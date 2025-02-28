Λογαριασμός
Χαρίτσης: «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Δημοκρατία μας»

«Κύριε Μητσοτάκη, να δώσετε τώρα εντολή να σταματήσει το όργιο καταστολής, να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και να παραιτηθείτε»

Αλέξης Χαρίτσης

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Δημοκρατία μας. Ο κυρίαρχος λαός μίλησε. Ειρηνικά και με πρωτοφανή μαζικότητα», σημειώνει, σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας προς την απονομιμοποιημένη κυβέρνηση Μητσοτάκη», προσθέτει ο κ. Χαρίτσης και καταλήγει:

«Κύριε Μητσοτάκη, οφείλετε να δώσετε τώρα εντολή να σταματήσει το όργιο καταστολής και να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις. Και στη συνέχεια να παραιτηθείτε».

