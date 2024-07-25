Κακοποιητική, λεκτικά βίαιη, άκρως υποτιμητική χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναφέρεται στη λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε ο Πολάκης εναντίον συνεργάτιδας του Άδωνι Γεωργιάδη

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Αυτό που συνέβη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων είναι κακοποιητική, λεκτικά βίαιη, άκρως υποτιμητική συμπεριφορά του κ. Πολάκη προς τη συνεργάτιδα του κ. Γεωργιάδη είναι ένα γεγονός που δεν θα έπρεπε να επιτρέπει η πρακτική μας, η καθημερινότητά μας, τα αντανακλαστικά μας να συμβαίνει. Θα έπρεπε να απομονώνεται το κακοποιητικό παράδειγμα, ο κακοποιητικός λόγος, η σεξιστική συμπεριφορά», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την επίθεση του Παύλου Πολάκη στη συνεργάτιδα του υπουργού Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

