αίτηση συμμετοχής ο συνδυασμός «Σπαρτιάτες» με πρόεδρο τον Βασίλειο Στίγκα, του οποίου ανακηρύχθηκε η συμμετοχή στις εν λόγω εκλογές με την υπ΄αρ. 95/2023 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Ο ως άνω συνδυασμός ιδρύθηκε το έτος 2017 από τον Βασίλειο Στίγκα, χωρίς να έχει συμμετάσχει σε εκλογές. Τελικά, μολονότι το κόμμα "Σπαρτιάτες" ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό, μετά από δηλώσεις στήριξής του από τον Ηλία Κασιδιάρη και τον εντατικό προεκλογικό αγώνα του τελευταίου, κατόρθωσε να εισέλθει στη Βουλή, λαμβάνοντας ποσοστό πλήρως δυσανάλογο προς τη μέχρι τότε πολιτική πορεία του, καθώς κατάφερε να εκλέξει 12 βουλευτές με προεκλογικό αγώνα διάρκειας τριών εβδομάδων. Ως γνωστόν, μετά τα πρώτα αποτελέσματα από τις κάλπες της 25-6-2023 που έδειχναν την είσοδο των "Σπαρτιατών" στη Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλειος Στίγκας προέβη σε επίσημες δηλώσεις, ευχαριστώντας τον Ηλία Κασιδιάρη "για τη σημαντική βοήθεια που μας έδωσε, ήταν το καύσιμο που έδωσε την ώθηση για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα". Επίσης την είσοδο των "Σπαρτιατών" στη Βουλή πανηγύρισε ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος μέσα από τις φυλακές έκανε ανάρτηση στο Twitter "Νενικήκαμεν", φορώντας μπλουζάκι με το λογότυπο του εν λόγω κόμματος. Προηγουμένως, στις 23-6-2023, ο Βασίλειος Στίγκας μαζί με τους βουλευτές των Σπαρτιατών Αθανάσιο Χαλκιά, Κων/νο Φλώρο και Χαράλαμαπο Κατσιβαρδά, είχαν φωτογραφηθεί στα Διόδια της Ελευσίνας, κρατώντας ένα μεγάλο πανό, το οποίο έγραφε "Λευτεριά στον Κασιδιάρη ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ". Τόσο ο Βασίλειος Στίγκας, όσο και ο νεοεκλεγείς βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς στις πρώτες δηλώσεις τους μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων έκαναν ειδική μνεία στον Ηλία Κασιδιάρη».

Στην ίδια επίσης απόφαση (απόφαση 1/2024 του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου) έγινε αναφορά στο ότι «η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκαν οι : 1) Αθανάσιος Χαλκιάς, 2) Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, 3) Γεώργιος Μανούσος, 4) Αλέξανδρος Ζερβέας, 5) Ιωάννης Δημητροκάλλης, 6) Διονύσιος Βαλτογιάννης, 7) Γεώργιος Ασπιώτης, 8) Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, 9) Ιωάννης Κόντης, 10) Πέτρος Δημητριάδης και 11) Κωνσταντίνος Φλώρος να παράσχουν εξηγήσεις για την αξιόποινη πράξη της εξαπάτησης εκλογέων κατά συναυτουργία και ειδικότερα για το ότι: "στις βουλευτικές εκλογές της 25-6-2023 εξαπάτησαν από κοινού τους εκλογείς, με τον πιο κάτω τρόπο, για να αλλάξουν το εκλογικό τους φρόνημα, δηλαδή να ψηφίσουν, αντί άλλης επιλογής, υπέρ αυτών και του κόμματός τους. Αναλυτικότερα, παρέστησαν αυτοί από κοινού ψευδώς στους εκλογείς, προκειμένου οι τελευταίοι να ψηφίσουν τους ίδιους και το κόμμα τους, ότι είναι υποψήφιοι βουλευτές του κόμματος “Σπαρτιάτες”, με αρχηγό τον Βασίλειο Στίγκα και ακολουθούν τις αρχές του συγκεκριμένου κόμματος, του οποίου η οργάνωση και η δράση πληροί τις προϋποθέσεις της εκλογικής νομοθεσίας και εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η αλήθεια όμως ήταν ότι αυτοί είχαν επιλεγεί από τον Ηλία Κασιδιάρη και όχι από τον Βασίλειο Στίγκα, ότι χάρη στη στήριξη του πρώτου είχαν εκλεγεί βουλευτές και ότι αναγνώριζαν ως πραγματικό τους αρχηγό τον ανωτέρω, ο οποίος τους καθοδηγούσε από τις φυλακές. Επιπλέον δε, θα νέμονταν το ποσό της κρατικής επιχορήγησης, έναντι μάλιστα της οποίας το κόμμα των “Σπαρτιατών” είχε ήδη λάβει ποσό 40.000 ευρώ περίπου. Δηλαδή οι ανωτέρω προσέφεραν στην πραγματικότητα το κόμμα των “Σπαρτιατών” ως μανδύα νέου πολιτικού κόμματος στον Ηλία Κασιδιάρη, διευκολύνοντάς τον να καταστρατηγήσει τους περιορισμούς εκλογιμότητας που τάσσονται από την εκλογική νομοθεσία και δη από το άρθρο 32 του π.δ. 26/2012, ως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 με το άρθρο 102 του Ν. 5019/2023 και την τροποποίησή του με το άρθρο 35 του Ν. 5043/2023"»…«Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω προκαταρκτικής εξέτασης και αφού προηγουμένως η Βουλή των Ελλήνων χορήγησε την απαιτούμενη άδεια δίωξης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των όλων των παραπάνω προσώπων για τις προαναφερόμενες πράξεις».

Κατά τον Άρειο Πάγο προέκυψε «σαφώς ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης ασκεί τουλάχιστον από τις 8-6-2023, την πραγματική ηγεσία του κόμματος "Σπαρτιάτες", του οποίου οργάνωσε και τον προεκλογικό αγώνα με επανειλημμένες αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, παρότι κρατούμενος». Προέκυψε επίσης ότι ο φερόμενος ως αρχηγός του κόμματος Βασίλειος Στίγκας δεν προέβη σε δηλώσεις, ενέργειες ή τοποθετήσεις για την προβολή των θέσεων και του προγράμματος του κόμματος τούτου και ότι οι βουλευτές του εν λόγω κόμματος καθοδηγούνται από τον πραγματικό αρχηγό αυτού, Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος, μετά τον αποκλεισμό των κομμάτων «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ» και «ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» από τις εθνικές εκλογές στις 21-5-2023 και 25-6-2023 αντίστοιχα, προκειμένου να παρακάμψει τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ΠΔ 26/2012 περιορισμούς, μεθόδευσε την ανάληψη της πραγματικής ηγεσίας του κόμματος "Σπαρτιάτες" από τον ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.