«Ιστορικά η σύγχρονη δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική και φιλελεύθερη, αλλιώς δεν υπάρχει. Φιλελεύθερη είναι η δημοκρατία όταν συνυφαίνεται με το κράτος δικαίου, όταν είναι συνταγματική δημοκρατία, που σέβεται τον πολυκομματισμό, τη λειτουργία του κοινοβουλίου, τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης, τον πολιτικό πλουραλισμό, τις ελεύθερες περιοδικές εκλογές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, της αρχή της νομιμότητας, τη διάκριση των εξουσιών και πρωτίστως την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τις ανεξάρτητες αρχές, την υποχρέωση λογοδοσίας, διαφάνεια, το κύρος των θεσμών», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά την τοποθέτησή του στην εκδήλωση με θέμα την «Κρίση της Δημοκρατίας», που διοργάνωσε η εφημερίδα «Δημοκρατία», με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «δημοκρατία σημαίνει ικανότητα για διάλογο, εντός του Συνταγματικού φάσματος. Σημαίνει ανεκτικότητα, αμοιβαίος σεβασμός, αίσθηση προτεραιοτήτων, εθνικών και θεσμικών», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι «η αντιπαράθεση, η εναλλαγή και εν τέλει η συνύπαρξη, βρίσκονται στην καρδιά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας». Επισήμανε ότι «αυτό είναι άλλωστε το μεγάλο κεκτημένο της μεταπολίτευσης που θεμελίωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και συνέχισε ο Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε υπερήφανος που συμμετείχε «στην τελευταία κυβέρνησή του Ανδρέα Παπανδρέου, σε αυτή του Κώστα Σημίτη, αλλά και αντιπρόεδρος τριών κυβερνήσεων που σήκωσαν το βάρος της οικονομικής κρίσης και κράτησαν τη χώρα όρθια μέσα στην ευρωζώνη και μέσα στη δημοκρατία, με κορύφωση την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου».

Ο κ. Βενιζέλος, υποστήριξε ότι ενώ «η δημοκρατία ενώ πρέπει να είναι μαχόμενη, για να προστατευτεί, μετατρέπεται σε μια δημοκρατία φοβική, σε μια δημοκρατία που φοβάται τους πολίτες της. Τα αποτελέσματα των εκλογών. Κάθε φορά που διεξάγεται μια εκλογική αναμέτρηση στη Δύση, τρέμουν όλοι για τα αποτελέσματα… Μια δημοκρατία που φοβάται τις εκλογές, είναι μια δημοκρατία, αδρανοποιημένη, δεν μπορεί να πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες».

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων η περιοδική και παροδική πλειοψηφία, δεν αρκεί, δεν μπορεί να βρει λύσεις», σημειώνοντας ότι «απαιτούνται επιλογές ευρύτερης αποδοχής και μακροχρόνιας απόδοσης». Συμπλήρωσε ότι «υπάρχουν επίσης αποφάσεις, που συνδέονται με εγγυητικούς θεσμούς, όπως η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών» και η αναθεώρηση του Συντάγματος που -όπως είπε- «πρέπει να λαμβάνονται με αυξημένες πλειοψηφίες».

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα «που εκκινούν από τον τρόπο με τον οποίο διακηρύχθηκε το τέλος της οικονομικής κρίσης και η επιστροφή στην περιβόητη κανονικότητα, ενώ είπε ότι «αυτή μπορεί να επιτευχθεί πραγματικά μόνο αν συναφθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα λειτουργεί ως οικονομικό και αξιακό υπόβαθρο μιας σοβαρής σύγχρονης δημοκρατίας, που σέβεται τόσο τους θεσμούς της όσο και τους πολίτες της». Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, «αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο μπορεί να συναφθεί, μόνο αν προβλέπει την άρση των ασυμμετριών που κυριαρχούν».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε ότι «η χώρα δεν μπορεί να πορευθεί προς το μέλλον, με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων, απαντά ότι ζει σε συνθήκες αντικειμενικής φτώχειας» και πρόσθεσε:

«Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με ασύμμετρο πολιτικό σύστημα που αντιμετωπίζει με αμηχανία την ανάγκη, για εθνικές και θεσμικές συναινέσεις, αλλά και την ανάγκη για συνεργασίες, που μπορούν να καταστούν αναπόφευκτες. Η διαφορά συναίνεσης και συνεργασίας είναι μεγάλη, αλλά ακόμη πιο μεγάλη είναι η διαφορά από τη μονοκομματική εκδοχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα όρια της, ιδίως υπό τη μορφή μιας αυτοδύναμης μονοκομματικής κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχει μετατραπεί σε μονοπρόσωπη εξουσία, χωρίς θεσμούς αντιρρόπησης και ουσιαστικές σύγχρονες εγγυήσεις διαφάνειας. Δεν νοείται στις έρευνες της κοινής γνώμης να κυριαρχεί η αίσθηση της διαφθοράς και η κραυγαλέα έλλειψη εμπιστοσύνης πρoς όλους τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης και της δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με την κοινωνία να προσλαμβάνει μια ασύμμετρη εικόνα της δικαιοσύνης».

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι «αποκαλύπτει το μέγεθος του σκανδάλου, χωρίς η κοινή γνώμη να βλέπει με ποιο τρόπο, σε ποιους και πότε, θα αποδοθούν οι ευθύνες» λέγοντας ότι οι παραγωγοί «οδηγούνται σε απόγνωση».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ευχαρίστησε για όσα είπε για τον ίδιο στην ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής, λέγοντας ότι αντιστρέφει τα θερμά του λόγια προς το πρόσωπό του. «Προσυπογράφω τα επετειακά ευχετήρια και προτρεπτικά λόγια του Κώστα Καραμανλή, με αφορμή τα 15 χρόνια της εφημερίδας "Δημοκρατία"», ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ευχήθηκε μακροημέρευση, «υπό συνθήκες ελευθερίας του Τύπου και πολυφωνίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.