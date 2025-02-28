Χαρίτσης: «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Δημοκρατία μας»

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Δημοκρατία μας. Ο κυρίαρχος λαός μίλησε. Ειρηνικά και με πρωτοφανή μαζικότητα», σημειώνει, σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας προς την απονομιμοποιημένη κυβέρνηση Μητσοτάκη», προσθέτει ο κ. Χαρίτσης και καταλήγει:

«Κύριε Μητσοτάκη, οφείλετε να δώσετε τώρα εντολή να σταματήσει το όργιο καταστολής και να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις. Και στη συνέχεια να παραιτηθείτε».

Πηγή: skai.gr

