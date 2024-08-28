Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αύριο, Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τετ-α-τε του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν θα πραγματοποιηθεί πριν το γεύμα εργασίας που θα έχουν οι Ευρωπαίοι υπουργοί με τον Τούρκο ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αντικείμενο της συνάντησης θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, οι ευρωτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει και της επικείμενης συνάντησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα,, και η πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα. Θα συζητηθεί, επίσης, η κρίση στη Μέση Ανατολή, παρουσία της Συντονίστριας του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση στη Γάζα, Sigrid Kaag με την οποία ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει και κατ’ ιδίαν συνάντηση.

