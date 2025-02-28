«Σήμερα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και πέρα από αυτήν, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους για το έγκλημα των Τεμπών, για το έγκλημα της συγκάλυψης, για μια ασφαλή κοινωνία, με ασφαλείς μεταφορές», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
«Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να τα εξασφαλίσει όλα αυτά», τόνισε ο κ. Φάμελλος και κατέληξε:
«Εμείς, με σεβασμό στον αγώνα και των συγγενών και των πολιτών, θα εξακολουθήσουμε να είμαστε, όπως εδώ και δύο χρόνια, η φωνή και της κοινωνίας αλλά και της δικαιοσύνης, μέσα και έξω από τη Βουλή».
