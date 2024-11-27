Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το νήμα των συζητήσεων και των εξελίξεων στο Κυπριακό θα πιάσουν εκ νέου σήμερα Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, η οποία πραγματοποιείται στη Μεγαλόνησο και προεδρεύουν ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη Σύνοδο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να εκπέμψουν κοινό και ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη επίλυσης του κυπριακού ζητήματος πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αναμένεται να συζητηθούν, όλες οι εξελίξεις επί του θέματος, μετά την κινητικότητα σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και το άτυπο δείπνο των κυρίων Χριστοδουλίδη και Τατάρ υπό τον γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον περασμένο Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να επαναλάβει την πάγια θέση της Ελλάδας ότι “λύση του Κυπριακού δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας”.

Πρόκειται για τη δεύτερη Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου, μετά την αντίστοιχη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, κατόπιν της συμφωνίας θεσμοθέτησής της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη τον Ιούλιο του 2023, και σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά και την εμβάθυνση και διεύρυνσή της σε μια σειρά από τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική, όπου η συνεργασία και ο συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας είναι διαρκής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των αρμόδιων Υπουργών που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τους Κύπριους ομολόγους τους, αναμένεται να τεθούν και σειρά νευραλγικών τομέων που αφορούν τη διμερή συνεργασία των δύο χωρών αφορούν την άμυνα, την ενέργεια, το Περιβάλλον, την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό, την Ψηφιακή Πολιτική, την Έρευνα-καινοτομία-τεχνολογία, την Εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση, το Κράτος Δικαίου, τη Δικαιοσύνη, την Οικονομία, την κοινωνική πολιτική, και τη Ναυτιλία.

Από την ελληνική πλευρά συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας, και οι υφυπουργοί Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Δικαιοσύνης.

Η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας

Αμέσως μετά τη δεύτερη Διακυβερνητική Διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου, θα ακολουθήσει η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μία συνάντηση που θα διεξαχθεί σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά και το διάγγελμα του Μπένζαμιν Νετανιάχου με το οποίο ανακοίνωσε χθες το βράδι ότι το Ισραήλ προχωράει σε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η διάρκεια της εκεχειρίας εξαρτάται από τα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Συμφωνα με κυβενρητικές πηγές, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, αναμένεται να εκπέμψουν μήνυμα για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας στη Μέση και για τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Εξάλλου, ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας είχε συμμετάσχει και στη Σύνοδο Κορυφής των MED9 τον περασμένο Οκτώβριο στην Πάφο, κατά την οποία οι ηγέτες που συμμετείχαν είχαν ζητήσει την “άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλη τη Μπλε Γραμμή και την έγκαιρη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο. “Λυπούμαστε για τις πολλές απώλειες αμάχων, την καταστροφή πολιτικών υποδομών, τον μεγάλο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και καλούμε όλους τους παράγοντες να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο σε κάθε περίπτωση” ανέφεραν μεταξύ άλλων στη Διακήρυξη της 11ης Συνόδου Κορυφής των MED9, στην Πάφο.

