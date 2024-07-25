Στην αντεπίθεση και για τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ο Παύλος Πολάκης, μετά τον σάλο και τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσε η λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον συνεργάτιδας του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Παύλος Πολάκης στέλνει μήνυμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «δεν σταματώ, πάρτε το χαμπάρι. Μόνο ο λαός διαγράφει» και κάνει λόγο για «στήσιμο κανονικό».

Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε το βίντεο από το περιστατικό και τότε αποφάσισε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε με τον Σωκράτη Φάμελλο και τον ενημέρωσε για την απόφασή του.

Πάρόλα αυτά, ο Πολάκης πήγε στην Κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Σωλκράτης Φάμελλος του είπε ότι δεν μπορεί να ανέβει. Ο Πολάκης επέμεινε και είπε ότι «ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι δεν με θέλουν».

Ο Πολάκης άφησε να εννοηθεί ότι του την είχαν στημένη, όπως ανέφερε και στην ανάρτησή του στο Facebook.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο Facebook:

«Για αυτην την τοποθετηση με διεγραψαν απο την Κοινοβουλευτικη ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ και μου εβαλε ποινη μισο μισθο ο Τασουλας!!

ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ!

Στησιμο κανονικο!

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΩ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ !

Μονο ο λαος διαγραφει!!

(Ειχα ετοιμασει αυτα για το βιντεο:

Η σημερινή μου παρέμβαση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που έρχεται να διαλύσει τον Τομέα της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης.

Τα βασικά σημεία των όσων είπα:

Σχετικά με το ζήτημα της επίταξης των γιατρών: Πάρτε πίσω το άρθρο

Απειλές αυτού του είδους και με το ιταμό ύφος του κ. Γεωργιάδη δεν περνάνε.

Το Σ/Ν που συζητάμε έχει ξετιναχθεί από τους φορείς που μίλησαν χθες. Δεν υπήρξε ένας να πει κάτι καλό. Κάνετε μια μεγάλη διοικητική αλλαγή η οποία θα αποσαρθρώσει το χώρο και βασικά θα αναιρέσει σε πάρα πολλούς τη δυνατότητα να επιλέξουν την οδό της θεραπείας και της απεξάρτησης και όχι της αποκατάστασης, της μείωσης της βλάβης και της ανοχής.

Στηρίξτε τα προγράμματα που έδωσαν ξανά ελπίδα σε χιλιάδες πρώην χρήστες και μην τα εξανδραποδίζετε με αυτό τον τρόπο.

Σχετικά με τα κίνητα που πρέπει να δοθούν στους γιατρούς:

Απαιτείται-και στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε καταλήξει σε αυτό-διπλασιασμός έως τριπλασιασμός των αμοιβών του υγειονομικού δυναμικού.

Κάντε τα διάφορα κίνητρα πιο μεγάλα και με χαμηλότερο συντελεστή ώστε να μην παίρνει τα μισά η εφορία. Διαφορετικά ότι και να ανακοινώνετε δεν μεταφράζετε στην πράξη σε οικονομική ενίσχυση.

Και μη μας πείτε δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν αλλά είναι πολιτική επιλογή σας να δοθούν αλλού και θα σας πω ένα παράδειγμα:

Δεν είναι δυνατόν να δίνετε για ενεργειακή αναβάθμιση ενός ΚΥ, 600 με 800 τετραγωνικών μέτρων, 1.755.000 €. Γκρεμίστε το και με αυτά τα λεφτά σας χτίζω εγώ δυο!

Για το ΚΥ Φιλιατρών μιλάω.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Υγείας στα Σφακιά, που ήταν 400 περίπου τετραγωνικά μέτρα, το χτίσαμε με 560.000 € μαζί με τον εξοπλισμό».

