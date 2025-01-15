Της Δώρας Αντωνίου

Αυλαία στην επίμονη προεδρολογία του τελευταίου διαστήματος αναμένεται πιθανότατα σήμερα ή το αργότερο αύριο, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να ανακοινώσει την επιλογή του για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης θα περάσει στις 11.30 π.μ. την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, όπου θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου και μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης αναμένεται να ενημερώσει τους στενούς συνεργάτες του για την απόφασή του, πριν αυτή δημοσιοποιηθεί.

Μέχρι την τελευταία στιγμή κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα έκπληξης και ανατροπής, ωστόσο, ενισχυμένη υποστήριξη κερδίζει όλες τις τελευταίες μέρες η επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα όνομα που συζητήθηκε πολύ το τελευταίο διάστημα σε ένα στενό κύκλο συνομιλητών του κ. Μητσοτάκη με την επιχειρηματολογία υπέρ της υποψηφιότητάς του να κωδικοποιείται στα εξής:

- Είναι πολιτικό πρόσωπο. Υπάρχει η εκτίμηση ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία, με δεδομένες τις μεγάλες προκλήσεις στο διεθνές γίγνεσθαι, είναι προτιμότερο ο ένοικος του Προεδρικού Μεγάρου να είναι πρόσωπο με πολιτική εμπειρία. Αντίστοιχα, υπάρχουν εκείνοι που επιχειρηματολόγησαν ότι εάν πρόκειται στην επικείμενη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης με μπουν και θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι καλύτερο σε αυτή τη θέση να βρίσκεται ένας πολιτικός.

- Εχει διαπιστωμένα συγκεντρώσει ευρύτερη συναίνεση, καθώς ψηφίστηκε ως Πρόεδρος της Βουλής με μεγάλη πλειοψηφία και ευρεία στήριξη. Τα κόμματα που τον στήριξαν, εφόσον προταθεί για ΠτΔ θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν θέλουν να τον στηρίξουν εκ νέου.

- Στη Βουλή στήριξε την ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών, γεγονός που ενισχύει την επιχειρηματολογία ότι δεν είναι η στάση της κ. Σακελλαροπούλου στο συγκεκριμένο θέμα ο λόγος που δεν αναμένεται να προταθεί εκ νέου, αλλά άλλα κριτήρια υπαγορεύουν μια διαφορετική επιλογή.

Στο επιτελείο του κ. Μητσοτάκη αναγνωρίζουν ότι η αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην επιχειρηματολογία που μέχρι τώρα έχει προβάλλει, ότι δηλαδή έχει διαμορφωθεί μια άτυπη παράδοση που θέλει το εκάστοτε κυβερνών κόμμα να προτείνει υποψήφιο από τον αντίπαλο ιδεολογικό χώρο. Ομως, το αντεπιχείρημα που επιστρατεύεται είναι ότι αυτή η επιλογή κυρίως υπαγορεύθηκε από την ανάγκη. Οπως λένε, ήταν σχεδόν μονόδρομος να γίνεται τέτοια επιλογή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπεφτε η κυβέρνηση με τα ισχύοντα πριν από την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, με την οποία αποσυνδέθηκε η προεδρική εκλογή από την κυβερνητική σταθερότητα.

Οπως προαναφέρθηκε, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανατροπής την τελευταία στιγμή, πολύ περισσότερο που ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει ακούσει εισηγήσεις και επιχειρήματα, ο ίδιος όμως δεν έχει εκμυστηρευθεί τις σκέψεις του. Είναι ενδεικτική, όμως, του κλίματος που επικρατεί στο επιτελείο του, η αποστροφή στενού συνεργάτη του, ο οποίος εμφανίζεται βέβαιος ότι «αν δεν είναι ο Τασούλας, θα είναι ένα όνομα που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα».

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί το όνομα του υποψηφίου, αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να δρομολογηθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν δεν υπάρξει ευρύτερη στήριξη, τότε θα απαιτηθούν τέσσερις ψηφοφορίες σε απόσταση πέντε ημερών η μία από την άλλη. Η πρώτη και η δεύτερη ψηφοφορία προβλέπουν πλειοψηφία 200 βουλευτών, η τρίτη 180, η τέταρτη απαιτεί 151 ψήφους και η πέμπτη -αν χρειαστεί- σχετική πλειοψηφία.

