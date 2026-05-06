Της Άντζυ Κούκη

Στην Ολομέλεια οδηγείται η υπόθεση για την άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Σήμερα, Τετάρτη, η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας εισηγήθηκε την άρση ασυλίας του.

Το αίτημα για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ήρθε μετά από δικογραφία που έφτασε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγορείται για εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση δημοσία κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηνυτής είναι πολίτης με αναπηρία και οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο κ. Βελόπουλος τελέστηκαν 2025.

