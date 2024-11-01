Μητσοτάκης - Σαμαράς - Καραμανλής: Το παρασκήνιο της συνάντησης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Κάτι λιγότερο από επτά μήνες, από τις αρχές Απριλίου που διεξήχθη το 15ο συνέδριο της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής βρέθηκαν κάτω από την ίδια στέγη του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής για την εκδήλωση για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και τη Δημοκρατία στην εποχή μας και τα βλέμματα, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν στραμμένα επάνω τους, και όχι αναίτια. Άλλωστε η απόσταση που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των τριών πολιτικών ανδρών το τελευταίο καιρό, έχει ρίξει έντονη τη σκιά της στα γαλάζια έδρανα αλλά και στην οδό Πειραιώς.

Παγωμένα χαμόγελα και αμηχανία, χαρακτήρισαν εκ νέου την εικόνα της γαλάζιας ηγετικής τριανδρίας, εκπέμποντας δια της εικόνας, μία άρνηση διάθεσης από όλες τις πλευρές να ξεπεραστεί η κρίση που χαρακτηρίζει τη σχέση τους, ειδικά μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου αλλά και τις αιχμηρές τοποθετήσεις, που ακολούθησαν, των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, κυρίως επί των εθνικών θεμάτων.

Η πολιτική αβροφροσύνη ωστόσο και των τριών ισχυρών της ΝΔ και ο πολιτικός πολιτισμός επικράτησαν στη χθεσινοβραδινή συνάντησή τους, κρατώντας τους τύπους και τα προσχήματα, με τον πρωθυπουργό να ανταλλάσσει χειραψίες με τους δύο προκατόχους του, πιο ένθερμη σίγουρα με τον κ. Σαμαρά. “Αυτό όμως δεν αλλάζει τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στις σχέσεις μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών και του νυν” σχολίαζε στέλεχος που παραβρέθηκε χθες στην εκδήλωση. “Μια χειραψία ή ένα χαμόγελο ευγένειας ήταν αναμενόμενα. Το ζήτημα είναι η διάθεση “αποκλιμάκωσης” απ' όλες τις πλευρές” πρόσθεσε χωρίς να εκτιμά ότι οι τρεις αρχηγοί της ΝΔ είναι εύκολα να προσπεράσουν τα όσα διημείφθησαν μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα και ειδικά η αυστηρή κριτική που ασκήθηκε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα εθνικά.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για τους πλέον απαισιόδοξους για τις σχέσεις των τριών, όλες οι πλευρές διαμηνύουν σε όλους τους τόνους πως εσωκομματικό πρόβλημα δεν υπάρχει στη ΝΔ, “Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές φωνές και απόψεις αλλά είμαστε ενωμένοι” δήλωσε η γραμματέας της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, ενώ έστω και την τυπική χθεσινοβραδινή “προσέγγιση” ορισμένοι εκ των παρισταμένων την είδαν ως μία νέα δυναμική ενότητας.

Πάντως, όπως φέρεται να υπενθύμισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύντομη συνομιλία του με τον Αντώνη Σαμαρά, οι δύο εκ των τριών θα συναντηθούν εκ νέου και σήμερα το απόγευμα στις 7 μ.μ. στα εγκαίνια του «Σπιτιού του Ελύτη» στην Πλάκα. Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ για τα 50 χρόνια της, αύριο, όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, δεν θα παραστεί κανείς από τους δύο πρώην προέδρους της ΝΔ, όπως άλλωστε απουσίασαν και από την ανοιχτή εκδήλωση στη Ρηγίλλης για τα 50 χρόνια του κόμματος.

Ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να έχει επικαλεστεί ανειλημμένες υποχρεώσεις ενώ ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται να έχει αναχωρήσει ήδη για τη Θεσσαλονίκη, όπου τη Δευτέρα θα είναι ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Βαγγέλη Πλάκα για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ομιλία κατά την οποία δεν αποκλείεται να επαναβεβαιώσει τις αποστάσεις που τηρεί από συγκεκριμένες επιλογές και πολιτικές της παρούσας κυβέρνησης, ενόψει και της νέας έλευσης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακαν Φιντάν στην Αθήνα και του συνεχιζόμενου ελληνοτουρκικού διαλόγου, υπό τις συνθήκες που διεξάγεται.

Πηγή: skai.gr

