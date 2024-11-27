Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Νέα σκληρή επίθεση κατά της Ελλάδας με προκλητικές δηλώσεις εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΑΝΚΑ ο Γκιουλέρ υποστηρίζει πως η Ελλάδα παραβιάζει το πρωτόκολλο της Βέρνης στο Αιγαίο και κάνει έρευνες στη δυνητική υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην περιοχή. Παράλληλα, δήλωσε ότι "η ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων από τις ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη επηρεάζει τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή και αφορά άμεσα τις πολιτικές ασφαλείας της Τουρκίας."

«Οι συμφωνίες με την ΄ΤΔΒΚ' και τη Λιβύη καθόρισαν την υφαλοκρηπίδα μας»

"Στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των μαξιμαλιστικών και παράνομων απαιτήσεων της Ελλάδας και της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρο', υφίστανται μια σειρά διαφωνιών για την περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Η χώρα μας πραγματοποιεί διάφορες πρωτοβουλίες τόσο επί του πεδίου όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τις συμφωνίες για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπογράψαμε με την 'ΤΔΒΚ' το 2011 και με τη Λιβύη το 2019, καθώς και με την υφαλοκρηπίδα μας που διακηρύξαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δείξαμε την αποφασιστική μας στάση ότι είμαστε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην Ανατολική Μεσόγειο. Την αποφασιστική αυτή στάση τη δείχνουμε και στο πεδίο, εμποδίζοντας τις μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που κατευθύνονται προς την υφαλοκρηπίδα μας." δήλωσε ο Γκιουλέρ.

«Τον Ιούλιο το ιταλικό πλοίο πήρε άδεια από εμάς»

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας συνέχισε λέγοντας:

"Τελευταία, αυτόν τον Ιούλιο, η ερευνητική δραστηριότητα πόντισης καλωδίων του ιταλικού πλοίου Ievoli Relume στην υφαλοκρηπίδα μας εμποδίστηκε από την αποτρεπτική στάση των στοιχείων μας στην περιοχή και εν τέλει το ιταλικό πλοίο μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητές του αφού είπε 'Ναι, αποδέχομαι την δική σας περιοχή ευθυνών. Μου επιτρέπετε, έχω την άδειά σας;'.

Με αυτό, δείξαμε ότι καμία δραστηριότητα έργων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδεια της χώρας μας. Όπως γνωρίζετε, το έργο ISPED (σ.σ. Εast Med) είναι ένα έργο που έχει μείνει στα χαρτιά. Είναι μια από τις σημαντικότερες αποδείξεις της αποφασιστικής στάσης της χώρας μας."

«Είναι γνωστό από πλευράς μας το ποιες βάσεις χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα»

Ο Γκιουλέρ, στο ίδιο προκλητικό ύφος μιλάει για τετελεσμένα γεγονότα που επιχειρεί η Ελλάδα, επικαλείται το διεθνές δίκαιο και δηλώνει ότι "γνωρίζουμε την παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ποιες βάσεις χρησιμοποιούν στην Ελλάδα."

"Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως και σε άλλα θέματα στο Αιγαίο, εργάζεται υπό στενό συντονισμό με όλα τα σχετικά Υπουργεία και τους φορείς και ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών, τηρώντας τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα και εκπληρώνοντας στο ακέραιο τα καθήκοντά του. Στα τετελεσμένα γεγονότα που επιχειρεί η Ελλάδα με την εκμετάλλευση των προβληματικών περιοχών στο Αιγαίο, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας μεταξύ των χωρών μας που έχουν προτεραιότητα, δίνονται οι απαραίτητες απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών μας στο πεδίο της διπλωματίας και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χωρίς χάσιμο χρόνου." ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οπως είπε, "το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Εξωτερικών μας προέβη στις απαραίτητες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες που η ελληνική πλευρά προσπάθησε να πραγματοποιήσει χωρίς άδεια στη δυνητική μας υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, κατά παράβαση του πρακτικού της Βέρνης μεταξύ των δύο χωρών το 1976 και το διεθνές δίκαιο, και στο πεδίο, η Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων και η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος ανέλαβαν δράση. Δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις."

Και κατέληξε λέγοντας: "Από την άλλη, παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη, σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας και αξιολογούμε τις επιπτώσεις τους στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζουμε την παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ποιες βάσεις χρησιμοποιούν στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων από τις ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη επηρεάζει τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή και αφορά άμεσα τις πολιτικές ασφαλείας της Τουρκίας."

Στην ιστοσελίδα του τουρκικού Κοινοβουλίου αναρτήθηκε τα ξημερώματα το εξής:

Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας: «Η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά και παραβιάζει τις συνθήκες»

«Η Τουρκία θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της σχετικά με την παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των νησιών»

Γιασάρ Γκιουλέρ: «Το Kαστελόριζο, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην Τουρκία, απέχει 1.900 μέτρα. Είναι ένα από τα 23 νησιά που πρέπει να έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες.

Ωστόσο, η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει το καθεστώς πολλών νησιών, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Καστελόριζου, σε αντίθεση με τις συμφωνίες που υπέγραψε. Η στάση της Τουρκίας στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τα στραβά μάτια στην στρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών και στην παραβίαση του καθεστώτος τους.

Έχουμε δηλώσει στο παρελθόν ότι η Τουρκία δεν θα απέχει από την άσκηση των δικαιωμάτων που της παρέχονται από διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τη παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος αυτών των νησιών. Η στάση μας σήμερα δεν είναι διαφορετική.»

