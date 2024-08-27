«Τα έσοδα από το ΦΠΑ στο Α΄ εξάμηνο έφτασαν το 10,3 % παραπάνω από το πρώτο εξάμηνο από το 2023 και έρχονται από την ανάπτυξη και από τη διασύνδεση των pos με τις ταμειακές μηχανές», δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι στη θέση του υπουργού και να μην έκανα τίποτα, όταν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν πως ζουν με 260 ευρώ το μήνα» είπε στη συνέχεια, αναφερόμενος στη φορολόγηση με τεκμαρτό εισόδημα.

«Φέτος τα έσοδα από τους φόρους στους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν αυξημένα κατά 600 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 100 εκατομμύρια κόπηκαν από επιδόματα που έπαιρναν λόγω του χαμηλού εισοδήματος που δήλωναν», σημείωσε ενδεικτικά.

Στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «μας εκπλήσσουν αποφάσεις δικαστηρίων που δίνουν τη δυνατότητα να ξανανοίγουν πρατήρια που σφραγίζουμε για φοροδιαφυγή», τονίζοντας ωστόσο ότι αποδίδουν τα μέτρα που εφαρμόζονται.

Ακολούθως αναφέρθηκε στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35%, στην αύξηση του αφορολόγητου για τα παιδιά, στην κατάργηση φόρου για γονικές παροχές και την αφορολόγητη απόκτηση κρατικών ομολόγων.

«Σε 600 περιπτώσεις καταργούμε χαρτόσημο. Μειώσαμε τον ΦΠΑ στις μεταφορές και την εστίαση και έμεινε μειωμένος», συνέχισε και πρόσθεσε: «Πρέπει να σταθμίζουμε έσοδα και έξοδα καθώς κρινόμαστε από αγορές. Με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες έχουμε σενάρια για την αύξηση των δαπανών με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Μας δίνει τη δυνατότητα να ανέβουμε 3 δισ. ευρώ:

1 δισ. για αύξηση τακτικών δαπανών για πάγια έξοδα δημοσίου και κυρίως δαπάνες παραπάνω για Παιδεία και Υγεία.

1 δισ. για αύξηση συντάξεων. 400 εκατ. παραπάνω λόγω αύξηση με μαθηματικό τύπο για συνταξιούχους και 600 εκατ. παραπάνω για περισσότερους συνταξιούχους από πέρυσι.

856 εκατ. παραπάνω για άμυνα.

Δεν θέλουμε να ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά που εισπράττουμε

«Όσο είμαι στο Υπ. Οικονομικών αποκλείεται να επιτρέψουμε να εκτροχιαστεί η οικονομία. Δεν ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε και φιλοεπενδυτική πολιτική να αυξηθούν οι επενδύσεις, οι εξαγωγές να έχουμε περισσότερες και καλύτερες δουλειές.

Αναφορικά με τους συνταξιούχους, ο υπουργός τόνισε ότι παρά τις δραματικές περικοπές «είμαστε μακράν η πρώτη χώρα σε στήριξη των συντάξεων από τον προϋπολογισμό. Τα μισά λεφτά είναι από τις εισφορές τους και τα άλλα μισά από τους φορολογούμενους».

Άμεσοι φόροι και ΦΠΑ

Δίνουμε τα μισά λεφτά από προϋπολογισμό, άρα η όποια αύξηση συντάξεων και συνταξιούχων λόγω του δημογραφικού επηρεάζει τον προϋπολογισμό. Βεβαίως το τέλος επιτηδεύματος αφορά ελεύθερους επαγγελματίες. Το 50% καταργήθηκε πέρυσι. Το άλλο 50% από του χρόνου.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες αυτό που κάναμε ήταν κοινωνικά δίκαιο απέναντι σε μισθωτούς και συνταξιούχους που πλήρωναν υψηλότερους φόρους από τον μέσο ελεύθερο επαγγελματία.

Αυτοί που δεν εμπίπτουν στο τεκμήριο, δήλωσαν παραπάνω εισοδήματα και γι’ αυτό από αυτούς εισπράττουμε παραπάνω φόρους. Αυτοί που εμπίπτουν στο τεκμήριο δήλωσαν 268 ευρώ το μήνα.

11 πρωτοβουλίες για φοροδιαφυγή

Καύσιμα. Έχουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία. Προβλέπεται η σφράγιση και έχουμε σφραγίσεις έχουμε όμως αποφάσεις που σεβόμαστε που όμως ανοίγουν τα πρατήρια. Μας εκπλήσσουν οι αποφάσεις αλλά εμείς κάνομε τη δουλειά μας.

Ακρίβεια. Έχουν ξεχαστεί μία σειρά από πολύ θετικές παρεμβάσεις. Η επενδυτική βαθμίδα την ξεπερνάμε έτσι. Για τα δανεικά που πήραμε φέτος θα πληρώσουμε λιγότερα 800 εκατ. λιγότερα.

Δέκα διαφορετικές αποκρατικοποιήσεις τους τελευταίους 10 μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.