Σε μια συνέντευξη που κάλυψε σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνικοπολιτικής επικαιρότητας, επί 1,5 ώρα στο ραδιοφωνικό στούντιο του ΣKAΪ, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης ξεκίνησε συγκρίνοντας πώς ήταν η χώρα, όταν ανέλαβε τα ηνία η παρούσα κυβέρνηση, και πώς είναι σήμερα: «Αν σκεφθεί κανείς πώς ήταν η κατάσταση το 2019 και πώς είναι η κατάσταση το 2024, σε όλα τα επίπεδα θα πω εγώ, θα δει σημαντικές και ουσιώδεις διαφορές. Αν κάποιος περιμένει ότι μέσα σε ένα «χ» χρονικό διάστημα, μια χώρα που βγαίνει από την πτώχευση, ξαφνικά δεν θα έχει τις παθογένειες που έχει, ξαφνικά μέσα σε τέσσερα χρόνια θα έχουν μεταμορφωθεί τα πάντα, τότε αυτό είναι μια προσδοκία που δεν θα εκπληρωθεί. Γιατί δεν είναι ρεαλιστικό να εκπληρωθεί και ποτέ, κανείς δεν θα μπορέσει να την εκπληρώσει. Αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι αν γίνονται βήματα ώστε αυτή η χώρα να βελτιώνεται», ζήτησε εν πρώτοις.

Και, παρέθεσε εν συνεχεία στοιχεία, μεταξύ των οποίων ότι η Ελλάδα είναι «η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη αύξηση βιομηχανικής παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομία της τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από όλη την ΕΕ. Η κυβέρνηση πήρε την ανεργία στο 20% και την πήγε κάτω από το 10%».

Αλλάζοντας πλαίσιο, με αφορμή έρευνα της κοινής γνώμης που είδε την Τρίτη το φως της δημοσιότητας, πρότεινε να δει κανείς όλες μαζί τις δημοσκοπήσεις της περιόδου και «να τις συνεκτιμήσουμε». Βεβαίως απασχολεί την κυβέρνηση το χαμηλό ποσοστό που η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δίνει στη ΝΔ, αναγνώρισε, ωστόσο, συμπλήρωσε, η ίδια μέτρηση δείχνει ότι από την πτώση της κυβέρνησης δεν ανεβαίνει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.

Το θέμα της ασφάλειας ήταν το επόμενο ζήτημα, εκεί όπου ο υπουργός Επικρατείας υπενθύμισε ότι «έχουμε κάνει τέσσερις παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα. Πήραμε έναν Ποινικό Κώδικα, ο οποίος ήταν ο πιο… χαλαρός και επιεικής Κώδικας που μπορούσε να υπάρξει». Με αφορμή δε, και τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, επεσήμανε ότι «τώρα θα νομοθετήσουμε ξανά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», ενώ παρέπεμψε σε μέτρα, όπως το panic button, τα σπίτια φιλοξενίας κακοποιημένων ανθρώπων κ.α.

Επίσης, «ίδια ήταν η κατάσταση το 2019 από πλευράς καταλήψεων και ίδια είναι τώρα; η ανομία στα πανεπιστήμια είναι ίδια;», διερωτήθηκε και απάντησε: «Από εκεί που είχαμε συστηματικά καταλήψεις και βία, αυτή τη στιγμή τα περιστατικά αυτά είναι εξαίρεση, είναι σποραδικά». Ενώ σε επόμενο σημείο υπογράμμισε τη διαφορετική ποινική μεταχείριση που έχουν πια αντικοινωνικές συμπεριφορές, επί παραδείγματι αυτές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την κεντρική κατεύθυνση της χώρας με τη σημερινή κυβέρνηση, «μερικές φορές αυτή η τεχνοκρατική πλευρά της διαχείρισης μοιάζει να είναι αμιγώς τεχνική. Είναι βαθιά ηθική και ιδεολογική, και έρχεται σε προφανή αντίστιξη με πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, που επίσης ήταν βαθιά ιδεολογικά και πολιτικά», σημείωσε.

Ενώ, απαντώντας στην κριτική περί μεταρρυθμιστικής κόπωσης, αντέτεινε ότι «η κυβερνητική μηχανή δουλεύει εντατικά και αυτό που λένε ότι υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση, σε αυτό τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας έχουν γίνει και μεγάλα και πάρα πολλά μικρά...».

Με αφορμή και πρόσφατο δημοσίευμα από το Politico, για το σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών ειδικότερα, διερωτήθηκε ότι, «όταν κάποιος με εγκαλεί για συγκάλυψη, έκανα κάτι για να μην προχωρήσει η διαδικασία;, εμπόδισα τον ανακριτή;, πού είναι η συγκάλυψη;». Ενώ για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, είπε ότι δουλειά της κυβέρνησης είναι και εδώ να υπάρχει μια καθαρή έρευνα, χωρίς παρεμβάσεις και θεσμικά κωλύματα.

Για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις επίσης, ο Μ. Βορίδης έκανε, μεταξύ άλλων, το εξής σχόλιο: «Αν θέλουμε μια υπηρεσία πληροφοριών που δεν θα παράγει ποτέ κανένα αποτέλεσμα λόγω του ότι θα έχουμε σωρεύσει από πάνω της 15 δικλίδες ασφαλείας μην τυχόν δεν κάνει κάτι σωστά, η απάντηση είναι, "πολύ ωραία, δεν μας χρειάζεται υπηρεσία πληροφοριών"». Επικαλούμενος δε, τη διεθνή εμπειρία, παρατήρησε ότι παντού, σε όλο τον κόσμο, υπάρχει ένας διπλός έλεγχος: «ο πολιτικός έλεγχος που ασκείται από την κυβέρνηση που δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένη», αλλά και «ο δικαστικός έλεγχος, και με τη δική μας κυβέρνηση βάλαμε διπλό δίχτυ». Ερωτηθείς, εξ άλλου, για το Συνήγορο του Πολίτη Ανδρέα Ποττάκη, αφού παρατήρησε ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αξίωμα, αφού έχει λήξει η θητεία του σημερινού Συνηγόρου, διερωτήθηκε πάντως ότι «αν δεν μας άρεσε ο κ. Ποττάκης που διορίσθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν σπεύσαμε, εδώ και δύο χρόνια, να τον αλλάξουμε;». Υπενθύμισε, τέλος, την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και εκείνη του ΟΟΣΑ για το Κράτος Δικαίου.

Επίθεση κατά του Ν. Παππά

Τέλος, σφοδρή ήταν η επίθεση του Μάκη Βορίδη κατά του νεοεκλεγέντα προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Νίκου Παππά. Με τις ευλογίες και του νέου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως είπε, εξελέγη την Τρίτη επικεφαλής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, ο μοναδικός βουλευτής που «έχει καταδικασθεί για παράβαση καθήκοντος», για απόπειρα χειραγώγησης των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Κατά τον υπουργό Επικρατείας, «ο άνθρωπος αυτός όχι απλά δεν έχει αποπεμφθεί, αλλά είναι αρχηγός της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι άνθρωποι αυτοί μιλούν για πρόβλημα στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα», σχολίασε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.