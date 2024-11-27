ΣΥΡΙΖΑ: «Φρένο» στις ανεξαρτητοποιήσεις επιχειρεί να βάλει ο Σωκράτης Φάμελλος

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το «μαρτύριο της σταγόνας» σε σχέση με τις αποχωρήσεις συνεχίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ και αφορά αυτή τη στιγμή δυο βουλευτές. Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε χθες στο γραφείο του με τον Γιάννη Σαρακιώτη και οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν βγήκε «λευκός καπνός». Ο βουλευτής Φθιώτιδας φέρεται να εξέφρασε τους προβληματισμούς του σε σχέση με την παραμονή του με τον νέο πρόεδρο του να του αναφέρει ότι εννοείται πως χωράει στο κόμμα και πως θέλει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ όσο πιο ισχυρός γίνεται. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν ακόμα και τις επόμενες ώρες ο Γιάννης Σαρακιώτης επιλέξει να περάσει στα «ορεινά» της Βουλής. Ενδεχομένως να βρεθεί πιο κοντά στον Πέτρο Παππά, καθώς δεν φέρεται να έχει αποφασίσει προς ώρας να προσχωρήσει στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη. Καλύτερα πήγε, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το χθεσινό ραντεβού του Σωκράτη Φάμελλου με τη Ράνια Θρασκιά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του για το τι θα πράξει με την έδρα του και ο Ευάγγελος Αποστολάκης

Με το βλέμμα στραμμένο στην ενότητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε χθες και με τον Παύλο Πολάκη. Είναι σαφές πως ο χανιώτης βουλευτής επιθυμεί να έχει τον δικό του ρόλο όχι μόνο στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στους σχεδιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο δεύτερος ισχυρός πόλος και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το κλίμα πάντως ήταν καλό και φέρεται να βρέθηκε κοινός τόπος βηματισμού. Για τους ρόλους που θα ανατεθούν συνολικά τόσο στο νέο προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και σε επίπεδο τομεαρχών θα εξαρτηθεί τόσο από τις θέσεις που θα καταλάβουν ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης.

Στην Κουμουνδούρου ψάχνουν να βρουν τις ισορροπίες τους και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Η περιδίνηση στην οποία έχουν περιέλθει είναι μεγάλη και το σοκ της πτώσης από το 17,8% των εκλογών του 2023 σε μονοψήφια νούμερα είναι μεγάλο. Νέα δημοσκόπηση της Interview, για λογαριασμό της politic, έδειχνε τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου στο 4,3% χωρίς , όμως να έχει υπολογιστεί η εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου στην προεδρία. Υπολογίζουν σε μια γρήγορα ανάκαμψη προκειμένου να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο του κόμματος που θα βοηθήσει στην πιο γρήγορη συσπείρωση. Σημαντική θα είναι και η αποκωδικοποίηση των περίπου 11.000 νέων ψηφοφόρων της κάλπης της Κυριακής. Αν πρόκειται δηλαδή για παλαιά στελέχη που «επαναπατρίστηκαν» και συνεπώς υπάρχει ένα κύμα επιστροφής που θα πρέπει στην Κουμουνδούρου να εκμεταλλευτούν.

